YouTube, görünüşe göre tüm kullanıcıları Premium aboneliğine yönlendirerek adım adım ücretsiz kullanıcıları sınırlamaya çalışıyor. Herkesin bildiği gibi, YouTube’u ücretsiz olarak kullanmak isteyen kullanıcılar özellikle kısa videolarda videonun kendisinden çok reklamlarla karşılaşıyorlardı.

Bu reklamlardan rahatsız olan ve YouTube Premium almak isteyenler ise Firefox eklentisi uBlock Origin gibi reklam engelleyicileri kullanıyorlardı. Ancak, yakın gelecekte bu tür reklam engelleme hizmetleri YouTube tarafından devre dışı bırakılacak.

Ortaya çıkan görsellerde, YouTube cephesi bu hamlesi için şu ifadeleri kullanmış:

YouTube’da reklam engelleyicilere izin verilmez

Bir reklam engelleyici kullanıyor olabilirsiniz.

Reklamlar, YouTube’un milyarlarca kullanıcı için ücretsiz kalmasını sağlamaktadır.

YouTube Premium ile reklamsız bir deneyim yaşayabilirsiniz. İçerik oluşturucular ise aboneliğiniz üzerinden ekstra ödeme alabilir.

YouTube’un bu hamlesiyle beraber herkesi YouTube Premium abonesi olmaya resmen zorladığını görüyoruz. Google zaten reklam gelirleriyle geçinen bir şirket. Kullanıcıların reklam engelliyicileri keşfetmesi ve herkesin bu tür uygulamaları etkin olarak kullanmaya başlamasıyla birlikte Google’ın reklam gelirleri de düşmüş durumda. Görünen o ki, artık reklam engelleyici uygulamalar YouTube’un bitmeyen reklam duvarını aşamayacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube’un bu kararı doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!