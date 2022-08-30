AMD’nin yepyeni “Zen 4” mimarisine dayanan Ryzen 7000 Serisi Masaüstü işlemcileri tanıtıldı. Yeni Zen 4 mimarisine sahip Ryzen 7000 Serisi masaüstü işlemciler, şirket tarafından Mayıs ayında COMPUTEX 2022‘de sergilendi.

Ryzen 7000 Serisi işlemciler eşsiz performans ve endüstri lideri enerji verimliliği sunuyor. 16 adede kadar çekirdeğe ve 32 iş parçacığına sahip ve optimize edilmiş yüksek performanslı bir TSMC 5nm üzerine inşa edilmiş.

AMD Ryzen 7000 serisi masaüstü işlemciler

AMD Ryzen 7000 Serisi, IPC’yi “Zen 3″ün üzerinde çift haneli bir farkla artırarak “Zen” mimarisinin yenilik, yürütme ve teslim geleneğini sürdürüyor. Dünyanın ilk yüksek performanslı x86 5nm işlemcileri olan Ryzen 7000 Serisi, “Zen 4” mimarisinin inanılmaz hızını sunar ve oyun ve içerik oluşturma performansı için çıtayı yükseltir.

Ryzen 7000 Serisi masaüstü işlemciler, işlemciye uygulanan ve AMD’nin inanılmaz verimli mobil işlemcilerinden uyarlanan çeşitli yeni güç yönetimi özellikleri sayesinde her zamankinden daha verimli çalışıyor. AMD Ryzen 7950X işlemci, şaşırtıcı performans artışlarına ek olarak, rakiplerinden yüzde 47‘ye kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar. Çekirdeğe ek olarak, Ryzen 7000 Serisi İşlemciler, birden çok ekranı, donanım hızlandırmalı video kodlama ve kod çözmeyi ve hafif grafik görevlerini destekleyen yepyeni bir 6nm I/O çipine sahiptir.

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Üst sırada yer alan 16 çekirdekli AMD Ryzen 9 7950X işlemci, V-Ray Render’daki rekabeti yüzde 57‘ye kadar geride bırakıyor. Ayrıca 6 çekirdekli AMD Ryzen 5 7600X işlemci, bazı oyunlarda rakiplerin amiral gemisi oyun işlemcilerinden ortalama yüzde 5 daha iyi performans gösteriyor.

Yeni AMD Soket AM5

AMD, Ryzen 7000 Serisi masaüstü işlemcileri ile çift kanallı DDR5 bellek sunan yeni Socket AM5 platformunu da duyurdu. AM5 platformu, 24 adede kadar PCIe 5.0 hattı içerirken ve bu da onu AMD’nin bugüne kadarki en büyük masaüstü platformu haline getirir. Kullanıcılar, AMD’nin 2025 ve sonrasına kadar destekleyeceği Soket AM5 çözümüyle büyüyebilir. Yeni Socket AM5 anakart ailesi, kullanıcılara aşağıdaki gibi daha fazla seçenek sunan dört yeni yonga setine sahip:

AMD X670 Extreme: PCIe 5.0, maksimum bağlantı ve hız aşırtma için grafikleri ve depolamayı destekliyor.

PCIe 5.0, maksimum bağlantı ve hız aşırtma için grafikleri ve depolamayı destekliyor. AMD X670: PCIe 5.0 depolama ve isteğe bağlı grafik desteği ile hız aşırtma mümkündür.

PCIe 5.0 depolama ve isteğe bağlı grafik desteği ile hız aşırtma mümkündür. AMD B650E : Yüksek performanslı kullanıcılar için PCIe 5.0 depolama ve isteğe bağlı grafik desteği mevcuttur.

: Yüksek performanslı kullanıcılar için PCIe 5.0 depolama ve isteğe bağlı grafik desteği mevcuttur. AMD B650: Genel kullanıcılar için DDR5 bellek ve PCIe 5.0 destekleniyor.

AMD EXPO teknolojisi

F1 2022’de AMD EXPO teknolojisi ile oyun performansı yüzde 11‘e kadar artırılabilir. Ayrıca MD EXPO, gelişmiş DDR5 hız aşırtma profili ayarları sağlar. AMD EXPO, önceden yapılandırılmış hız aşırtma ayarlarını kullanarak oyun performansını artırmayı amaçlıyor.

AMD EXPO teknolojisi, ADATA, Corsair, GeIL, G.SKILL ve Kingston’dan Ryzen 7000 Serisi işlemcilerle piyasaya çıkıyor. Ayrıca, AMD EXPO teknolojisini kullanan bellek kitleri, DDR5-6400‘e kadar hızlarda sunulacak.