Gecenin sürprizi: YouTube’a erişim sağlanamıyor! (DÜZELDİ)

Gecenin sürprizi: YouTube’a erişim sağlanamıyor! (DÜZELDİ)

17 Ekim, 2018 İnternet, YouTube 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

Türkiye saati ile 4:30 sularında herkes tarafından hissedilen ve gece saatlerinde başlayan YouTube erişim sorunu tüm dünyada hissedilmeye başlandı. YouTube tarafından da yapılan açıklama ile YouTube, YouTube TV ve YouTube Music servislerinde bir erişim sorunu olduğunu belirten firma, şu anda dünyanın en büyük video platformu olarak sorunu çözmeye çalışıyor.

YouTube 500 Hatası

YouTube açılmıyor!

Akşam saatlerinde yer yer 500 hatası ile sorunların göze çarptığı YouTube tarafında ilerleyen saatlerde tüm dünya tarafından hissedilmeye başlanıldı. Şu anda uzun uğraşlar ile çözülmeye çalışılan sorunda YouTube’a herhangi bir platformdan erişim sorunu yaşanıyor. Herhangi bir şekilde ülkemizde yasaklanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı olay için yetkililer çalışmaya devam ediyor.

Umarız sabah saatlerine kadar YouTube kanadı sorunu çözer ve tüm videolara erişim tekrar açılır. Gelişmeleri sizlere bu yazımızdan aktarıyor olacağız.

Güncelleme: YouTube’a erişim tekrar açıldı!

Aradan geçek yaklaşık bir buçuk saat sürenin ardından YouTube tarafında sorun çözülmüş gibi görünüyor. Artık rahatlıkla YouTube’a erişim sağlayabilirsiniz.

Ancak hala neden böyle bir sorun yaşandığına dair bir açıklama bulunmuyor…

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore