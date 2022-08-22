Apple, önümüzdeki yıl Haritalar uygulamasında arama ağı reklamları sunabilir.

Bloomberg’den Mark Gurman, “Apple Haritalar uygulamasında arama ağı reklamlarını başlatmak için mühendislik çalışmalarının zaten devam ettiğini” iddia ediyor. Gurman, 2023’te bir ara piyasaya sürülmesi gerektiğini söylüyor.

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Apple Haritalar’daki reklamların, reklamların Google Haritalar’da görüntülenmesine benzer şekilde, ücretli arama sonuçları olarak göründüğüne inanılmaktadır. Ayrıca, arama ağı reklamlarının App Store’da gösterilme biçiminden de farklı değildir.

Gurman, geçen hafta Apple’ın reklam gelirlerini üçe katlamayı hedeflediğini ve tüketicilerin iPhone’da daha fazla reklam görmeyi beklemesi gerektiğini bildirdi. Bu yılın başlarında Business Insider, Apple’ın hizmet ekibini akış ve reklam işlerine odaklanmak için yeniden yapılandırmayı planladığını bildirdi.

Kaynak: Bloomberg, MacRumours