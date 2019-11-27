Xiaomi 66W hızlı şarj destekli cihazını onayladı

Piyasada 65W hızlı şarj sistemi desteği ile birinciliği elinde tutan Oppo’ya rakip Xiaomi oldu. Firma, yeni çıkacak 5G telefonunun 66W ile geleceğini doğruladı.

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Çinli teknoloji devi Xiaomi, eylül ayında tanıttığı Mi 9 Pro 5G modelinde 40W hızlı şarj, 30W hızlı kablosuz şarj sistemi desteğini sunduğunu açıklamıştı. O günden beri Mi 9 Pro 5G modeli şirketin en hızlı şarj sistemini kullanan telefonu konumunda. Ancak Çinli firma tarafından gelen yeni sertfikalanmış cihaz ile birlikte bu durum değişiyor. 66W ( 11V/6A ) hızlı şarj desteği ile onaylanan yeni cihaz piyasada kullanıma sunulacak en hızlı şarj sistemi olma ünvanına sahip olacak. Oppo’nun 65w hızlı şarj sistemini 1W ile geride bırakan yeni telefon için bazı tahminler bulunmakta.

M2001J1E ve M2001J1C kod numaraları ile doğrulanan cihazların Redmi K30 serisine ait olduğu düşünülmüyor. Çünkü K30 serisinin 30W ile geleceği geçtiğimiz günlerde doğrulanmıştı. Belirlenen kod numaralarının Xiaomi Mi 10’a ait olabileceği tahmin ediliyor. 65 Watt hızlı şarj sistemine sahip Oppo Reno Ace modelinin %0’dan %100’e 28 dakikada şarj olduğu düşünüldüğünde benzer sonuçları Xiaomi’nin yeni cihazının da yakalaması söz konusu. 100W şarj sistemi üzerinde çalışmalarına devam eden Çinli firmanın 66W hızlı şarj teknolojisi ile akıllı telefon pazarında öne geçmek istiyor.