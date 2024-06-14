Motokurye vergisi detayları ile gündeme gelmeye başladı. Getir, Yemeksepeti ve Trendyol Go gibi platformların yaygınlaşmasıyla birlikte, motokuryecilik Türkiye’de büyük bir ivme kazandı. Son aktarılan bilgilere göre ülkemizde 140 bin sigortalı ve 210 bin sigortasız motokuryenin çalıştığı söyleniyor.

Motokurye vergisi nasıl olacak?

Bugüne kadar motokuryeler ya bir şirkete bağlı çalışıyor ya da kendi işlerini yürütmek için vergi mükellefi oluyorlardı. Ancak, Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle bu durum değişiyor. Ekonomi kulislerinde dolaşan bilgilere göre, 2024 yılı itibarıyla yıllık kazancı 3 milyon TL’nin altında olan motokuryeler için %15 stopaj vergisi getirilecek.

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Bu sistemde, giderlerin vergiden düşürülmesi mümkün olmayacak. Motokuryelerin sisteme dahil olmak için belirlenen bir bankada hesap açarak kazançlarını bu hesaba yatırmaları gerekecek. Yıllık geliri 3 milyon TL’nin üzerinde olan motokuryeler vergi beyannamesi vermek zorunda kalacak. Bu düzenlemenin 2025 yılında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni stopaj sistemi, sosyal medya platformlarından elde edilen kazançlar için uygulanan mevcut düzenlemeye benziyor. Bu sistem sayesinde, motokuryeler de defter tutma ve mükellef kaydı gibi işlemlerden muaf olacaklar, bu da vergi sürecini daha basit hale getirecek.