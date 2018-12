YouTube Türkiye’nin 2018’de en çok izlenen videoları

YouTube, 2018 yılı içerisinde de en çok izlenen videoları açıkladı. Genel İçerik ve Müzik olarak iki grupta hazırlanan listelerde ‘YouTube Rewind’ başlığı altında toplandı.

Listeye bakıldığında Enes Batur ve Kafalar gibi popüler kanalların videolarının yer aldığı görünürken, Oğuzhan Uğur’un sunduğu PİNÇ programı da listeye girmiş gibi görünüyor. Dizi ve çocuk programların da olduğu listeye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

En Popüler Genel İçerik Videoları – 2018 Türkiye

1) Dans Eden Yeşil Uzaylı

2) SEN YERİNDE DUR (Hayal Mi Gerçek Mi Film) – Kötü Enes Batur Diss Şarkısı

3) Çağla | Uzaylı Dansı |

4) Niloya – Yeni Bölümler: https://youtu.be/O-7NXg41Uy8

5) Sen Anlat Karadeniz 1. Bölüm: https://youtu.be/7H4jvc3ERrc

6) Orkun Işıtmak – INNA İLE EVLENİYORUZ!: https://youtu.be/0lkIaQRYpVM

7) Kafalar – HESAP KİMDE? (37.000TL’LİK HESAP!): https://youtu.be/MFdrmrx5m-U

8) Söz | 50.Bölüm: https://youtu.be/yMQ-zc4TzTM

9) Çukur 2.Sezon 2.Tanıtım: https://youtu.be/EHBGpZwG2xE

10) Oğuzhan Uğur’la P!NÇ (Efsane Bölüm): Ramazan, Yaşlılar, SMA, Selçuk Balcı, Tuğçe Kandemir, Korku: https://youtu.be/RtCYHGQU_5I

En Popüler Müzik Videoları – 2018 Türkiye

1) Aleyna Tilki YALNIZ ÇİÇEK ft. Emrah Karaduman

2) Mabel Matiz – Öyle Kolaysa

3) Emrah Karaduman – Dipsiz Kuyum feat. Aleyna Tilki

4) Eli Türkoğlu feat. Tuğçe Kandemir – Bu Benim Öyküm: https://youtu.be/3RmbF8i5YsI

5) Veysel Mutlu – Vay Delikanlı Gönlüm – (Official Video): https://youtu.be/jcWmC1oa4KQ

6) İdo Tatlıses – Sen: https://youtu.be/rv3mZNzZ6PI

7) Feride Hilal Akın & Hakan Tunçbilek – Gizli Aşk: https://youtu.be/50QA4OsXcKc

8) ikikardesh – Bana Ne (Official Music Video): https://youtu.be/OL9SO0byhLY

9) Koray Avcı – Adaletin Bu Mu Dünya (Official Video): https://youtu.be/wt2wOLbRKDA

10) Can Yüce – Aklım Gider Aklına (Official Video): https://youtu.be/H-GcBqW_Jt0