Avustralyalı internet sitesi Press Start tarafından yayınlanan bilgilere göre Sony, ana özelliği önceki modele göre daha hafif PlayStation 5‘in yeni bir versiyonunu piyasaya sürdü. Gelen bilgilere göre yeni sürüm, konsolun ilk modeline göre 600 gram daha hafif olduğu söyleniyor.

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Ne değişti?

Web sitesi, CFI-1202B ve CFI-1202A modellerinin disk oynatıcılı versiyonda 300 gram, dijital modelde ise 200 gramlık azalmayı fark olarak getirdiğine dikkat çekiyor. Bu sayede kullanıcıların bundan böyle mağazalarda bulacağı standart model, platformun lansmanında bulunan dijital modelle aynı ağırlığa sahip olacak.

Ek olaral konsolun 2021 revizyonu daha hafif bir konsolu da içeriyordu ancak farklılıklar bununla sınırlı kalmadı. 2021’den itibaren CFI-1100 olarak adlandırılan modelin iç kısmında daha basit bir soğutucu var, bu da onu belirli durumlarda daha sıcak hale getirirken diğerlerinde daha serin tutuyordu.

Şimdiye kadar mevcut olan her modelin ağırlıklarına aşağıdan göz atabilirsiniz:

Disk oynatıcılı PlayStation 5

CFI-1000A (2020) – 4,5 kg

CFI-1100A (2021) – 4,2 kg

CFI-1200A (2022) – 3,9 kg

PlayStation 5 Dijital

CFI-1000B (2020) – 3,9 kg

CFI-1100B (2021) – 3,6 kg

CFI-1200B (2022) – 3.4 kg

Kaynak: Press Start