1 Kasım 2023 itibariyle, YouTube Premium ücretleri belirli ülkelerde yükselmeye başlayacak. Aslında bu biraz şaşırtıcı değil, çünkü birkaç ay önce YouTube, YouTube Premium aboneliği fiyatlarını artırmıştı. Ancak o zaman, bu değişiklik bazı ülkeleri etkilememişti. Şimdi ise bu değişiklik tüm ülkeler için geçerli hale geldi. Alım gücü düşük ülkelere henüz zam yapmayan YouTube daha fazla dayanamadı ve Türkiye’de de fiyatları iki katına çıkarmak zorunda kaldı.

Kullanıcılarına mail gönderen YouTube;

Premium üyesi olduğunuz için teşekkür ederiz. Sizinle aynı hanede yaşayan 5 kişiyle paylaşabildiğiniz YouTube Premium üyeliği kapsamında videoları reklamsız izleme, indirme, arka planda oynatma ve YouTube Music uygulamasıyla 100 milyonu aşkın şarkıya reklamsız erişim avantajlarından keyif aldığınızı ümit ediyoruz. Size mükemmel hizmet ve özellikler sunmaya devam edebilmek için planınızın fiyatını ayda ₺115,99 olacak şekilde artırıyoruz. Bu kararı kapsamlı bir değerlendirme süreci sonucunda aldığımızı belirtmek isteriz. Fiyat güncellemesi sayesinde hem Premium’u geliştirmeyi hem de YouTube’da izlediğiniz içerik üreticileri ve sanatçıları desteklemeyi sürdürebileceğiz.

ifadelerine yer verdi.

YouTube Premium fiyatı x2 oldu!

Zam sonrası aylık 29,99 TL olan bireysel planın fiyatı aylık 57,99 TL’ye yükseldi. 6 ayrı hesaba Premium özelliği veren YouTube Premium Aile Planı ise aylık 59,99 TL’den 115,99 TL’ye çıktı. Premium üyelikler arasında en uygun plan olan öğrenci planı ise aylık 19,49 TL’den 37,99 TL’ye yükseldi.

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Fiyatı ikiye katlayan YouTube’un bu hamlesinden sonra Premium kullanıcılarının büyük bir bölümünü kaybetmesi bekleniyor. Bakalım bu zam sonrası neler yaşanacak? Daha kimler kimler zam yapacak? Bekleyip göreceğiz…