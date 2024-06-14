Yurt dışı çıkış harcına zam haberi geldi. Son günlerde gündemi meşgul eden konulardan biri olan yurtdışı çıkış harcı için büyük bir zam yapılacağı iddia edildi. Mevcut durumda 150 TL olan harcın, yüzde 566 veya yüzde 1066 oranında artabileceği ileri sürülüyor. Yeni vergi paketi ile vergi zammı yolda. Yurt dışı çıkış harcına zam haberi ve Schengen vizesine zam haberinden sonra yurt dışına çıkmak iyice hayal olacak.

Yurt Dışı Çıkış Harcı Zam Oranları

Eğer yurt dışı çıkış harcına belirtilen oranlarda zam gerçekleşirse, harç tutarı 1000 TL veya 1750 TL’ye ulaşacak. Bu gerçekten oldukça yüksek bir zam haberi. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar çok daha yüksek paralar ödemek durumunda kalacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa süre önce borsa ve kripto para işlemlerinde vergi artışı planının ertelendiğini duyurmuştu. Ancak, yeni vergi paketinde yer alan yurtdışı çıkış harcında önemli bir artış yapılması bekleniyor. Ekonomim‘den Canan Sakarya’nın haberine göre, TBMM gündemine bayram tatilinin ardından gelecek vergi paketinde, yurtdışı çıkış harcında yüzde 566 ile 1066 arasında bir artış yapılması öngörülüyor.

Mevcut durumda 150 TL olan yurtdışı çıkış harcı, bu artışla birlikte 1000 TL ile 1750 TL arasında bir rakama ulaşabilir. 1000 TL’lik bir artışta oran yüzde 566, 1750 TL’lik artışta ise oran yüzde 1066 olacak.

Yurtdışı çıkış harcında son zam Mart 2022‘de gerçekleştirilmiş ve harç 50 TL’den 150 TL’ye yükseltilmişti. 2023 yılında yurtdışı çıkış harçlarından 1 milyar 311 milyon lira tahsilat yapıldığı ve 2024 yılının ilk dört ayında ise bu rakamın 427 milyon lira olduğu belirtiliyor.

Kimler Yurt Dışı Çıkış Harcı Ödemez?

Çıkış tarihi itibarıyla yurtdışında oturma izni bulunanlar

Ticari amaçlı yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demiryolu araçlarında yurtdışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler

7 yaşını doldurmamış çocuklar

Önümüzdeki dönemde yurtdışı çıkış harcında yapılacak bu büyük artışın, seyahat planlarını nasıl etkileyeceği ve kamuoyunun tepkisi merakla bekleniyor. Yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar için bu zam, seyahat maliyetlerini önemli ölçüde artıracak.

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