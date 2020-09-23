YouTube, yapay zeka ile daha hızlı yaş kısıtlaması getirecek

YouTube, 2019 yılında çocuk izleyicilerden usulsüz bir şekilde veri topladığı gerekçesiyle 170 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. YouTube, özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana, ebeveynlere ve çocuklara karşı daha sorumlu olmaya gayret gösteriyor.

İlginizi çekebilir: YouTube, 2020’nin ikinci çeyreğinde 11,4 milyon video kaldırdı

reklam

Zararlı içeriklere karşı daha hızlı reaksiyon almakta kararlı

YouTube, zararlı içeriklerin tespitinde; yapay zeka algoritması tarafından şüpheli olarak işaretlenen videoların, insanlar tarafından oluşan güvenlik ekibine aktarılması ve incelenmesi yolunu izliyor. YouTube, bu etkili fakat yavaş çalışan sistem yerine, tamamen otomatik bir sisteme geçiş yapıyor. 2020 yılının sonuyla birlikte, makine öğrenme yoluyla uygunsuz videolara direkt olarak yaş kısıtlaması getirilecek.



YouTube, yaş kısıtlaması uygulamasını uzun yıllardır kullanıyor. Fakat bu kısıtlamalar çeşitli yollarla aşılabiliyor. Örneğin; yaş kısıtlaması bulunan bir YouTube videosu, başka bir web sitesinde gömülü bir şekilde yayınlandığında, bu kısıtlama sistemi etkinlik gösteremiyor. Artık bu tarz sitelerde bulunan yaş kısıtlamalı videoları izlemek isteyenler, YouTube’un web sitesine/uygulamasına yönlendirilecek ve 18 yaş üstü bir birey olduklarını kanıtlamaları gerekecek.

YouTube, söz konusu sistem sayesinde; yaş kısıtlamalı videolar nereden izlenirse izlensin, uygun kişiler tarafından izlenmiş olacağını belirtiyor. YouTube, yapay zeka algoritmasının yanlış kararlar da verebildiğinin farkında. Bu sebeple, videoları yükleyen içerik üreticilerine itiraz hakkı tanınıyor. YouTube, bu otomatik sistemin, içerik üreticilerinin gelirlerine önemli bir etkisi olmayacağını söylemekten de geri kalmıyor.

2015 yılında çocuklara özel servis kullanıma sunulmuştu

YouTube, 2019 yılında, çocuklara özel içeriklerin bulunduğu YouTube Kids servisi için de ayrı bir web sitesi oluşturdu. YouTube Kids, 13 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayan içeriklerin özel olarak filtrelendiği bir servis olarak göze çarpıyor.

YouTube Kids’in web sitesi şu an için ülkemizde kullanılamıyor.