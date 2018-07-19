YouTube uygulamasında süre çubuğu hatası!

Günlük milyonlarca tıklamalara ulaşan YouTube’un mobil uygulamasında yeni güncellemesinde bir hata ortaya çıktı.

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YouTube v13.27.54 süre çubuğu hatası!

Google son zamanlarda yeni bir güncelleme yayınladı, güncelleme ile iki yeni özellik getirdi: Bunlardan ilki yeni bildirimler bölümü oldu, ikincisi ise oluşturulan oynatma listelerindeki ögeleri kaldırmak için sola kaydırabilme özelliği. Fakat yeni gelen güncelleme bir hatayı da beraberinde getirdi.

Uygulama YouTube’da video izlerken kullanıcıların video süre barını kullanmalarına engel olmakta. Bu denli büyük bir uygulamanın en önemli parçası olan video oynatıcısı uygulamanın kullanımı için büyük sorunlar yaratabilir.

Kullanıcılardan gelen bildirimlere göre hatanın video içerisinde anlık dakika ve saniye geçişine engel olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar süre barının herhangi bir yerine dokunduklarında karşılaştıkları şey ise: hiçbirşey. Uygulama ancak kırmızı süre belirtecine basılı tutup kaydırarak video içinde geçiş yapmaya izin veriyor.

Bu sorunla ilgili herhangi bir güncelleme verilmiş değil. Fakat Google‘ın bunu fark edip güncelleme yayınlaması uzun sürmez.