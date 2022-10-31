Ukrayna başkanı Volodymyr Zelensky, Rusya’nın sadece iki gün içinde Ukrayna’ya 30’dan fazla insansız hava aracı saldırısı düzenlediğini söyledi. Moskova’nın toplamda 4.500 füze saldırısı ve 8.000’den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.

Kiev’den konuşan ve düşürülen Iranian Shahed insansız hava aracının yanında duran Zelensky, Moskova’nın hava gücünün “kanatlarını kesme” sözü verdi. Batılı yetkililer İran’ın Rusya’ya çok sayıda insansız hava aracı sağladığına inanıyor. Ancak hem Moskova hem de Tahran bunu reddediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya’nın saldırgan drone kullanımını “korkunç” olarak nitelendirdi. Üst düzey ABD’li diplomat, Rus komutanları Kanada’nın başkenti Ottawa’ya yaptığı ziyarette cihazları “Ukraynalı sivilleri öldürmek ve elektrik, su ve ısı için güvendikleri altyapıyı yok etmek” için kullanmakla suçladı. Blinken, “Kanada ve ABD, İran’ın bu silahları tedarik etmesini açığa çıkarmak, caydırmak ve karşı koymak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edecek.” dedi.

Son haftalarda, Rus saldırıları Ukrayna’nın sivil altyapısını hedef aldı. Özellikle sıcaklıklar düşmeye başlarken ülkenin elektrik ve su kaynaklarına zarar verdi. Batılı ülkeler, İran’ın kendi geliştirdiği insansız hava araçlarını Moskova’ya tedarik ettiğini ve İranlı askeri uzmanların Rus işgali altındaki Kırım’da pilotlara teknik destek sağlamak için sahada olduğunu söylüyor.

Kiev, altyapısına yönelik bazı saldırılarda kullanılan drone’ları Iranian Shahed-136 drone’ları olarak tanımladı. İkinci Dünya Savaşı’nda intihar görevlerinde uçan Japon savaş pilotlarının adını taşıyan saldırıda yok edildikleri için “kamikaze” drone’ları olarak biliniyorlar.

Ukrayna, Rusya tarafından halihazırda yaklaşık 2 bin silahtan oluşan yaklaşık 400 insansız hava aracının kullanıldığını söylüyor. Ancak Tahran, Kremlin ile herhangi bir silah anlaşması yaptığını defalarca reddetti. Moskova da İran insansız hava araçlarını kullandığını reddediyor.

Hüseyin Amir-Abdollahian: Bu konuda kesinlikle kayıtsız kalmayacağız

Çarşamba günü, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amir-Abdollahian suçlamaları “temelsiz” olarak nitelendirdi ve Ukrayna’yı “iddiaları destekleyen herhangi bir kanıt sunmaya” çağırdı. Amir-Abdollahian, “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşında İran’ın insansız hava araçlarını kullandığı anlaşılırsa, bu konuda kesinlikle kayıtsız kalmayacağız.” dedi.

Tahran’ın bölgesel rakibi İsrail de iddia edilen ihracat nedeniyle İran’a saldırdı. ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede Başkan Isaac Herzog, rejimin faaliyetlerini eleştirdi. Herzog, “İran’ın kendi vatandaşlarını öldürme, nükleer silahlar için durmadan çalışma, tüm dünyayı ve bölgeyi tehlikeye atma ve şimdi Ukrayna’da masum sivilleri öldürme faaliyetlerini takip etmesi, İran’ın neyle ilgili olduğunun bir resmini veriyor.” dedi. Ziyaretten önce Herzog, Biden ile İran’ın silahları sağladığına dair “kanıt” paylaşma sözü vermişti.

Bu arada, Associated Press’e göre, ABD’li yetkililer Ukrayna’ya ek 275 milyon dolar askeri yardım sağlayacaklarını söylediler. Yardımın, Kiev güçlerinin büyük bir etki için kullandığı HIMARS fırlatıcıları da dahil olmak üzere Ukrayna topçu sistemleri için mühimmat stoklamak için kullanılması bekleniyor.

Karada, son günlerde çatışmalar yavaşladı ve Ukrayna’nın güneydeki Kherson kentindeki uzun süredir beklenen ilerleyiş kötü hava koşulları nedeniyle durdu.

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