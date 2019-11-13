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Yüzlerce ölümün sebebi: Akıllı Telefonlar!
Akıllı telefonlar ölümcül mü? İnsanı öldürebilecek, insana zarar verebilecek unsurları saydığımızda pek çok kişinin aklına akıllı telefonlar gelmez. Ancak tahmin edemesek de akıllı telefonlar da bu unsurlardan birisi.
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Akıllı telefonlar, özellikle 2007 yılında iPhone’un çıkışıyla ciddi anlamda hayatımıza girdi. Akıllı telefonların zararları denince daha çok sinyaller, radyasyon gibi etkenler aklımıza geliyor. Örneğin araba sürerken telefon kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümlü kazalar ilk başta akla gelmiyor.
Avustralyalılar, yollarda artan ölümün ana sebeplerinden biri olarak araç kullanımı esnasında okunan mesajları görüyor. Avustralya’da 2013 yılında yapılan bir yol güvenlik anketine göre, Avustralya‘da araç kullananların %32’sinin sürüş esnasında SMS vb. uygulamalardan mesaj okuduğu verisine ulaşıldı. Bu kullanım sırasında dağılan dikkatin de bu kazalara neden olduğu düşünülüyor.
Amerika‘da, 2009 yılından bu yana yaya ölümleri %51 gibi çok ciddi bir oranda artmış durumda. Bununla beraber, 2017 yılında, Avustralya‘da 1 yıl içinde yaya ölümlerinde %20 artış olduğu belirlendi.
Eğer siz etrafınızda, yoldan geçen araçlara aldırmadan telefona bakarak yürüyen insanları görmüyorsanız, muhtemelen siz de aynı hata içinde olduğunuzdandır.
Bir günlük aktivite izleme/gözlem yazılımı olan Moment ile yapılan bir araştırmaya göre, ortalama bir Amerikan vatandaşı günün 4 saatini telefonun ekranına bakarak geçiriyor. Ekranda okuduğumuz şeylerin hepsi de olumlu olmuyor, kötü haberler, iç karartıcı gelişmeler sonucunda vücudun kortizol vb. hormonlar salgılayabiliyor. Kortizol seviyesinin artması sonucunda, nabız artıyor, kan şekeri ve adrenalin yükseliyor. Vücut stres anında da kortizol salgılayabiliyor. Yaşadığınız stres sonucunda telefona bakmak istiyorsunuz ve kötü bir haber görünce kortizol salgılama tekrar meydana geliyor ve bu bir kısır döngüye dönüşebiliyor. The Hacking of The American Mind isimli kitabın yazarı Dr Robert Lustig, New York Times’a yaptığı açıklamada, çağımızın kronik hastalıklarının stres nedeniyle şiddetlendiğini ve telefonlarından da bu durumun en büyük etkenlerinden biri olduğunu açıkladı.
Sağlık sorunları dışında, bilinçsiz ve fazla telefon kullanımının sosyal hayata ve genç nesillerin geleceğine de ciddi bir negatif etkisi bulunuyor. Çocuklar artık 10 yaşında akıllı telefonlara alışıyor ve daha ilerisi için akıllı telefonsuz bir geleceği akıllarına bile getirmiyorlar. Teen Brain‘in yazarı David Gillespie, çocuklara telefon vermeyi, uyuşturucu vermeye benzetiyor. Akıllı telefonların ekranlarında gerçekleşen şeylerin, çocukları depresyona soktuğunu, endişeli bir hale soktuğunu ve zaman geçtikçe daha bağımlı hale getirdiğini söylüyor. Gillespie, kitabında birçok ilginç noktaya değiniyor. 2007’den bu yana, gençlerin hamile kalma, alkol ve sigara kullanımının yaklaşık %50 oranında düştüğü görülmüş. Bu gelişimler oldukça olumlu gözüküyor. Ancak bununla paralel olarak azalması gereken stres gibi psikolojik rahatsızlıklar 2 katına çıkmış durumda. Bu durumun sebebi de artan bilinçsiz ve uzun süreli akıllı telefon kullanımı.
Apple Computer‘ın kurucu ortaklarından Steve Jobs, akıllı telefonlarda “güzel, kolay kullanılan ve zor vazgeçilen” cihazlar yapma amacıyla yola çıkmıştı. Ancak Jobs ailesi, çocuklarının telefona yaklaşmasına dahi izin vermediklerini açıklamıştı.
Yaklaşan 5G çağındaki muhtemel radyasyon, sağlık kaygıları konuşuladursun, telefonların sağlığımıza hatta geleceğimize çoktan zarar verdi-veriyor. Henüz 12 yıl olmasına rağmen, akıllı telefonlar sosyal hayata, sağlığımıza ve psikolojimize şimdiden büyük zararlar vermiş durumda.
Haber
Huawei Connect 2018 Yapay Zeka Çözümlerine Odaklandı
Bilgi ve İletişim Teknolojileri endüstrisi özelinde küresel bir etkinlik olan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Huawei Connect, Şanghay World Expo Fuar ve Kongre Merkezi’nde başladı. “Activate Intelligence” temalı bu yılki etkinlik, zorlukları, fırsatları, yenilikleri ve uygulamaları ile yapay zekaya odaklanıyor.
Etkinlikte, Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu, Huawei’nin yapay zekâ alanındaki stratejisini, çözümlerini ve portföyünü duyurdu. Huawei’nin yapay zekâ (AI) portföyü yeni Ascend serisi, dünyanın ilk AI IP’si ve tam kapsamlı senaryolar için tasarlanmış çip serisi olan AI çiplerini içeriyor. Portföy ayrıca, Ascend çip yetenekleri üzerine inşa edilen yeni ürünleri ve bulut hizmetlerini de içeriyor. Full-stack AI portföyüyle Huawei, endüstri gelişimini yönlendirmek ve tamamen bağlı, akıllı bir dünya inşa etmeye yardımcı olmak için yaygın bir yapay zekâ platformu sağlamayı amaçlıyor.
Gelecek değişiyor
Huawei, 2025 yılına gelindiğinde, dünyada 40 milyardan fazla kişisel akıllı cihaz olacağını ve kullanıcıların yüzde 90’ının akıllı bir dijital asistana sahip olacağını öngörüyor. Aynı öngörü çerçevesinde, veri kullanımı yüzde 86’ya ulaşacak ve yapay zekâ hizmetleri, soluduğumuz hava kadar yaygın hale gelecek. Huawei’ye göre yapay zekâ, yeni bir genel amaçlı teknoloji haline gelecek ve yeryüzündeki tüm sanayi ve kuruluşlarının iş yapış biçimlerini değiştirecek.
Huawei Yönetim Kurulu Başkanı Eric Xu yaptığı konuşmada, “Huawei’nin yapay zeka stratejisi, temel araştırma ve yetenek geliştirmeye yatırım yapmak, full-stack, tüm senaryolar için bir yapay zeka portföyü ile açık bir küresel ekosistem oluşturmak üzerine kuruldu. Huawei’de, yapay zeka ile yönetim ve verimliliği iyileştirmenin yollarını araştırmaya devam edeceğiz. Telekomünikasyon sektöründe, ağ işletme ve bakımını (O&M) daha verimli hale getirmek için SoftCOM AI’yi benimseyeceğiz. Tüketici ürünlerimize de gerçek yapay zekayı entegre ederek, onları her zamankinden daha akıllı hakle getireceğiz. Huawei EI genel bulut hizmetlerimiz ve FusionMind özel bulut çözümlerimiz, özellikle işletmeler ve hükümetler olmak üzere tüm kuruluşlar için zengin ve uygun maliyetli bilgi işlem gücü sağlayacak ve yapay zekayı daha kolay kullanabilmelerine yardımcı olacak. Portföyümüz ayrıca bir yapay zeka hızlandırma kartı, yapay zeka sunucusu, yapay zeka cihazı ve birçok farklı ürünü de içeriyor” açıklamasını yaptı.
Huawei full-stack, tüm senaryolar için yapay zekâ portföyü
Sengin seçenekler ve uygun maliyetli bilgi işlem gücü, entegre yapay zekayı mümkün kılıyor. Huawei’nin çözümleri, harcanan watt başına en iyi TeraOPS performansını sağlayan tüm senaryolara hazır. Ascend serisi, veri merkezlerinde minimum enerji tüketimi veya maksimum bilgi işlem gücü de dahil her senaryoda watt başına mükemmel performans sunuyor. Birleşik mimari yapısı, yapay zeka uygulamalarını farklı senaryolarda dağıtmayı, taşımayı ve birbirine bağlamayı da kolaylaştırıyor.
Etkinlikte duyurulan Ascend 910 ve Ascend 310 çipleri, Huawei’nin önde gelen yapay zeka yeteneklerini çip seviyesinde (yığının en alt tabakası) gerçekleştiriyor. Bu çipler, tüm endüstrilerde yapay zekanın benimsenmesini büyük ölçüde hızlandıracak.
Ascend çip serisinden başka, Huawei’nin full-stack yapay zeka portföyü aşağıdaki özellikleri de içeriyor:
• CANN (Yapay Sinir Ağları için Hesaplama Mimarisi): Bir çip operatörleri kütüphanesi ve yüksek oranda otomatikleştirilmiş operatörler geliştirme araç seti
• MindSpore: Cihaz, uç ve bulut için birleşik bir eğitim ve çıkarım çerçevesi
• Uygulama etkinleştirme: Tam pipeline hizmetleri (ModelArts), hiyerarşik API’ler ve önceden entegre edilmiş çözümler
Neden “full-stack” ve “tüm senaryolar”?
“Full-stack”, Huawei teknolojisinin işlevselliğini ifade ediyor. Huawei’nin full-stack portföyü; çipleri, çip etkinliğini, eğitim – çıkarım çerçevesini ve uygulama etkinliğini içeryor.
“Tüm senaryolar” ile Huawei, herkese açık bulut, özel bulut, her türden uç bilgi işlem, endüstriyel IoT cihazları ve tüketici cihazları da dahil olmak üzere, yapay zeka için farklı dağıtım senaryoları anlamına geliyor.
Kapsayıcı yapay zekanın sağlanması, tüm senaryolar için AI portföyü geliştirmede Huawei’nin temel hedeflerinden biri olarak öne çıkıyor. Huawei, tüm paydaşlarla birlikte çalışarak yapay zekayı pratik bir gerçekliğe dönüştürmeye, bireyler, ve işletmeler için kapsayıcı ve erişilebilir hale getirmeye hazır.