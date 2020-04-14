YouTube Music, “keşfet” özelliği duyuruldu!

YouTube, kendi müzik platformu olan YouTube Music için yeni bir özellik getiriyor. Uygulama artık rakiplerinde de yer alan “keşfet” özelliğine sahip.

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YouTube Music Keşfet özelliğine kavuşuyor!

YouTube müzik platform rekabetinde geri kalmamak için çalışmalarını devam ettiriyor. YouTube Music için umutlarını sürdüren firma, uygulamanın geliştirilmesi için yoğun mesai harcıyor. Bu mesainin meyvelerinden olan keşfet özelliği artık uygulama içerisine yerleştirildi. Kullanıcılar keşfet sekmesine girdiklerinde ilk olarak yeni çıkan albümler, şarkılar veya yayınlar ve müzik tarzları ile karşılaşacaklar. İlk kısım olan yeni çıkanlar bölümü dinlediğiniz müziklerin geçmişine göre öneriler sunacak. Müzik tarzları kısmı ise Google tarafından, yeni müzikler bulmanız için ayarlanmış. Ayrıca başka kullanıcıların oynatma listelerine de rahatça ulaşabileceksiniz. Bu yeni özellikler sayesinde artık kullanıcıların yeni çıkan şarkılara ve kategorilere daha kolay ulaşabilmeleri hedefleniyor. Normalde “Hotlist” sekmesi yerine gelen bu özelliğin kullanıcılara kolaylık sağlaması umuluyor.

Yeni eklenen özellikle artık kullanıcıların daha fazla oynatma listesine ve müzik tarzına kolayca ulaşması bekleniyor. Güncelleme ile gelecek yeni özellik IOS ve Android cihazlar dışında masaüstü versiyonu içinde ilerleyen zamanlarda yer alacak. Yakın zamanda şarkı sözlerini görüntüleme özelliğine de kavuşan uygulama, müzik platformlarının oluşturduğu rekabette geri kalmamaya çalışıyor. Hali hazırda büyüyen bir endüstrinin içerisinde YouTube gibi bir firmanın olmaması düşünülemezdi zaten. Bakalım YouTube ilerleyen zamanlarda hangi yeni özellikleri kullanıcıları ile buluşturacak.