YouTube, telif konusunda içerik üreticilerinin işini kolaylaştırıyor

YouTube, milyarların severek vakit geçirdiği bir platform. Ancak, birçok kişi için de aynı zamanda bir gelir kapısı. YouTube, bugün platforma içerik üreterek gelir elde eden bu kişiler için güzel bir haber verdi. Öyle ki, dijital yayın devi, içerik üreticilerinin en büyük dertlerinden olan telif konusunda işleri kolaylaştıracak bir adım atıyor…

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Youtube, videoyu yayımlamadan telif hakkı için kontrol etmeyi mümkün kılıyor

Eğer siz de bir YouTube içerik üreticisiyseniz, telif hakkı ile ilgili sorunlarla karşılaşmış olmanız kuvvetle muhtemel. Bildiğiniz üzere, videonuzda telif hakkı ihlal eden herhangi bir öğe varsa, bundan haberdar olduğunuzda genelde videoyu çoktan yayımlamış oluyorsunuz. Çünkü, süreç genelde birinin videonuza “copyright strike (telif ihlali)” atması şeklinde işliyor. Ancak görünüşe göre, YouTube bu sorunu kökünden çözüyor.

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Bugün bir Twitter kullanıcısın bildirdiğine göre, platformun yükleme sayfasına yeni bir özellik geldi. Bu özelliğin amacı ise yüklenen videoları olası telif sorunları için kontrol etmek. YouTube’un telif sorunlarını kontrol etmek için uzun yıllardır kullanmakta olduğu ContentID yazılımından güç alan özellik, içerik üreticilerinin işini kolaylaştırmayı hedefliyor. Özelliğin çalışma prensibi ise çok basit. Algoritma içeriğinizi kontrol ediyor ve telif sorunu oluşturabilecek bir konu varsa size haber veriyor. Yani, YouTuber’ların sıkılıkla karşılaştığı “copyright strike” sorununun sonu geliyor diyebilir. En azından teoride. Çünkü, özellik daha çok yeni olduğu için henüz sorunsuz değil. Dahası, bu sistem şimdilik sadece platformun web sayfasında mevcut. Tabi, belki de bu yeni sistemin olası en büyük sıkıntısından da bahsetmeden geçmek olmaz. Özellik henüz sadece kendi bulduğu telif sorunları için çalışıyor. Başka bir deyişle, birilerin hala videonuzu telif konusunda şikayet (copyright strike) etmesi mümkün. Bakalım, dijital yayın devi ilerde bu konuda bir geliştirme yapacak mı…

Kaynak: MobileSyrup, 9To5Google