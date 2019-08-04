Yüz tanıma ve 5G özelliği bulunan HiPhi 1 elektrikli otomobili tanıtıldı!

HiPhi 1 adında, Tesla Model X aracının bile oldukça mütevazi kalmasını sağlayan yüz tanıma sistemine ve 5G bağlantısına sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çeken elektrikli otomobil Human Horizons tarafından tanıtıldı.

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HiPhi 1 , son yılların elektrikli ve üst seviye teknolojilerini içeren araçlar furyasının tepe noktasına oturacak gibi duruyor. Human Horizons adındaki Çinli firma tarafından sağlanan bilgilere göre bu yeni nesil elektrikli otomobil, araçlara ve şehirlere 5G bağlantısı bulunuyor. Aynı zamanda LTE ile de çalışıyor olmasına rağmen, cep telefonunuzdan daha yeni nesil bir bağlantıya sahip olabilir.

Otomobilin kilidini açmak için anahtar ve cep telefonu dışında yüz tanıma sistemi kullanılıyor. Arka kapılar ise hem arkadan menteşeli şekilde hem de yukarıya doğru “martı kanadı” şeklinde açılabiliyor. Şekilleri oluşturan programlanabilir ışıklara sahip olan araçta 9 ayrı ekran bulunuyor.

İki 268 HP motor, 3.9 saniyelik 0-62 MPH zaman ve 640 Km mesafeli bir motorla iyi bir performans göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda elektrikli araçlarda görmeye alışkın olduğumuz koşullu kendi kendine sürüş modu da HiPhi 1 araçlarında mevcut olacak.

Şirketin yönetim kısmında kurucu ortaklar olan Ding Lei ve Kevin Chen; teknik kısımda ise Ford, Jaguar ve Land Rover markalarından tanınan Mark Stanton kilit rolü üstleniyor. 2021’den önce tamamlanmayacağı söylenen HiPhi 1 aracı için net bir çıkış tarihi ve fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor.