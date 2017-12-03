Yüksek Fiyatlı Akıllı Saatler Ne Kadar Gerekli?

Aydoğan ile Mustafa kullandıkları akıllı cihazların avantajlarından yola çıkarak “Akıllı saatler ne kadar gerekli?” sorusunun cevabını arıyor.

Günümüzün en popüler cihazlarından biri haline gelen akıllı saatler, neredeyse tüm akıllı telefon üretici markalar tarafından ortaya koyulmaya devam ediyor. Aynı şekilde sportif amaçlar için kullanılan akıllı bileklikler de yüksek fiyatlarına rağmen neden tercih edilmekte.

Bu videomuzda da Aydoğan ile Mustafa kullandıkları akıllı cihazların avantajlarından yola çıkarak “Akıllı saat almak gerekli mi?” sorusunun cevabını arıyor. Sizler de akıllı saatler ve akıllı bilekliler konusundaki düşüncelerinizi yorumlar bölümünden aktarabilirsiniz.

İyi seyirler..