Başkasının pasaportu ile telefon kaydettirme devri bitti!

Yurtdışından getirilen telefonların kayıtları kişi farketmeksizin herhangi bir pasaport üzerine yapılabiliyordu. Eski yasaya göre kullanılacak pasaport 4 ay içinde Türkiye’ye giriş yapmış ve iki yıl içinde hiç telefon kaydettirmemiş olması yeterliydi. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile artık bu kayıt yönetiminin devri kapandı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karara göre bir kişi artık, yurt dışından üç yılda sadece bir telefon getirebilecek. Bugüne kadar arkadaşından telefon getirmesini isteyenler, telefonu aldıktan sonra uygun bir pasaport arıyor ve telefonu bir başkasının çoğu zaman da hiç tanımadıkları birinin pasaportuna kayıt ettiriyorlardı. Yeni karar ile artık böyle bir şey mümkün olmayacak. Artık bir telefon kimin pasaportuna kayıtlı ise o pasaportun sahibi üzerine olan telefon hattında kullanılabilecek.

Bu şekilde arkadaşlarına yurt dışından telefon getirme ve yurt dışından telefon getirtme devri tamamen bitiyor.