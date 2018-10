Türkiye saati ile 4:30 sularında herkes tarafından hissedilen ve gece saatlerinde başlayan YouTube erişim sorunu tüm dünyada hissedilmeye başlandı. YouTube tarafından da yapılan açıklama ile YouTube, YouTube TV ve YouTube Music servislerinde bir erişim sorunu olduğunu belirten firma, şu anda dünyanın en büyük video platformu olarak sorunu çözmeye çalışıyor.

Akşam saatlerinde yer yer 500 hatası ile sorunların göze çarptığı YouTube tarafında ilerleyen saatlerde tüm dünya tarafından hissedilmeye başlanıldı. Şu anda uzun uğraşlar ile çözülmeye çalışılan sorunda YouTube’a herhangi bir platformdan erişim sorunu yaşanıyor. Herhangi bir şekilde ülkemizde yasaklanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı olay için yetkililer çalışmaya devam ediyor.

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We’re working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) 17 Ekim 2018