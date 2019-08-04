YouTube, yenilenen ” Otomatik Oynatma ” özelliğini test ediyor

YouTube, “ Otomatik Oynatma ” özelliğini yeniden düzenliyor. Daha gelişmiş ve etkileşimi kolay olan “Sıradaki” arayüzü, Android cihazlar için test edilmeye başlandı.

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YouTube, otomatik oynatma özelliği sayesinde kullanıcıların kişiselleştirilmiş ilgi alanlarındaki videoları karşısına çıkararak uygulamada daha fazla zaman geçirmesini sağlıyor. Kullanıcı etkileşimi için oldukça önemli olan bu arayüzün geliştirilmesi ve düzenlenmesi için kolları sıvayan YouTube, şimdi yeni bir özelliği Android cihazlar üzerinden test ediyor.

Önceki sürümde, sıradaki oynatma listesinin başında bulunan videoya geçiş için sekiz saniye veriliyor ve oynat düğmesi çevresinde dönen dairesel bir göstergeyle temsil edilen otomatik oynatma özelliği; yeni sürümde beş saniyeye düşürülerek, ekranın sol üstünde yazılı halde bulunuyor. Ekranın sol altında bulunan yeniden oynat butonunun yeni sürümde tamamen kaldırılmış olması da oldukça dikkat çekiyor.

Başlığın ve kapak resminin yan yana durduğu ekranın alt tarafında ise “İptal” ve daha açık renkte olan “Şimdi Oynat” butonları bulunuyor. Ekranın sağ üst köşesinde de otomatik oynatmayı kapatan “X” butonuna yer verilmiş. Uygulamanın devamıyla aynı renk olan bu yeni tasarım oldukça sade ve kullanışlı görünüyor.

Bu yeni olan tasarım, şimdilik yalnızca Android cihazlarda ve YouTube’un 14.31.50 sürümünü kullanan cihazlarda bulunan bu yeni özellik yavaş yavaş yaygınlaşmakta ya da henüz test aşamasında olabilir.