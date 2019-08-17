Xiaomi Redmi 7A inceleme | 1000 TL altı telefon arayanlara!

Xiaomi Redmi 7A incelemesi ile karşınızdayız. Xiaomi’nin yeni alt markası Redmi ailesinin en uygun fiyatlı modellerinden biri olan Redmi 7A, telefonlara servet vermek istemeyenler için ideal konumda.

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165 gram ağırlığında olan Redmi 7A, 5,45 inç boyutunda HD+ bir ekrana sahip. Gücünü Qualcomm Snapdragon 439 yonga seti ve Adreno 505 GPU’dan alan cihaz, içerisinde 2 GB bellek ve 32 GB depolama alanı sunuyor.

4.000 mAh bataryası ile bir hayli iddialı bir telefon. Redmi 7A oyun konusunda geride kalsa da biz bu videoyu çektikten sonra piyasaya çıkan PUBG Mobile Lite oyununu rahatlıkla oynatabiliyor.

12 MP arka ve 5 MP ön kamerası ile fiyatına göre kabul edilebilir fotoğraf ve video performansına sahip olan Redmi 7A, özellikle çift sim kart desteğini 4.5G ile vermesi ise önemli noktalarından biri.

1000 TL altı fiyatıyla fazlasıyla dikkat çekecek telefonlardan biri olan Xiaomi Redmi 7A hakkındaki detayları videomuzda görebilirsiniz.

İyi seyirler…