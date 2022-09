Peugeot, 308 ve 308 SW‘nin elektrikli versiyonlarını tanıttı. Sırasıyla bir hatchback ve bir istasyon vagonudur. Her iki model de 54 kWh bataryaya sahip olacak. Ayrıca 400 kilometreden fazla bir menzilde beraberinde getiriyor

Dört yüz kilometreyi aşan WLTP menzilinin her iki model için mi yoksa sadece hatchback için mi geçerli olduğu belli değil. Peugeot, her iki modelde de 51kWh kullanılabilir kapasiteye sahip 54kWh bataryaya sahip olacağını açıkladı. Bu 400V piller, yüzde seksen nikel, yüzde on manganez ve yüzde on kobalttan oluşan yeni bir kimyasal bileşime sahiptir. Üretici ayrıca yüz kilometrede ortalama 12,7 kWh enerji tüketiminden bahsediyor ve bunun muhtemelen sadece hatchback için geçerli olduğunu da not ediyor.

Modeller, Peugeot için 115 kW veya 156 hp güç ve 260 Nm tork sağlayan yeni bir motor alacak. Otomobiller, maksimum 11 kW ile otomobilleri şarj edebilen üç fazlı bir şarj cihazı ile standart olarak gelir. Üretici, arabaların hangi güçle hızlı şarj edebileceğini söylemiyor, ancak 100kW’ın ulaşılabilir maksimum değer olduğu görülüyor. Peugeot, bu kadar hızlı şarja sahip otomobillerin 25 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj edilebileceğini söylüyor.

308 serisi Peugeot için yeni değil; geçen yıl şirket üçüncü nesli tanıttı. Şirket ayrıca daha önce 308’in elektrikli varyantlarını yapmak istediğini belirtmiş ancak herhangi bir detay vermemişti. Otomobiller, orijinal olarak içten yanmalı motorlara sahip otomobiller için geliştirilmiş bir platform olan EMP2 platformunu kullanıyor. Üretici, başta ön ve alt kısım olmak üzere aerodinamiği elektrikli güç aktarma organına uyarladığını ve ayrıca otomobilin ağırlığını da hesaba kattığını söylüyor. Üreticiye göre Peugeot, E-308 modelleri için aerodinamik olarak verimli yeni 18″ alüminyum jantlar geliştirdi.

Henüz pek çok nispeten ucuz elektrik istasyonu vagonu yok. MG 5 Electric şimdi satılık, en az 34.585 Euro’ya mal oluyor ve 50,3 kWh pil ile 320 km geliyor. Daha pahalı olan 61,1 kWh pil ile araç 400 kilometre yol kat edebiliyor. Bu model en az 37.585 Euro’ya mal oluyor. Peugeot, E-308 modellerinin fiyatlarını henüz açıklamadı, ancak gelecek yılın ortasında satışa sunulacaklarını söylüyor.