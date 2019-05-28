Asus, ZenFone 6 Edition 30 modelini duyurdu

Asus, yeni amiral gemisi telefonu ZenFone 6 geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Şirket şimdi de sınırlı sayıda üretilecek Asus ZenFone 6 Edition 30, güçlü teknik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Teknoloji fuarı, Computex 2019’da duyurularına devam eden Asus’un ZenFone 6 Edition 30 modeli, 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza ile gelecek. Telefonun kasasının arkasında ise Asus’un otuzuncu yaşı için hazırlanan logonun olduğunu görüyoruz.

Tayvanlı üreticinin 30. yıldönümü nedeniyle böyle bir isim seçildi. Yeni telefon, bu sene tanıtılan ZenFone 6’nin en gelişmiş modeli olacak ve yalnızca 3000 adet üretilecek. Şirket, Asus ZenFone 6 Edition 30 için garanti süresini de 30 aya uzatıyor. Telefonun geri kalan teknik özellikleri ise standart üretim ZenFone 6 ile aynı. Sınırlı sayıda üretilen telefonun etiket fiyatı henüz bilinmiyor.