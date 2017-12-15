YouTube VR Uygulaması PC Kullanıcıları İçin Yayımlandı!

İlk olarak PlayStation 4 platformuna gelen YouTube VR uygulaması, nihayet PC kullanıcıları için de yayımlandı.

Her ne kadar ülkemizde PlayStation VR ve Andoid telefonlar dışında yayıngaşmamış olsa da sanal gerçeklik platformu büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. PC tarafında birçok alternatifi bulunan sanaol gerçeklik gözlüklerinden ise HTC Vive ve Oculus Rift ön planda. Şimdi ise YouTube’daki 360 derecelik videoları izlemek için kolaylık sağlayacak bir adım atan Google, YouTube VR uygulamasını PC kullanıcıları için yayımladı.

HTC Vive, Oculus Rift ve Google Daydream uyumluluğu bulunan YouTube VR, Windows VR platformuna uyumlu her cihaz ile de çalışabiliyor olacak. Steam üzerinden ücretsiz olarak yayımlanan uygulama şimdilik beta olarak düşünebileceğimiz şekilde erken erişim olarak açıkdı. Aynı zamanda 3D 360, VR180 ve normal videoları da izlemenize olanak tanıyan YouTube VR, YouTube kanadındaki 360 derecelik video içerik sayısının artmasına da katkı sağlayacaktır.

Eğer bir HTC Vive, Oculus Rift ya da PC uyumlu bir sanal gerçeklik gözlüğünüz ile beraber VR uyumlu bir bilgisayara sahip iseniz buradaki bağlantıdan YouTube VR’a erişebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube 360 derecelik videolarını da buradan görebilirsiniz.