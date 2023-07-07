Birçoğumuz ülkemizdeki yüksek vergiler ve artan döviz kurlarına bağlı olarak katlanan fiyatlar nedeniyle yurtdışından çeşitli yollardan ülkemize giren telefonları tercih eder olduk. Bu yurtdışı cihazlar, genelde ikinci el satış sitelerinde çok sık karşımıza çıkıyor ve uygun fiyatıyla birçok telefon müşterisinin aklını çeliyor.

Ancak burada bir sorun var, o da bu cihazların ülkemizin IMEI veritabanına kayıt edilmemiş olması. Telefona özel olan bu IMEI numarasının BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) tarafından kayıt edilmemiş olması yurtdışı telefonların kullanımına ülkemizde bir kısıtlama getiriyor. Ancak korkmayın, bu telefonları belirli bir süre kayıt yaptırmadan da kullanabiliyorsunuz. Kayıt ücretlerinin 6.091 TL’den 20.000 TL’ye çıkmasıyla beraber, herkes kayıt yaptırmadan kullanmanın mümkün olup olmadığını sorar oldu. Bu yazımızda tam da bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi cevaplıyoruz!

Yurtdışı Telefonları 120 Gün Türkiye’de Kullanabilirsiniz!

Her ne kadar bu cihazlar ülkemizin IMEI veritabanına kayıtlı olmasa da, 120 gün boyunca bu telefonlar kullanıma açık. Zira BTK’nın resmi internet sitesinde, “Yurtdışından getirilen cihazların 120 gün kayıt yaptırmadan kullanılabilmektedir. Cihaz 120 gün içinde kayıt edilmemesi durumunda iletişime kapatılmaktadır.” ifadeleri yer alıyor.

Yani 4 aylık bir süre boyunca, yurtdışından getirilen ve pasaport kaydı yapılmamış telefonları ülkemizde kullanmak mümkün. Bu 4 aylık süreç, cihaz ülkeye girdiğinden itibaren değil veya siz telefonu açıp sadece oyun oynamak için kullandığınızda değil, cihazın içerisine bir operatöre ait SIM kartı takıldığı andan itibaren başlıyor.

120 günlük süreden sonra, bu cihazların kaydı yaptırılmamış ise bu cihazlar kara listeye alınarak iletişime kapatılıyor ve artık kullanılamıyor. Ancak bu geçici bir kapatma, bunu yazımızın ilerleyen kısımlarında açıklayacağız. Biz yazımızın başında sizlere 8 aylık bir kullanım süresi vadetmiştik, ne oldu da 4 aya düştü diye düşünebilirsiniz. Bunu da hemen açıklayalım.

Çift SIM ve eSIM’li Telefon Sahipleri Yaşadı!

Bu 4 aylık kullanım sınırı, her bir IMEI numarası için geçerli. 2018 yılından sonra satışa sunulmuş olan birçok akıllı telefonda eSIM veya çift SIM desteği bulunuyor. Çift SIM veya eSIM desteğine sahip cihazlarda, iki adet IMEI numarası yer alıyor. Bu sayede IMEI başına 4 aylık bir süre ile, yani toplamda 8 aylık bir süre ile bu cihazları kayıt yaptırmadan kullanmak mümkün. Hangi SIM kartı takarsanız takın, belirtilen süre zarfında bu cihazlarla arama yapmak ve mesajlaşmak mümkün olacak.

Eğer cihazınızda çift SIM veya eSIM varsa, ve halihazırda kullandığınız IMEI’nin süresi bittiyse, ikinci IMEI numarasına geçebilirsiniz. Bu IMEI’lerin kullanım süresi de SIM kart takıldıktan sonra, yani hat aktifleştikten sonra işlemeye başlıyor.

8 Aydan Sonra Ne Olacak? Bu Telefon Artık Çöp Mü?

Başlıkta yer alan sorunun cevabı, hayır bu telefon çöp değil. İlk seçenek olarak, dilerseniz bu telefonu e-devlet üzerinden yolcu beraberinde getirilen elektronik cihaz olarak pasaportunuza kaydettirebilirsiniz, ki bu oldukça yüksek bir ücret mukabilinde yapıldığı için çok tercih edilen bir şey değil.

Diğer bir yol ise, bir sonraki yıla kadar beklemek olacaktır. Zira her yıl kullanım hakkınız yenileniyor. Bu kapatma süreci geçici bir kapatma süreci demiştik, gerçekten de öyle. Kara listeye alınan cihazlarınız, yılbaşından itibaren yeniden IMEI başına 120 gün kullanım hakkına sahip oluyor. Bu sayede telefonunuzu yeniden hat takarak kullanabiliyorsunuz.

Ancak 8 aylık kullanımdan sonra yıl içerisinde kalan 125 günde ne yapacağınız size kalmış. Dilerseniz eski ve kayıtlı bir telefonunuzu içerisine hat takıp Wi-Fi dağıtıcısı olarak kullanabilir, ve WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinden iletişiminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu yanınızda iki adet telefon taşımanızı gerektiren bir şey olduğu için pek de tercih edilen bir şey olmayabilir.

Bu telefonları satmayı da tercih edebilirsiniz, ki genelde seçilen şey de bu oluyor. Kullanıcılar bu cihazları, ikinci el satış sitelerinde biraz daha uygun fiyata satıyor ve başka bir telefona geçiş yapıyor. Ne yapacağınız tamamen size kalmış.

Yurtdışı Telefonların Dezavantajları Nelerdir?

Yurtdışı telefonların en büyük dezavantajı garanti konusunda karşımıza çıkıyor. Yetkili servisler, kayıt yaptırılmamış yurtdışı telefonlara bakmıyor. Bu nedenle eğer yurtdışı cihazınızda bir sorun yaşarsanız, ya bu sorunu kendiniz çözmeniz gerekiyor ya da “Garantisi benim kardeşim!” diyerek sizi rahatlatmaya çalışan merdiven altı tamircilerle muhatap olmanız gerekiyor.

Yetkili servisler orijinal parçaları satmadığı ve bu orijinal parçalar sadece yetkili servislerde bulunduğu için, orjinal olmayan parçalarla cihazlarınızı tamir ettirmeniz gerekiyor. Bu tür parçalarla tamir edilmiş cihazlar ise büyük sıkıntılar yaşayabiliyor.

Bunun en büyük örneği ise iPhone’lar. Ülkemiz dünyadaki en pahalı iPhone’ları kullandığı için tüketiciler yurtdışı iPhone modellerine büyük talep gösteriyor. Ancak ikinci el satış sitelerine baktığımızda, birçok iPhone modelinde Face ID veya Touch ID gibi donanımların çalışmadığını görüyoruz. Apple cephesi bazı özelliklerin sadece orijinal parçalarda çalışmasına izin verdiği için, bu tür sorunları olan cihazların orijinal olmayan parçalarla tamir edildiğini söylemek mümkün. Eğer bu tür cihazlar gördüyseniz ve bunları almayı düşünüyorsanız, kesinlikle uzak durmalısınız.

Değişen tek donanım bu da değil. En kolay yıpranan batarya da en çok değişen parçaların başında geliyor. Üretici onaylı olmayan bataryalar, orijinal bataryalara kıyasla çok daha çabuk yıpranıyor ve şişme gibi sorunlar beklenmedik zamanlarda baş gösterebiliyor. Eğer yurtdışı bir telefon alacaksınız bunları düşünmenizde fayda var.

IMEI Numaramı Nasıl Kontrol Ederim?

IMEI (International Mobile Equipment Identity) numarası, her cep telefonuna ait benzersiz bir kimlik numarasıdır. Bu numara, telefonun donanımını tanımlamak için kullanılır ve telefonun kayıp veya çalıntı olması durumunda takibi kolaylaştırır. IMEI numarasını öğrenmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Telefonunuzun ana ekranına gidin ve Ayarlar seçeneğini bulun. Ayarlar menüsünde, Telefon veya Cihaz seçeneğini arayın. Telefon veya Cihaz menüsünde, Genel veya Hakkında seçeneğini bulun. Hakkında menüsünde, Telefon Durumu veya Cihaz Bilgileri gibi bir seçenek olabilir. Bu seçeneği seçin. IMEI numarasını içeren bir bilgi kutusu veya seçenek bulunmalıdır. Bu numarayı kopyalayabilir veya not alabilirsiniz.

Alternatif olarak, telefonunuzun IMEI numarasını arama ekranına “*#06#” şeklinde yazarak da öğrenebilirsiniz. IMEI numarası ekranınızda anında görüntülenecektir.

IMEI numarası genellikle telefonunuzun orijinal kutusunda veya telefonun arka kapağının altında da yer alır. Buna ek olarak, birçok telefonun IMEI numarasını içeren bir etiketi veya çıkartmayı SIM kart tepsisinin altında veya pilin altında bulundurduğunu da unutmayın.

IMEI numarasını öğrendikten sonra, IMEI durumunu kontrol edebileceğiniz e-devlet sayfasına giderek IMEI durumunuzu öğrenebilirsiniz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yurtdışı telefonlar iyi bir alternatif mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!