Google’ın bugün yaptığı açıklamaya göre, Eylül 2022 itibariyle ücretli ve deneme sürümü YouTube Music ve Premium abonelerinin toplam sayısı dünya genelinde 80 milyonu aştı. Bu rakam bir yıl önce 50 milyondu.

Bu, platform için önemli bir büyümeyi temsil ediyor ve YouTube’un YouTube Music Küresel Başkanı Lyor Cohen, “Müzik endüstrisiyle birlikte hayranları İLK sıraya koyan bir abonelik hizmeti oluşturarak bu 80+ milyon kilometre taşına ulaştık” diye açıkladı.

Lyor ayrıca Samsung gibi şirketlerle, Vodafone (Avrupa) gibi operatörlerle ve Google One gibi Google hizmetleriyle yapılan işbirliklerinin platformun bu kilometre taşına ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

Ayrıca bkz: Instagram’ın Web Sürümü Yeni Bir Görünüm ve Tasarıma Kavuşuyor!



YouTube Premium, YouTube ve YouTube Music’in tamamını içeriyor, reklamsız ve mobil cihazınızda veya TV’de arka planda veya çevrimdışı olarak oynatılabiliyor. Şirket, düşük maliyetli tavsiye programları sunarak kullanıcıları agresif bir şekilde premium hizmetlere abone olmaya teşvik ediyor.