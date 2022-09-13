Apple, yeni iPhone tanıtımı ile birlikte yeni iOS 16 yazılımını da tanıttı. iPhone 8 ve üzerindeki modellere gelen iOS 16 ile birlikte birçok yeni özellikte kullanıma sunuldu. Biz de bu özelliklerin neler olduğunu sizlere göstermek istedik.
Bu özelliklerin tamamı desteklenen iPhone modellerinde çalışmadığını ekleyelim. Kullanılan işlemci gücünün yetersiz kalması sebebiyle sizin telefonunuzda kimi özellikler çalışmayabilir. iOS 16 içerisinde size göstermek istediğimiz 16 özellik ise şu şekilde:
1) Kilit Ekranı Özellikleri
2) Yeni Wallpaper Özellikleri
3) Yatay FaceID Okuma
4) Fotoğraf Kopyalama
5) Gizli ve Son Silinenleri Kilitleme
6) Düzenlemeleri Kopyala
7) Pil Yüzdesi
8) Klavye Titreşimi
9) Anında Çeviri
10) Yenilenen Bildirimler
11) Müzik Kontrolleri
12) iMassage Mesaj Düzenleme
13) Sayaç Kontrolü
14) İlaç Hatırlatıcı
15) e-mail Gönderme Geri Alma- Planlı Mail Gönderme
16) Yenilenen Hava Durumu
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