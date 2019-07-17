YouTube Premium Türkiye’de! | Fiyatı ne kadar? Neler sunuyor? (VİDEO)

YouTube Premium servisi resmen Türkiye’de açıldı. Peki özellikle Android ve iOS cihazlarda neler sunuyor? Avantajları neler? Abonelik ücreti ne kadar?

İlginizi çekebilir; YT Premium Türkiye’ye açıldı! İşte fiyatı ve sunduğu özellikler

YouTube’un Premium servisi Türkiye’de! | Fiyatı ne kadar? Neler sunuyor? (VİDEO)

YouTube üzerinden reklamsız video izleme desteği sunan YT Premium artık Türkiye’de açıldı. 16,99 TL‘den başlayan fiyatlarla ilk üç ay ücretsiz kullanım vadeden Premium, ayrıca arka planda video oynatma, video indirme gibi desteklere de sahip. Bunun yanı sıra YouTube Müzik üzerinden Spotify kullanır gibi müzik dinleyebilir, YouTube Originals içeriklerini de Netflix takip eder gibi edebilirsiniz.

Tüm bu detayları videomuzda görebilirsiniz.