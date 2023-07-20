YouTube cephesinin birçok avantajı beraberinde getiren YouTube Premium aboneliğinin fiyatları ABD’de bir süredir yerinde sayıyordu. Türkiye gibi enflasyon ve döviz artışıyla boğuşan ülkelerde fiyatlar yükselse de, ABD’de fiyatlar 2018’den beri sabitti. Ancak görünen o ki YouTube cephesi bu gidişatı bozacak. Öyle ki, ABD’de fiyatlara okkalı zam geldi! İşte yakında ülkemize de uğraması beklenen zamlı YouTube Premium aboneliği fiyatları!

YouTube Premium Gerçekten de Premium Cüzdanlara Hitap Ediyor!

ABD’de bireysel YouTube Premium aboneliği fiyatı 2 dolar, yani neredeyse 55 TL, artışla aylık 13.99 dolara yükseliyor. Henüz resmi olarak duyurulmamış olsa da, yeni aboneler için bu fiyat artışı zaten youtube.com/premium adresinde yayınlanmaya başlamış durumda. Aylık ücret 11.99 dolardan 13.99 dolara çıkarken, iOS YouTube uygulamasından abone olmak isteyenler “zenginler” içinse fiyat 18.99 dolara yükseliyor.

Geçen yılın sonlarına doğru, aile Premium planları büyük bir artışla ayda 22.99 dolara yükseltilmişti ve bu fiyat değişikliği hala geçerli durumda. Burada bir değişiklik olmamış. Ocak 2022’de tanıtılan yıllık abonelik ücreti ise 20 dolarlık, yani yaklaşık 540 TL’lik, bir artışla 139.99 dolara çıkarıldı. Aylık ödemeyle karşılaştırıldığında, yıllık abonelikle 27.89 dolarlık bir tasarruf sağlanıyor.

YouTube, YouTube Premium’un fiyatını en son 2018’de YouTube Music’in yeniden lansmanıyla birlikte artırmıştı. Aynı zamanda, YouTube Music’in fiyatı da aylık 9.99 dolardan 10.99 dolara çıkmıştı. Apple ve Amazon gibi diğer platformların benzer fiyat artışları yaptığı düşünüldüğünde, YouTube’un bu hamlesi şaşırtıcı değil.

Ayrıca, reklam engelleyicilere karşı önlemler almaya da başlamış durumda, yani YouTube cephesi Premium abonelik satışlarından ciddi gelir elde etmek istiyor.

Henüz resmi bir duyuru yapılmadığı için mevcut abonelerin nasıl etkileneceği ya da bu değişikliklerden hangi abonelerin etkileneceği belirsizliğini koruyor. Bazı kullanıcılar şu an itibariyle, beş yıl önceki son fiyat artışından bu yana hala aylık 9.99 dolarlık ücretle YouTube Premium hesabına erişebiliyor ve herhangi bir değişiklik gözlemlemiyor.

YouTube Premium, reklamları kaldırıyor, içerik üreticilerini desteklemeye devam ediyor, ayrıca videoları sesli olarak oynatmaya ve çevrimdışı erişim için indirmeye izin veriyor. Diğer özellikler arasında 1080p Premium akış kalitesi, Google Meet’te birlikte izleme, özellikleri önceden test etme ve bazı genişletilmiş ücretsiz denemeler de bulunuyor.

İlginizi Çekebilir: Samsung Yeni Katlanabilir Telefonlarının Tasarımına Ait İpuçları Paylaştı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce YouTube Premium’un bu fiyat artışları bize ne zaman gelecek? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!