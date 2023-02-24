YouTube, belirli içerik oluşturucularla test ettikten sonra dünya çapında çok dilli ses parçaları özelliğini başlattı. YouTuber’lar artık tek bir videoya birden fazla ses parçası yükleyebilir. Bu yeni yeteneği tanıtmak için YouTube, ünlü YouTuber MrBeast’in yardımını alıyor.

Şirket, YouTube’un çok dilli ses özelliğinin içerik oluşturucuların videoları farklı dillerde dublajlamasına olanak sağladığını ve bunun da daha geniş kitlelere ulaşmalarını ve dünya çapındaki erişimlerini genişletmelerini sağladığını söyledi. İlk testlerde YouTube, 40’tan fazla dilde 3.500’den fazla çok dilli video yüklendiğini gördü ve çok dilli dublajlı videoları test eden içerik oluşturucular, izlenme sürelerinin yüzde 15’inden fazlasının videonun birincil olmayan dilindeki görüntülemelerden geldiğini gördü.

Dünya çapında 135 milyondan fazla abonesi olan MrBeast, en popüler videolarını 11 dilde seslendirdi. Ana kanalına daha fazla uluslararası izleyici getirmeyi hedefliyor. MrBeast, “Meksika veya Hindistan’daki insanların anlaması daha kolay, çünkü tüm dublajlar tek bir yerde ve tek bir videoda.” dedi.

İlginizi Çekebilir: Instagram GIF ile Yorum Yapma Özelliğini Deniyor

Çoklu dil ses özelliği, içerik oluşturucuların videolarının dublajlı sürümlerini sağlamalarına olanak tanıyor. Böylece izleyiciler tercih ettikleri dili seçebiliyor. Bu özellik sayesinde içerik oluşturucuların dil tabanlı YouTube kanalları oluşturmaktan çok daha geniş bir kitleye ulaşması çok daha kolay. YouTube, özelliklerini kullanan içerik oluşturucuların birincil olmayan dil izleyicilerinin izlenme süresinde yüzde 15’lik bir büyüme yaşadığını bildirdi.

Uygun içerik oluşturucular, YouTube’un altyazı düzenleyici aracını kullanarak videolarına ve kataloglarına farklı ses parçaları ekleyebilirler. Videoyu başka bir dilde izlemek için ayarlara tıklamanız ve mevcut ses parçalarını görüntülemeniz yeterli olacak. Birden fazla dil parçasına sahip içerik varsayılan olarak izleyicilerin tercih ettiği dil ile geliyor. Ek olarak, kullanıcılar çevrilmiş video başlıklarına ve açıklamalarına dayalı olarak çok dilli içerik arayabilir.