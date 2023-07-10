Son günlerde IMEI kayıt ücretlerinin 6.091 TL’den 20.000 TL’ye yükseltilmesiyle birlikte birçok kişi, alternatif yollar arayarak yurt dışından akıllı telefon alışverişi yapmaya başladı. Sınır kapılarına akın eden vatandaşlar, aynı gün içerisinde Gürcistan gibi ülkelerden telefon alıp bunları kaydettirme yoluna gitti veyahut da halihazırda yurtdışı telefon sahibi olanlar e-Devlet’in çökmesiyle beraber sınır kapılarında telefon kaydettirmeye çalıştı.

Ancak, bu durum beraberinde bazı sorunları da getirdi. Özellikle kayıt işlemlerini tamamlayıp ülkeye dönen kullanıcılar, beklenmedik şekilde şebeke sorunlarıyla karşılaşıyor. Zamdan kaçarken BTK’ya yakalandılar!

Elbet Herkes Bir Gün Zamla Karşılaşacak!

Telefonlarını kaydettiren kullanıcılar, kötü bir sürprizle karşılaşmış gibi görünüyor. Öyle ki, kayıt için ödeme yapılmış olmasına rağmen, bazı kullanıcılar aldıkları telefonların yerli operatörlerle uyumlu olmadığını fark etti. Cihazların kayıt işlemlerini gerçekleştirip hatlarını takmalarına rağmen şebeke bağlantısı kuramayan kişiler, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hatların kayıtlı olduğu kişilerle cihazların eşleşmemesi, kullanıcıların iletişim ve internet hizmetlerini etkiliyor.

Bu durum karşısında bazı kullanıcılar yetkililerle iletişime geçerek sorunlarını çözmeye çalıştı. BTK ile görüşen bir kullanıcı, durumun birkaç saat içinde çözüleceğine dair bilgi aldığını aktarıyor. Ancak bu noktada, Cuma günü yapılan kayıtların BTK tarafından operatörlere bildirilmediği düşünülüyor. Bu durum da cihazların SIM kartlarının bloke olarak görülmesine ve bu cihazlardan arama yapılamamasına neden oluyor.

Cihazlar BTK arayüzünden kontrol edildiklerinde kayıtlı olarak görünseler de, kullanıcılar hatlarını taktıklarında arama yapamıyor veya mesaj gönderemiyor. Bu durumun Cuma günü yaşanan aşırı yoğunluk ile alakalı olduğu düşünülse de, yetkili kurumlar veya BTK henüz bir açıklama yapmış değil.

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