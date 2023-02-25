Bazı YouTube kullanıcıları, web sitesinin açılır menüsünde video kalitesi için yeni bir seçenek gördüklerini bildirdi. Temel 1080p oynatma seçeneğine ek olarak, 1080p Premium etiketli ve altında “Geliştirilmiş bit hızı” sunduğunu belirten bir not bulunan başka bir seçenek de görüyorlar.

Bir sözcü The Verge’e yaptığı açıklamada, web sitesinin şu anda “küçük bir grup YouTube Premium abonesi” tarafından kullanılabilen yeni video kalitesini test ettiğini söyledi. Bunu “piksel başına daha fazla bilgi sağlayan ve daha yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunan 1080p’nin geliştirilmiş bit hızı versiyonu” olarak tanımlıyor. Ayrıca, standart 1080p çözünürlüğün kalitesinde herhangi bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor ki bazı insanlar YouTube’un bunu iyi bir haber olarak görmeyebilir.

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Testin tartışıldığı Reddit başlığındaki birkaç yoruma göre, izleyiciler web sitesindeki standart 1080p çözünürlüğün kalitesinin düşük olduğunu düşünüyor. Ancak belirli bir zaman dilimi içinde aktarılan video verisi miktarı için bir ölçüm olarak kullanılan daha yüksek bir bit hızı, çözünürlüğü yükseltmek zorunda kalmadan daha iyi görüntüler elde etmek anlamına gelebilir. XDA Developers’ın haberine göre, 4K’ya geçmek kullanıcılara daha iyi ve daha keskin görünen videolara erişim sağlayacaktır, ancak daha pahalıya mal olabilecek veya veri ödeneklerinden daha fazlasını tüketebilecek çok daha büyük bir dosya yayınlamaları gerekecektir.

Geliştirilmiş 1080p seçeneği bu noktada sadece bir test özelliği ve YouTube bunu geniş bir dağıtım için onaylamayabilir. Deneysel aşamadan çıkarsa, yalnızca YouTube Premium için ödeme yapan izleyiciler buna erişebilecek. Abonelik hizmeti kullanıcılara bireysel hesap için ayda 12 dolar ya da aile planı için ayda 23 dolara mal olacak.