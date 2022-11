Xbox’ın patronu Phil Spencer verdiği bir röportajda Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının ardından Call of Duty oyunlarını PlayStation konsollarında yayınlamaya devam etmek istediğini yineledi. Hatta bu kez biraz daha ileri giderek Microsoft’un Sony ile bu konuda anlaşmalar yapmak istediğini söylüyor.

The Verge‘ün podcast’ine verdiği röportajda Spencer, özellikle Sony’den gelen ve Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının ardından Call of Duty’yi artık PlayStation’da yayınlamayacağı yönündeki eleştirilere bir kez daha değindi. Spencer’a göre niyet bu değil ve Microsoft, Call of Duty’nin gelecekte Microsoft dışındaki sistemlerde de görünmeye devam etmesini sağlamak için hem Sony hem de düzenleyicilerle anlaşmalar yapmaya açık. Spencer röportajda düzenleyicilerle herhangi bir görüşme yapmadığını vurguladı.

Phil Spencer, Call of Duty’nin PlayStation ve diğer konsollarda kullanılabilirliği hakkında ilk kez açıklama yapmıyor. Activision Blizzard satın almasının duyurulmasından bu yana, özellikle Sony, Microsoft’un Call of Duty’yi Xbox ve Windows’a özel yapmak istemesinden endişe duyuyor. Microsoft’un şu ana kadar verdiği yanıt, Minecraft’ın Microsoft’un satın almasından sonra hala çeşitli platformlarda mevcut olması gibi, niyetin bu olmadığı yönündeydi.

Bununla birlikte, satın almanın ardından Blizzard Activison’ın oyunlarına ne olacağına temel olarak Microsoft karar verecek. Avrupa Komisyonu da dahil olmak üzere çok sayıda düzenleyici kurum devralma işlemiyle ilgili soruşturma başlattı. Bunu yaparken Microsoft’un Call of Duty’yi özel kılması, diğer konsol üreticilerinin rekabeti için potansiyel bir sorun olarak görülüyor. Bir anlaşmanın bir düzenleyici kurum tarafından engellenmesi sık rastlanan bir durum değildir, ancak anlaşmanın gerçekleşmesi için belirli koşullar getirilebilir.