YouTube koronavirüs aşılarıyla ilgili yanıltıcı videoları kaldıracak

YouTube, çarşamba günü yaptığı açıklamada koronavirüs aşı çalışmaları hakkında yanlış bilgiler içeren videoları kaldıracağını söyledi. Ayrıca bu politikasını pandemi hakkındaki komplo teorileri için de uygulayacağını ilave etti.

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Google, YouTube’un COVID-19 Hakkında Yanlış Tıbbi Bilgilendirme Politikası’nı yepyeni kurallarla genişletiyor. Bundan böyle koronavirüs ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün ya da yerel sağlık uzmanlarının paylaştığı bilgilerle çelişen videolar, YouTube platformunda kendine yer edinemeyecek.

YouTube, koronavirüs ile alakalı komplo teorilerini kaldıracak

YouTube, COVID-19 aşısının insanları öldüreceği, kısırlığa neden olacağı veya aşı alanlara mikroçipler yerleştirileceği iddialarını içeren videoların önünü kesmeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Google, YouTube’da şu tarz videoların yayınlanmaması gerektiğini de önemle vurguluyor:

COVID-19’un var olmadığı veya insanların bu hastalık nedeniyle ölmediği iddiaları

Doktora danışmak veya hastaneye gitmek gibi tıbbi tedaviler yerine evde kullanılan yöntemlerle yapılan tedaviyi teşvik eden içerikler

Tıbbi tedavi yerine dua etmeyi veya dini ritüeller gerçekleştirmeyi teşvik eden içerikler

Kişileri tıbbi uzmanlara danışmaktan veya tıbbi yardım almaktan vazgeçirecek diğer içerikler

Google’ın koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili yanıltıcı YouTube videolarını kaldırması sürpriz bir gelişme değil. Yeni tip koronavirüsün patlak vermesiyle beraber anlarca aşı haberleri ve komplo teorileri ortaya çıkmıştı ve hala da çıkmaya devam ediyor. Üstelik bunlar sadece YouTube’da değil, aynı zamanda sosyal medyanın tüm organlarında da kendine yer ediniyor.

YouTube’un yanı sıra Facebook da bu hafta yaptığı duyuruda koronavirüs aşısına karşıt reklamları platformdan yasaklayacağını söyledi.