Akıllı Telefonlar
Xiaomi 66W hızlı şarj destekli cihazını onayladı
Piyasada 65W hızlı şarj sistemi desteği ile birinciliği elinde tutan Oppo’ya rakip Xiaomi oldu. Firma, yeni çıkacak 5G telefonunun 66W ile geleceğini doğruladı.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi, eylül ayında tanıttığı Mi 9 Pro 5G modelinde 40W hızlı şarj, 30W hızlı kablosuz şarj sistemi desteğini sunduğunu açıklamıştı. O günden beri Mi 9 Pro 5G modeli şirketin en hızlı şarj sistemini kullanan telefonu konumunda. Ancak Çinli firma tarafından gelen yeni sertfikalanmış cihaz ile birlikte bu durum değişiyor. 66W ( 11V/6A ) hızlı şarj desteği ile onaylanan yeni cihaz piyasada kullanıma sunulacak en hızlı şarj sistemi olma ünvanına sahip olacak. Oppo’nun 65w hızlı şarj sistemini 1W ile geride bırakan yeni telefon için bazı tahminler bulunmakta.
M2001J1E ve M2001J1C kod numaraları ile doğrulanan cihazların Redmi K30 serisine ait olduğu düşünülmüyor. Çünkü K30 serisinin 30W ile geleceği geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Belirlenen kod numaralarının Xiaomi Mi 10’a ait olabileceği tahmin ediliyor. 65 Watt hızlı şarj sistemine sahip Oppo Reno Ace modelinin %0’dan %100’e 28 dakikada şarj olduğu düşünüldüğünde benzer sonuçları Xiaomi’nin yeni cihazının da yakalaması söz konusu. 100W şarj sistemi üzerinde çalışmalarına devam eden Çinli firmanın 66W hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefon pazarında öne geçmek istiyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung S9 ve S9+ için One UI 2.0 beta yayınlanmaya başladı
Android 10‘un piyasaya çıkmasından sonra birçok üretici firma yeni arayüzlerinin testlerini yapmaya başladı. Bu firmalardan en aktif olanı ise Samsung gibi görünüyor.
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Koreli teknoloji devi Samsung, bir nesil önceki telefonlarına da One UI 2.0 sürümünü getirecek. Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta Note 9 modeline One UI 2.0 beta testleri verilmeye başlanmıştı. Şimdi ise Galaxy S serisi cihazlara bu güncelleme testleri yayınlanmaya başladı. Şimdilik sadece Kore ve Hindistan’da yayınlanmaya başlayan güncelleme, S9 ve S9+ modellerini kapsıyor.
Bu güncellemenin yakın zamanda birçok ülkeye yayılması beklenirken şirket, Note 10 ve S10 için beta programını kapattı. Bu kapatmanın, son düzenlemeleri yapıp artık kararlı sürümü cihazlarla kavuşturacağı şeklinde yorumlanıyor.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Fold DeX desteğine kavuştu
Samsung’un katlanabilir yapıdaki akıllı telefonu Galaxy Fold için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Güncelleme ile birlikte cihaz Samsung DeX desteğini kazandı.
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Geçtiğimiz günlerde kutu açılışı videosunu paylaştığmız Galaxy Fold için yeni bir güncelleme paketi yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte katalanabilir yapıdaki telefona Samsung Dex desteği kazandırıldı. Daha önce sadece monitör aracılığı ile kullanılabilen ancak bilgisayar donanımlarını desteklemeyen cihaza Windows ve Mac desteği geldi. Güney Koreli teknoloji devinin Şubat 2018 tarihinde ilk kez kullanıcılara paylaştığı DeX, kullanıcılara cihazlarını bir bilgisayarmış gibi kullanmalarına olanak sağlıyor. USB kablosu aracılığı ile Windows veya Mac bilgisayarlara bağlanan telefonlarınızı yönetmek için bilgisayarınızın donanımlarını kullanabiliyorsunuz. Bu özellik ile birlikte Fold kullanıcıları bilgisayarlarına dosya paylaşımını daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Kullanıcılar, ofis dökümanlarını büyük ekranda düzenleyebilecek, oyunları bilgisayarlarının fare ve klavyesi ile oynayabilecek.
Galaxy Fold için paylaşılan 879.08 MB boyutundaki güncelleme F900FXXU2ASKB kod numarası ile kullanıcılara paylaşıldı. İlk olarak Fransa için paylaşılan güncellemenin Kasım ayı güvenlik güncelleme paketini de içerdiği belirtildi. DeX modunu bilgisayarları aracılığıyla kullanmak isteyen kullanıcılar bu adreste bulunan uygulamayı uygun işletim sistemi için indirmeleri gerekmekte. Güncelleme kontrolü için ise Ayarlar-Sistem Güncellemesi seçenekleri takip edilmelidir. Önümüzdeki günlerde benzer güncellemenin Galaxy Fold 5G için de paylaşılması bekleniliyor.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu lideri MediaTek Dimensity 1000 duyuruldu!
Uzun süredir üst seviye işlemci pazarında yer almayan MediaTek, bugün yaptığı duyuru ile Dimensity 1000 adlı yeni işlemci modelini duyurdu. 5G desteğiyle dikkat çeken MediaTek Dimensity 1000, AnTuTu Benchmark testlerinde liderliğin yeni sahibi olacak!
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MediaTek Dimensity 1000: Dahili 5G desteği, Cortex-A77 ve AnTuTu rekoru!
7 nm üretim teknolojisine sahip olan Dimensity 1000, rakibi Qualcomm Snapdragon 855+’ın aksine 5G yongasını tümleşik olarak sunuyor. Bu sayede telefon üreticilerinin harici olarak 5G yongası ekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Ayrıca Intel ile beraber geliştirilen yonganın Huawei Balong 5000 ve Snapdragon X55 gibi rakiplerine kıyasla daha verimli bir şebeke performansı sunduğu belirtiliyor.
MediaTek Dimensity 1000 5G’nin kalbinde Mayıs ayında duyurulan ARM Cortex-A77 çekirdekleri yer alıyor. 2.6 GHz frekans değerine sahip olan 4 adet Cortex-A77 çekirdeğine, 2.0 GHz hızındaki 4 adet Cortex-A55 çekirdek eşlik ediyor. Grafik yongası tarafında ise yeni jenerasyon Mali-G77 MC9 GPU dikkat çekiyor.
16 GB’a kadar RAM desteği bulunan işlemci, kamera cephesinde ise 80 megapiksel çözünürlük ve 4K/60 FPS video kayıt desteği sunuyor. Bluetooth 5.1+, WiFi 6 ve çift bant GPS desteği de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Kağıt üzerinde oldukça başarılı değerler sunan işlemcinin sentetik testlerde kanıtlanan performans tarafı ise Android dünyasının yeni lideri olacak gibi gözüküyor.
MediaTek’in verdiği bilgilere göre Dimensity 1000 kullanan prototip bir cihaz, AnTuTu Benchmark v8 sürümünde 511.363 puan almayı başardı. Popüler testin güncel lideri olan ROG Phone 2’nin 496.226 puan aldığı hesaba katılırsa bu sonuç yeni işlemciyi liderliğe taşıyacak. Dimensity 1000, GeekBench cephesinde ise 12.000 puanı geçerek liderliğe oynamayı sürdürüyor.
MediaTek Dimensity 1000 5G işlemcisine sahip akıllı telefon modelleri önümüzdeki yıl raflarda olacak. İlk olarak Çin ve Asya ülkelerinde görebileceğimiz güçlü işlemcinin Amerika ve diğer pazarlara çıkış tarihi ise 2020’nin ikinci yarısı olarak telaffuz ediliyor.