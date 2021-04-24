YouTube Mobil Uygulamasına Yeni Çözünürlük Ayarları Getiriyor!

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YouTube mobil cihazlardaki uygulamasına yeni video çözünürlük ayarları getiriyor. İşte YouTube’un kapsamı genişletilen yeni video çözünürlük ayarları.

YouTube mobil platformdaki uygulamalarına yeni çözünürlük ayarları getiriyor. Android ve iOS cihazlardaki YouTube uygulamasına gelecek olan bu yeni video kalite ayaları artık kullanıcıların daha kapsamlı ayarlar yapmasına olanak sağlayacak. Bu sayede görüntü kalitesi tamamen kullanıcının tercihine bırakılacak. Gelin YouTube’un yeni çözünürlük ayarlarını inceleyelim.

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YouTube şimdiye kadar çözünürlük ayarlarında çok basit bir düzen sunuyordu. Hepimizin bildiği gibi çözünürlük ayalarına girdiğimizde zaten olması gereken 720p, 1080p gibi seçenekler bulunuyordu. Asıl eksiklik ise bu çözünürlüklerin yanında çözünürlük ayarı olarak sadece Otomatik seçeneğinin bulunması.

Şimdiye kadar “Otomatik” seçeneği ile internet hızımıza göre görüntü kalitesi seçen bir sistem kullandık. Bu sistemin kullanıcıları rahatsız eden kısmı ise internet anlık veya sürekli düşük hızda olduğunda yüksek çözünürlükte görüntüler alınamaması. Yani internet hızı düşükse görüntü kalitesi de düşük oluyordu. Şimdi o sorun tarihe karışıyor diyebiliriz.

YouTube’un yeni çözünürlük ayarları!

YouTube artık çözünürlük ayarları kısmında daha fazla seçenek barındıracak. Bu seçeneklerin faydası ise internet hızınız ne kademede olursa olsun yüksek görüntü kalitesi alabilmeniz olacak. Şimdi gelin yeni YouTube kalite ayarlarına göz atalım.

YouTube yeni getirdiği özellik ile şuanda sadece “Otomatik” olarak sunulan video kalite seçeneğine, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” seçeneklerini ekledi. Yani “Otomatik”, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” olmak üzere toplamda üç adet kalite modu gelmiş oldu. Ayrıca bu modlar Wi-Fi ve mobil veri için de ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Peki bu modlar nedir? Gelin onlardan da bahsedelim.

İlk olarak “Yüksek kalite” moduna bakacak olursak burada minimum görüntü kalitesinin 720p olarak sınırlandırıldığını görüyoruz. En yüksek görüntü kalitesi ise video sahibinin yüklediği kaliteye kadar ulaşıyor. Yani yüksek kalitede videolar izlemek istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tabi aynı zamanda internet hızınızın da buna elverişli olması gerekiyor.

“Veri tasarrufu” moduna baktığınızda ise burada amaç en az internetle en iyi görüntüyü almak. YouTube bu tarafta görüntü kalitesini 480p ile sınırlandırmış. Yani bu seçeneği seçtiğinizde maksimum 480p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. En az ise 144p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Bu sayede daha yavaş bir internetle veya daha az veri tüketimi ile video izlemenize olanak sağlanılıyor.

“Gelişmiş otomatik” moduna baktımızda ise aslında önceki sistemi görüyoruz. Burada video kalitesi 144p‘den 4K‘ya kadar ulaşıyor. Yani kullanıcılar istediği kaliteyi seçebiliyor. Bu sayede herhangi bir sınırlamaya takılmadan istediğiniz görüntü kalitesi arasında geçiş yapabiliyorsunuz.

Genel olarak baktığımızda YouTube çözünürlük ayarları için olması gereken bir düzenleme getirmiş. Artık kullanıcılar internet hızına göre kolayca video izleyebilecek. Aynı zamanda veri tasarrufu yapmak isteyenler artık YouTube’dan video izlerken çekinmeyecek. Sizce YouTube’un bu yeni güncellemesi nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.