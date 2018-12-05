YouTube yeni bir özelliği devreye sokuyor

Dünya genelinde oldukça fazla kullanılan video platformu YouTube, mobil sürümüne otomatik ön izleme özelliği getiriyor. Bu özellik kullanıcılara kullanılabilirlik konusunda yeni bir deneyim katacak.

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Tüm cihazlarda gelecek hafta kullanılabilecek

Bu yeni özellik ile platformda bulunan videoların etkileşimlerini arttırmayı planlayan YouTube, kullanıcılarına oldukça kullanışlı bir özellik sunmuş olacak. Anasayfa üzerinde videolara girmeden gezinirken bu yeni özellik kullanılabilecek. Üzerine geldiğimiz videodan kısa kesitler kullanıcıya aktarılacak. Aynı zamanda bu özellik sessiz olarak çalışacak. Yani her videoda sesi kısmak zorunda kalmayacağız.

YouTube’un ana sayfasında kullanılacak olan bu yeni özellik, videolara girmeden o video hakkında bilgilendirmiş olacak bizleri. Aynı zamanda bu ön izlemelerde alt yazıların da gösterileceğini söyleyelim. Bu özellik önümüzdeki hafta yayınlanacak olan güncelleme ile birlikte tüm dünyada ki kullanıcılara sunulacak. Bu özelliği hem iOS hem de Android kullanan kullanıcılar deneyimleyebilecek.