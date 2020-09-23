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YouTube, yapay zeka ile daha hızlı yaş kısıtlaması getirecek
YouTube, 2019 yılında çocuk izleyicilerden usulsüz bir şekilde veri topladığı gerekçesiyle 170 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. YouTube, özellikle geçtiğimiz yıldan bu yana, ebeveynlere ve çocuklara karşı daha sorumlu olmaya gayret gösteriyor.
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Zararlı içeriklere karşı daha hızlı reaksiyon almakta kararlı
YouTube, zararlı içeriklerin tespitinde; yapay zeka algoritması tarafından şüpheli olarak işaretlenen videoların, insanlar tarafından oluşan güvenlik ekibine aktarılması ve incelenmesi yolunu izliyor. YouTube, bu etkili fakat yavaş çalışan sistem yerine, tamamen otomatik bir sisteme geçiş yapıyor. 2020 yılının sonuyla birlikte, makine öğrenme yoluyla uygunsuz videolara direkt olarak yaş kısıtlaması getirilecek.
YouTube, yaş kısıtlaması uygulamasını uzun yıllardır kullanıyor. Fakat bu kısıtlamalar çeşitli yollarla aşılabiliyor. Örneğin; yaş kısıtlaması bulunan bir YouTube videosu, başka bir web sitesinde gömülü bir şekilde yayınlandığında, bu kısıtlama sistemi etkinlik gösteremiyor. Artık bu tarz sitelerde bulunan yaş kısıtlamalı videoları izlemek isteyenler, YouTube’un web sitesine/uygulamasına yönlendirilecek ve 18 yaş üstü bir birey olduklarını kanıtlamaları gerekecek.
YouTube, söz konusu sistem sayesinde; yaş kısıtlamalı videolar nereden izlenirse izlensin, uygun kişiler tarafından izlenmiş olacağını belirtiyor. YouTube, yapay zeka algoritmasının yanlış kararlar da verebildiğinin farkında. Bu sebeple, videoları yükleyen içerik üreticilerine itiraz hakkı tanınıyor. YouTube, bu otomatik sistemin, içerik üreticilerinin gelirlerine önemli bir etkisi olmayacağını söylemekten de geri kalmıyor.
2015 yılında çocuklara özel servis kullanıma sunulmuştu
YouTube, 2019 yılında, çocuklara özel içeriklerin bulunduğu YouTube Kids servisi için de ayrı bir web sitesi oluşturdu. YouTube Kids, 13 yaş altındaki çocuklar için uygun olmayan içeriklerin özel olarak filtrelendiği bir servis olarak göze çarpıyor.
YouTube Kids’in web sitesi şu an için ülkemizde kullanılamıyor.
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PlayStation 5 en büyük oyun konsolu olabilir!
PlayStation 5 almak istiyorsanız bu dev konsol için masanızda büyük bir alan ayırmanız gerecek. Belki de PS5 için konsol sehpanızı yenilemeniz gerekebilir.
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PlayStation 5 için ulaşılan bilgiler neler?
PlayStation 5 ülkemizde henüz son kullanıcıya ulaşmadı . Bu sebepten dolayı konsolun boyutları hakkında gerçek bir bilgiye sahip değiliz. Bununla birlikte, The Verge‘nin sızıntısıyla Tayvan’daki NCC’den alınan bilgilerle gerçek boyutları ortaya çıktı. Elde edilen bilgilerle, PlayStation 5’in küçük dolaplara sığamayacağı belli oldu. Sony; PlayStation 5’in 15.4 inç uzunluğunda, 10.2 inç derinliğinde ve 4.1 inç kalınlığında olduğu bilgisini vermese de NCC’ deki fotoğraflar bunu gösteriyor. Dijital versiyon veya disk tabanlı versiyonu satın alıyor olsanız da, bu canavara yer açmanız gerekecek. Ek olarak, Sony’nin yakın zamanda ülkemizde piyasaya süreceği bu konsol, 4.5 kilogram, Sony PS5’nin rakip konsolu Xbox Series X ise 4.45 kilogram ağırlığındadır. Ve 4K Blu-ray disk sürücüsü olmayan, PlayStation 5 Digital Edition 3.9 kilograma düşüyor.
PlayStation 5 bugüne kadarki en büyük Sony oyun konsolu. Genel olarak Xbox Series X‘ den kalın olmasa da çok daha büyük . Ayrıca, PlayStation 3, ilk Xbox ve Xbox One gibi efsanevi devlerden daha büyük. Sony ayrıca PS5’in gövdesinin standını veya diğer PlayStation ekipmanlarını ürünün fiyatına dahil etmedi.Oyun için cihazlar, özellikle oyun konsolu satın alırken boyutu değil oyun kütüphaneleri, ekosistemler ve fiyat daha önemlidir. Eğer yeni nesil bir oyun konsolu istiyorsanız ama fazla boş alanınız yoksa yeni nesil PlayStation5 için alan oluşturmanız gerekebilir.
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Facebook, yeni seçim bilgi araçlarıyla katılımcı çekmeyi planlıyor
ABD Seçim kampanyasının gündemde olmasıyla birlikte Facebook, Ulusal Seçmen Kayıt Günü kapsamında yeni sivil katılım araçları seti duyurdu. Zaman Akışı’na seçimle ilgili güncel haberleri koyan Oylama Bilgi Merkezi başlatıldı. Yeni Facebook seçim bilgi aracı , çıkartmalar, bilgi aktarımları ve genişletilmiş seçim bilgileri güncellemeleriyle daha fazla kişiyi anketlere katılmaya davet ediyor.
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Uygulama neleri içeriyor?
İlk olarak, Ulusal Seçmen Kayıt Günü’nün bir parçası olarak, Oylama Bilgi Merkezini daha da vurgulayacak olan yeni, özel bir bilgilendirme hamlesi başlatıyor. Daha fazla kullanıcı çekmek için, ‘Oylamaya Kaydolun’ CTA’sı içeriyor. Platform, bugüne kadar yaklaşık 39 milyon kişinin Oylama Bilgi Merkezi‘ni ziyaret ettiğini ve 2,5 milyon kişinin Facebook, Instagram ve Messenger üzerinden oy kullanmak için kayıt yaptırdığını söylüyor. Uygulamanın nihai hedefi, anketlere fazladan 4 milyon kişi katmak, bu istatistiklere göre hedefine ulaşmakta doğru yolda.
Facebook’taki #PledgeToVoteChallenge, kullanıcılarının oy vermeyi planladıklarını göstermelerine ve katılmaları için arkadaşlarını etiketlemelerine olanak sağlarken, Messenger ve Instagram Hikayeleri için yeni çıkartma paketleri de aynı şeyin altını çizecek. Bu tür özellikler geçmişteki gibi etkili olabilir. Örneğin; 2010’da Facebook, tek bir seçim günü Facebook mesajı nedeniyle ABD Kongre seçimlerine yaklaşık 340.000 kişi daha katıldığını bildirdi.
Facebook seçim aracının çabasının etkisi küçünsenmemelidir çünkü milyonlarca potansiyel seçmenin oylama bilgilerini sağlamasına olanak tanıyan genişbir erişime sahip; Twitter ve Snapchat gibi diğer platformlardaki benzer baskılar da seçmen katılımını artırarak daha fazlasını mümkün kılacaktır. Bu bakımdan, Amerikalılar bir sonraki başkan hakkında söz sahibi olacak. Pandemi ile birlikte alışılmadık bir yıln içindeyiz ve oylama süreci de aynı derecede olağandışı olacak, bu nedenle seçmenlerin doğru, güncel bilgilere erişiminin olması çok önemli. Facebook seçim aracı ayrıca kullanıcıları yanlış bilgilerden korumak için çalışıyor, bu da kullanıcıların sandık başına gitmesine gerek kalmadan oy kullanmaları açısından yararlı olabilir.
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Microsoft Edge, Linux işletim sistemine geliyor
Microsoft son yıllarda Linux işletim sistemine oldukça önem veriyor. Şirket şimdi de Chromium tabanlı yeni tarayıcısı Microsoft Edge’i, Linux işletim sistemi için tasarlıyor.
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Microsoft Edge, ekim ayı itibarıyla kullanıma sunulacak
Microsoft, ekim ayından itibaren Linux işletim sistemi için bir geliştirici ön izleme sürümünü kullanıma sunacak. Linux kullanıcıları, Microsoft Edge Insider üzerinden ya da Linux yerleşik paket yöneticisinden tarayıcıyı edinebilecekler.
Chromium ile birlikte işlevselliği artan Edge tarayıcı, adeta bambaşka bir kullanım deneyimi sunmaya başladı. Hız, performans, uyumluluk, gizlilik/güvenlik, geliştirilmiş bellek yönetimi ve Chrome tarayıcı ile kullanmakta olduğumuz uzantıları desteklemesiyle, adeta seviye atlamış durumda.
Açık kaynak ile yıllarca savaşan Microsoft’un bu hamlesi, şirketin açık kaynak kodlu oluşumlara bakış açısını değiştirdiğinin bir başka göstergesi.