Genel
YouTube Mobil Uygulamasına Yeni Çözünürlük Ayarları Getiriyor!
YouTube mobil cihazlardaki uygulamasına yeni video çözünürlük ayarları getiriyor. İşte YouTube’un kapsamı genişletilen yeni video çözünürlük ayarları.
YouTube mobil platformdaki uygulamalarına yeni çözünürlük ayarları getiriyor. Android ve iOS cihazlardaki YouTube uygulamasına gelecek olan bu yeni video kalite ayaları artık kullanıcıların daha kapsamlı ayarlar yapmasına olanak sağlayacak. Bu sayede görüntü kalitesi tamamen kullanıcının tercihine bırakılacak. Gelin YouTube’un yeni çözünürlük ayarlarını inceleyelim.
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YouTube şimdiye kadar çözünürlük ayarlarında çok basit bir düzen sunuyordu. Hepimizin bildiği gibi çözünürlük ayalarına girdiğimizde zaten olması gereken 720p, 1080p gibi seçenekler bulunuyordu. Asıl eksiklik ise bu çözünürlüklerin yanında çözünürlük ayarı olarak sadece Otomatik seçeneğinin bulunması.
Şimdiye kadar “Otomatik” seçeneği ile internet hızımıza göre görüntü kalitesi seçen bir sistem kullandık. Bu sistemin kullanıcıları rahatsız eden kısmı ise internet anlık veya sürekli düşük hızda olduğunda yüksek çözünürlükte görüntüler alınamaması. Yani internet hızı düşükse görüntü kalitesi de düşük oluyordu. Şimdi o sorun tarihe karışıyor diyebiliriz.
YouTube’un yeni çözünürlük ayarları!
YouTube artık çözünürlük ayarları kısmında daha fazla seçenek barındıracak. Bu seçeneklerin faydası ise internet hızınız ne kademede olursa olsun yüksek görüntü kalitesi alabilmeniz olacak. Şimdi gelin yeni YouTube kalite ayarlarına göz atalım.
YouTube yeni getirdiği özellik ile şuanda sadece “Otomatik” olarak sunulan video kalite seçeneğine, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” seçeneklerini ekledi. Yani “Otomatik”, “Daha yüksek kalite” ve “Veri tasarrufu” olmak üzere toplamda üç adet kalite modu gelmiş oldu. Ayrıca bu modlar Wi-Fi ve mobil veri için de ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Peki bu modlar nedir? Gelin onlardan da bahsedelim.
İlk olarak “Yüksek kalite” moduna bakacak olursak burada minimum görüntü kalitesinin 720p olarak sınırlandırıldığını görüyoruz. En yüksek görüntü kalitesi ise video sahibinin yüklediği kaliteye kadar ulaşıyor. Yani yüksek kalitede videolar izlemek istiyorsanız bu seçeneği seçmeniz gerekiyor. Tabi aynı zamanda internet hızınızın da buna elverişli olması gerekiyor.
“Veri tasarrufu” moduna baktığınızda ise burada amaç en az internetle en iyi görüntüyü almak. YouTube bu tarafta görüntü kalitesini 480p ile sınırlandırmış. Yani bu seçeneği seçtiğinizde maksimum 480p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. En az ise 144p görüntü kalitesi alabiliyorsunuz. Bu sayede daha yavaş bir internetle veya daha az veri tüketimi ile video izlemenize olanak sağlanılıyor.
“Gelişmiş otomatik” moduna baktımızda ise aslında önceki sistemi görüyoruz. Burada video kalitesi 144p‘den 4K‘ya kadar ulaşıyor. Yani kullanıcılar istediği kaliteyi seçebiliyor. Bu sayede herhangi bir sınırlamaya takılmadan istediğiniz görüntü kalitesi arasında geçiş yapabiliyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda YouTube çözünürlük ayarları için olması gereken bir düzenleme getirmiş. Artık kullanıcılar internet hızına göre kolayca video izleyebilecek. Aynı zamanda veri tasarrufu yapmak isteyenler artık YouTube’dan video izlerken çekinmeyecek. Sizce YouTube’un bu yeni güncellemesi nasıl olmuş? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 Tanıtıldı!
Xiaomi‘nin yeni fiyat/perfomans modelleri Xiaomi Mi 11X, Mi 11X Pro ve Mi QLED TV 75 tanıtıldı. İşte cihazların tüm özellikleri ve fiyatları.
Xiaomi yeni cihazları ile karşımıza çıktı. Bu seferki tanıtımda iki akıllı telefon ve bir akıllı TV tanıtan Xiaomi bu modellerle gerçekten dikkat çekecek gibi duruyor.
Xiaomi, yeni fiyat performans odaklı modelleri Xiaomi Mi 11X ve Mi 11X Pro‘yu tanıttı. Xiaomi Mi 11 modelleri arasına 11X olarak ayrı bir seri açan Xiaomi, Mi 11X modelleri ile dikkatleri üzerine çekti. Xiaomi bu iki modelin yanında bir de Mi QLED TV 75 adında akıllı TV modelini tanıttı. Gelin bu üç modelin özelliklerine yakından bakalım.
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Xiaomi Mi 11X’in özellikleri!
Xiaomi‘nin yeni fiyat performans modeli Mi 11X’in özelliklerini ilk olarak ekrandan başlayalım. Xiaomi Mi 11X üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıyor. Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran aynı zamanda HDR10+ desteği de sunuyor. Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ve 1300nit parlaklık sunan bu ekran hemen üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka kısmında 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan Mi 11X, bunun yanında 8MP’lik ultra geniş açılı sensör ve 5MP’lik makro lensi taşıyor. Güç düğmesine konumlandırılmış parmak izi sensörünü taşıyan Mi 11X, performans tarafında gücünü Snapdragon 870‘den alıyor. 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile gücünü destekleyen Xiaomi Mi 11X, 128GB depolama sunuyor.
Pil tarafında 4520mAh‘lik bir batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor. İlk satışının ise 27 Nisan‘da olması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11X’in fiyatı!
Xiaomi Mi 11X tüm bu özellikleri ile 400$ başlangıç fiyatına sahip. Bu fiyat 6GB Ram + 128GB depolamalı model için geçerli. İkinci versiyon olan 8GB Ram + 128GB ise 427$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazlar yaklaşık 3300-3600 TL arasında.
Xiaomi Mi 11X Pro’nun özellikleri!
Xiaomi Mi 11X Pro‘nun özelliklerine baktığımızda yine üzerinde 6.67 inç büyüklüğünde 120Hz yenileme hızına sahip bir ekran taşıdığını görüyoruz. Yine Full HD+ çözünürlük sunan bu Super AMOLED ekran HDR10+ desteği de sunuyor. 1300nit parlaklık sunan ve Corning Gorilla Glass 5 ile korunan ekran yine üzerinde 20MP‘lik bir ön kamera taşıyor.
Arka kısmında 108MP‘lik Samsung HM2 sensörü taşıyan Mi 11X Pro, tıpkı diğer model gibi 8MP‘lik geniş açılı kameraya ve 5MP‘lik derinlik sensörüne yer veriyor. Yine 4520mAh‘lik batarya taşıyan cihaz 33W hızlı şarj desteği sunuyor.
Performansını Mi 11X’den farklı olarak Snapdragon 888‘den alan cihaz standart olarak 8GB Ram ile geliyor. Depolama tarafında ise 128GB ve 256GB seçenekleri sunuluyor. Cihazın 24 Nisan‘dan itibaren satışa sunulması bekleniliyor.
Xiaomi Mi 11X Pro’nun fiyatı!
Xiaomi, Mi 11X Pro‘nun 8GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 535$ fiyat etiketi belirlemiş. 8GB Ram ve 256GB depolamalı model ise 560$ fiyat etiketine sahip. Yani cihazların fiyatları 4400-4700 TL arasında geziyor.
Xiaomi Mi QLED TV 75!
Xiaomi bu etkinlikte diğer cihazlardan farklı olarak bir akıllı TV’de tanıttı. Xiaomi Mi QLED TV 75 olarak adlandırılan bu TV, adından da anlaşılacağı üzere 75 inç büyüklüğünde QLED bir ekran ile birlikte geliyor. 192 bölgeli tam yerel karartma sunan bu ekran aynı zamanda 4K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Dolby Audio, Dolby Vision ve HDR10+ desteklerine de yer veren bu akıllı TV birçok bağlantı noktasını üzerinde taşıyor.
Bu bağlantı noktaları 3 x HDMI 2.1 bağlantı noktası, 2 x USB 2.0 bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası, optik bağlantı noktası, AV girişi, anten kablosu girişi ve kulaklık girişi olarak şekilleniyor. Android TV 10 ile çalışan cihaz Xiaomi PatchWall arayüzüne sahip. Aynı zamanda Mi Home uygulaması ile entegre çalışan Mi QLED TV 75, Mi ev aletleriniz için bir kontrol merkezi görevi görüyor.
Xiaomi Mi QLED TV 75’in fiyatı!
Xiaomi, yeni akıllı TV modeli için 1600$ fiyat etiketi belirlemiş. Yani yaklaşık 13.400 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Ürünün satış tarihi ise 27 Nisan saat 12.00 olarak belirlenmiş.
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Akıllı Telefonlar
Redmi K40 Game Edition 120Hz ekran ile geliyor!
Redmi K40 Game Edition 120Hz yenileme hızına sahip güçlü bir ekran ile geliyor. İşte K40 Game Edition’ın ekranı ve diğer detayları.
Xiaomi’nin ile birlikte varlığını sürdüren Redmi yeni modeli ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Oyunculara hitap edecek olan yeni Redmi K40 Game Edition şirketi aslında başka bir platforma da taşıyacak. Şimdi gelin Redmi K40 Game Edition‘ın ilk olarak ekran özelliklerine göz atalım, daha sonra bu cihazın öneminden bahsedelim.
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Yeni Redmi K40 Game Edition hakkında yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Cihazın lansmanına sayılı günler kala özellikleri de bir bir ortaya çıkıyor. Bugün gelen sızıntılara baktığımızda K40 Game Edition’ın ekran özelliklerinin ortaya çıktığını görüyoruz.
İlk olarak baktığımızda K40 Game Edition‘ın 120Hz‘lik bir ekran ile geldiğini görüyoruz. Bu modelin oyun odaklı bir cihaz olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda 120Hz’in ciddi bir değer olduğunu söylemekte fayda var. Öte yandan 6.67 inç büyüklüğünde olması beklenilen bu AMOLED ekran, 1 milyardan fazla renk seçeneği sunuyor. 10 bit renk derinliği sunan bu ekran HDR 10+ ve DCI-P3 renk desteklerine de sahip.
Ekran parlaklığına baktığımızda ise nit türünden bir parlaklık değeri verilmemiş. Ancak 8192 seviye parlaklık ayarı olduğu gelen söylentiler arasında. Bu değerin tam olarak ne anlama geldiği bilinmiyor. Ancak söylentilere göre parlaklığın hassaslığı hakkında detaylar verdiği biliniyor.
Genel olarak Redmi K40 Game Edition‘ın ekranına göz attığımızda ekran boyutu bazı kullanıcılara büyük gelse de, oyun odaklı bir cihaz için ideal olduğunu görüyoruz. Öte yandan 120Hz olarak belirtilen yenileme hızının 144Hz olması da muhtemel. Bu bilgiye lansmanda ulaşacağız. Ek olarak 1 milyardan fazla renge sahip olan bu AMOLED ekran, göz zevkinize de hitap edecek gibi duruyor.
Redmi K40 Game Edition’ın diğer özellikleri!
Redmi K40 Game Edition hakkında gelen diğer sızıntılara baktığımızda ise bu modelin MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemci ile çalışacağı söyleniliyor. Söylentilere göre Dimensity 1200 yonga seti ile gelecek olan cihaz, 8GB Ram belleğe ve 256GB depolamaya da sahip olacak. Ek olarak cihazın 5G destekli olacağı ve MIUI 12.5 işletim sistemine sahip olacağı da gelen söylentiler arasında.
Genel olarak Redmi K40 Game Edition‘a göz atarsak özellikler göz doldurucu duruyor. Cihaz hem donanım hem de ekran tarafında yüksek özellikler sunuyor. Ancak bu özelliklerin şimdilik söylentiden ibaret olduğunu unutmayalım.
27 Nisan‘da gerçekleşecek olan lansmanda karşımıza çıkacak olan Redmi K40 Game Edition bakalım daha ne gibi özelliklere sahip olacak? Sizce K40 Game Edition hakkında gelen sızıntılar ne kadar doğru? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
Realme 8 5G fiyatı ve özellikleri ile karşımıza çıktı!
Realme 8 ailesinin ilk 5G destekli modeli Realme 8 5G tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. İşte karşınızda Realme 8 5G!
Son dönemlerde oldukça fazla dikkat çeken bir marka olan Realme, yeni 8 Serisi modelleri ile dikkatleri üzerine çekmişti. Her iki modeliyle de insanların beğenisini toplayan Realme, şimdi daha çok merak edilen bir model ile geliyor.
Realme 8 Serisi ilk tanıtımda 5G destekli bir model barındırmaması nedeniyle tepki çekmişti. Özellikle 4G ve 5G arasındaki bu geçiş döneminde 2021 yılı içerisinde çıkmış iki gözde modelin 5G destekli olmaması şaşırtmıştı. Ancak Realme, bu taraftaki açıklığı Realme 8 5G ile kapatmayı planlamış. Gelin Realme 8 Serisi’nin ilk 5G’li modeli Realme 8 5G’ye yakından bakalım.
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Realme 8 5G’nin özellikleri!
5G’li Realme 8 hakkında ilk verilecek detay aslında başta da bahsettiğimiz gibi 5G desteği. Geleceğin teknolojisi 5G artık cihazlarda aranan bir özellik haline geldi. Yeni Realme 8 bu özelliği MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 700 yonga seti ile kazanıyor. Bu işlemciyi 4GB ve 8GB LPDDR4X Ram bellek seçenekleri ile destekleyen yeni Realme 8 , aynı zamanda 128GB UFS 2.1 depolama da sunuyor.
Cihazın ön kısmına baktığımızda bizleri 6.5 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde 90Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran karşılıyor. Yine ön tarafında 16MP’lik bir ön kamera taşıyan cihaz, arka kısmında üçlü kamera grubuna yer veriyor. Ancak burada dikkat çeken bir detay var. Kameralar arasında geniş açı sensörü yok. 48MP‘lik bir ana kamera taşıyan cihaz, 2MP‘lik makro ve 2MP‘lik derinlik sensörüne sahip. Ancak geniş açı olmaması büyük bir eksik. Öte yandan cihazın Android 11 destekli Realme UI 2.0 işletim sistemi ile kutudan çıktığını da belirtelim.
Batarya tarafına geldiğimizde Realme 8 Serisi genel olarak değerlere baktığımızda geriye gitmiş gibi gözüküyor. Hatırlarsanız Realme 7 Pro içerisinde 4500mAh’lik bir batarya ile geliyordu. Bu bataryayı ise 65W hızlı şarj desteği ile dolduruyordu. Ancak Realme 8’in en güçlü modelinde dahi 65W hızlı şarj desteği yok. Hatta yeni Realme 8 bu değerlerin yanına bile yaklaşmıyor. İçerisinde Realme 8 modellerinde olduğu gibi 5000mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme 8 5G, 18W hızlı şarj desteği sunuyor. Baktığımızda Realme 8 4G’nin bile 30W hızlı şarj ile geldiğini görüyoruz. Bakalım bu batarya kullanım anında daha yüksek bir hızlı şarj desteğini aratacak mı?
Realme 8 5G’nin fiyatı!
Realme 8 ailesinin ilk 5G destekli modeli iki ayrı model ile karşımıza çıkıyor. Realme 8 5G‘nin 4GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için yaklaşık 1650TL gibi bir fiyat biçilmiş. 8GB Ram’e sahip model ise 1870 TL gibi bir fiyat ile geliyor. Yine bu model de 128GB depolama sunuyor.
Realme 8 5G‘nin fiyatlarına baktığımızda özelliklerine göre gayet makul rakamlar görüyoruz. Tabi bu fiyatlara ülkelere göre vergiler eklenecektir.
Yeni Realme 8’e genel olarak baktığımızda özellik bakımından doyurucu olduğunu görüyoruz. Ancak her ne kadar bataryası büyük olsa da hızlı şarj desteği yetersiz kalabilir. Aynı zamanda ek bir geniş açılı sensörün olmaması rakiplerine nazaran cihazı geride bırakabilir.
Ancak ne olursa olsun Realme’nin fiyat politikası nedeniyle 5G’li Realme 8 şimdiden mantıklı bir cihaz gibi görünüyor. Bakalım Realme 8 5G ülkemizde nasıl bir tepki görecek. Sizce Realme 5G destekli bu modelindeki özellik farklılıkları ile tepkileri üzerine çekecek mi? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
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