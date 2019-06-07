Zenfone 6 güncellemeleri yayınlamadan önce ortaya çıktı!

Zenfone 6 güncellemeleri üst üste almaya devam ediyor . Şimdi de firmanın güncelleme takvimi ortaya çıkmış oldu.

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Asus‘un telefon üreticileri arasında çokta popüler olmadığı aşikar. Fakat son zamanlarda şirket bu algıyı değiştirmekte kararlı. Eski cihazlarının çoğuna Android Pie güncellemesine dahil ederek kullanıcılarını şaşırtmıştı.

Zenfone 6‘yla yeni bir başlangıç vadeden firma uygun fiyatıyla dikkat çeken yüksek donanıma sahip cihazı için zamanında güncelleme sözünü verdi.

Asus halihazırda iyi durumda ve cihazın resmî olarak duyurulmasından önce bu Perşembe, dördüncü güncellemesini yayınlamış oldu.

Dört güncellemenin hepsi de bir ton önemli değişiklikler içeriyor. Birçoğu da cihazın sahip olduğu 180 derece öne dönebilen kamera teknolojisinin etrafında dönüyor.

Güncellemenin içeriği ise tam olarak şöyle:

Cihazın kamerasının dönüş stabilizesi arttırıldı.

arttırıldı. Modülün dönüş kabiliyetini geliştirmek için seçenekler eklendi

geliştirmek için seçenekler eklendi Ön kamera için gece modu dahil edildi.

dahil edildi. Telefonun ses tuşları artık deklanşör olarak kullanılabilecek şekilde ayarlandı.

Özellikle Asus‘un yapmış olduğu geliştirmelerle birlikte kamera tarafında yıldızı parlayacak gibi gözüküyor.

Zenfone 6‘nın fiyatı ve art arda gelen güncellemelere bakıldığı zaman, Asus’un OnePlus‘ın izinden gittiği anlaşılıyor. Son olarak 7 Pro’sunu duyuran şirkete karşı, problemleri sıfıra indirmeye kalkması varolan rekabetin kızıştığını gösteriyor. Umarım bu durumdan diğer üreticiler de bazı örnekler alırlar ve cihazlarına daha hızlı güncelleme ulaştırmaya çalışırlar.