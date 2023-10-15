NVIDIA, bulut oyun hizmeti GeForce Now için abonelik fiyatlarında artışa gitme kararı aldığını duyurdu. 1 Kasım itibariyle, Kanada ve Avrupa bölgelerinde abonelik fiyatlarında artış olacak. Bu karar, “bu bölgelerdeki artan operasyonel maliyetleri hesaba katmak” amacıyla alındı. İşte yeni NVIDIA GeForce Now fiyatları!

NVIDIA GeForce Now Abonelik Fiyatlarında Artışa Gidiyor!

Kanada, İngiltere, Euro, İsveç Kronu, Norveç Kronu, Danimarka Kronu, Çek Korunası veya Polonya Zlotisi cinsinden ödeme yapan aboneler, yeni fiyat ayarlamalarından etkilenecekler. Şanslıyız ki, Türkiye fiyat artışından etkilenecek ülkeler arasında değil.

Örnek vermek gerekirse, Kanada’da bulunan bir kullanıcı için 10 dolarlık Öncelikli katmanı aboneliği, aylık 14 dolara çıkacak. Ultimate katmanı, RTX 4080 GPU’lu sunuculara, 240 fps oyun hızına ve donanım tabanlı ışın izleme için tam destek sunuyor ve bu katmanın aylık ücreti 26 dolara yükselecek.

Bölgesel farklılıklar nedeniyle eklenmesi gereken miktar değişebilir, ancak mevcut fiyatları korumanın bir yolu bulunuyor. Eğer hizmete 1 Kasım’dan önce 6 aylık bir üyelikle kaydolursanız, yeni fiyatlar yürürlüğe girdiğinde bu süre zarfındaki fiyatlarınızı sabitlersiniz. Örneğin, Kanada’da 6 aylık Ultimate üyeliği 40 dolar daha pahalı olacak, ancak zamdan önce üyelik alırsanız, mevcut fiyatıyla sabitleyebilirsiniz.

Ayrıca, birkaç hafta içinde hediye kartları için de bir fiyat artışı bekleniyor. NVIDIA, 1 Kasım’dan sonra hediye kartı fiyatlarını ayarlayacağını belirtiyor ancak bu tarihten önce satın alınan kartların daha sonraki bir tarihte kullanılsa bile geçerli olacağını vurguluyor.

Eğer “Kurucu” üyeyseniz, fiyat artışlarından etkilenmeyeceksiniz ve mevcut ücretlerinizi ödemeye devam edebileceksiniz. NVIDIA, bu değişikliklerin hizmetin daha da gelişmesine katkı sağlayacağını ifade ediyor.

Türkiye için henüz bir zam açıklaması olmasa da, ülkemiz için de bir beklenti var. GeForce Now henüz Türkiye’de tam olarak faaliyet gösteriyor desek yanlış olur. GeFore Now ülkemizde bir işbirliği aracılığıyla yer alıyor ve zam beklentisinin fiyatlar üzerindeki etkisini şimdiden söylemek zor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni fiyatlar nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!