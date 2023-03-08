YouTube, geçen yılın sonlarına doğru uygulamaya koyduğu tartışmalı küfür kurallarını gevşettiğini duyurdu. Şirket, yeni kuralların amaçladığından daha “katı bir yaklaşım” yarattığını söyledi. Politikada yapılan yeni güncelleme, içerik oluşturucuların para cezasına çarptırılma riski olmadan orta ve güçlü küfür kullanmalarına izin veriyor.

Kasım ayında uygulamaya konulan orijinal politika, videonun ilk 15 saniyesinde küfür kullanılan herhangi bir videoyu işaretleyerek para kazanmaya uygun hale getirmiyordu; bu da YouTube’un bu tür videolarda reklam yayınlamayacağı anlamına geliyordu. Değişiklik geriye dönük olarak uygulandı ve bazı içerik oluşturucular bunun sonucunda para kazanma statülerini kaybettiklerini söyledi.

İçindekiler YouTube Ocak ayında yeni kuralları değişecek

YouTube Ocak ayında yeni kuralları değişecek

Yeni gevşetilmiş kurallar bu değişiklikleri platformun eski politikasına geri döndürmese de YouTube, içerik oluşturucuların bir videonun ilk birkaç saniyesinde ağır küfür kullanmaları halinde sınırlı reklamlar için uygun olmalarını sağlayacak bazı değişiklikler yapıyor. Kasım güncellemesi kapsamında, bu tür videolar hiçbir reklam geliri elde edemeyecekti. Şirket ayrıca, ilk 7 saniyeden sonra orta düzeyde veya güçlü küfür içeren video içeriğinin, videonun büyük bölümünde tekrar tekrar kullanılmadığı sürece para kazanmaya uygun olacağını belirtiyor. Bir kez daha, bu tür videolar Kasım güncellemesi kapsamında hiçbir reklam geliri elde edemeyecekti.

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Şirket ayrıca müzikte küfürün nasıl ele alındığına açıklık getirdi ve arka plan müziğinde, arka plan parçalarında, giriş / çıkış müziğinde kullanılan orta veya güçlü küfürlerin artık tam reklam geliri kazanabileceğini belirtti. Daha önce bu tür içerikler reklam geliri elde edemiyordu. Buna ek olarak, Kasım ayındaki güncellemeden önce olduğu gibi, başlıklarda ve küçük resimlerde herhangi bir küfür kullanımı hala şeytanlaştırılacak ve reklam yayınlanamayacak.

Yeni politika bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Yeni politika içerik oluşturucuların tüm endişelerini gidermese ve hala biraz belirsiz olsa da, içerik oluşturucuların büyük bir kısmının büyük değişiklikler yapmak zorunda kalmadan videolarından para kazanmaya devam etmelerini kolaylaştıracağını belirtmek gerekir.