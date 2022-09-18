Bildiğiniz üzere YouTube, şu an faaliyet gösteren diğer video platformlarına göre çok daha önceden kuruldu. Buna rağmen yeni çıkan bazı video medyaları da kısa sürede adından YouTube kadar bahsettirdi. Buna en büyük olarak örnek son yıllarda listelerde başı çeken TikTok uygulaması gösterilebilir. TikTok çıktıktan çok kısa bir süre içinde trendlere uygun konseptleri sayesinde pazarda büyük bir pay almayı başardı. Birçok medya şirketi TikTok’un bu hızlı tüketilen içerik stratejisini kopyalamaya ve sistemine uyarlamaya çalıştı. Bunlardan biri de tabi ki ilk büyük video platformu YouTube. Google’ın sahip olduğu şirketin bu tür videolar için piyasaya girmesi ile beraber rekabet kaynama noktasına geldi. Bununla beraber firmalar artık video üreticilerini kendi platformuna çekmek adına bazı finansal değişiklikler getirdi. En son değişiklik ise YouTube Shorts tarafından geldi. Haberler şirketin TikTok’u geçmek adına üreticileri daha çok cezbedecek finansal yenilikler getirdi.

YouTube Shorts, Gelecek Yılla Beraber Reklam Almaya Başlayacak

Son raporlar YouTube’un kısa video üreticileri adına para kazanmayı arttırdığını belirtiyor. Bu durum sebebiyle içerik oluşturucuların daha çok Shorts kısmına kayacağını düşünen şirket bu alandaki ekosistemi büyütmek adına gelecek yıl reklam alacak. Söylenene göre reklam alımı Shorts’un, 2023’ten itibaren YouTube İş Ortağı Programı’na katılımı ile olacak. İş programında ortak olarak gözüken içerik üreticileri ise reklamlardan pay alacak ve TikTok’a göre daha fazla kazanacak.

Bu kararların tek etkeni TikTok’un büyük pazar payı değil. YouTube Shorts bundan 18 ay önce kullanıma açıldı ve o günden itibaren büyük bir gelişim sağladı. Sistem kendi içinde günde 30 milyarlık bir izlenmeye sahip. Aynı zamanda aylık 1.5 milyarlık devasa bir aktif kullanıcı sayısına sahip.

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