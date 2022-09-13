Apple, yeni iPhone tanıtımı ile birlikte yeni iOS 16 yazılımını da tanıttı. iPhone 8 ve üzerindeki modellere gelen iOS 16 ile birlikte birçok yeni özellikte kullanıma sunuldu. Biz de bu özelliklerin neler olduğunu sizlere göstermek istedik.

Bu özelliklerin tamamı desteklenen iPhone modellerinde çalışmadığını ekleyelim. Kullanılan işlemci gücünün yetersiz kalması sebebiyle sizin telefonunuzda kimi özellikler çalışmayabilir. iOS 16 içerisinde size göstermek istediğimiz 16 özellik ise şu şekilde:

1) Kilit Ekranı Özellikleri

2) Yeni Wallpaper Özellikleri

3) Yatay FaceID Okuma

4) Fotoğraf Kopyalama

5) Gizli ve Son Silinenleri Kilitleme

6) Düzenlemeleri Kopyala

7) Pil Yüzdesi

8) Klavye Titreşimi

9) Anında Çeviri

10) Yenilenen Bildirimler

11) Müzik Kontrolleri

12) iMassage Mesaj Düzenleme

13) Sayaç Kontrolü

14) İlaç Hatırlatıcı

15) e-mail Gönderme Geri Alma- Planlı Mail Gönderme

16) Yenilenen Hava Durumu

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