e-Spor
Twitch, oyun yayınında lider olsa da, Youtube ve Facebook hızla yetişiyor
Streaming, artık daha geniş bir web kültürünün büyük bir öğesi ve yayıncılar kendi başlarına büyük ünlüler haline geldi. milyonlarca genç hayran oldukları insanların Twitch yayınlarını görmek ve oyun içeriğiyle etkileşim kurmak için düzenli olarak takipte bekliyor.
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Twitch 2020 istatistikleri
2020‘de, yayın akışının büyümesi hızlandı. Streamlabs’ın en son verilerine göre, tüm büyük platformlarda izlenen 7,46 milyar saatlik içerik ile akış endüstrisi yıldan yıla % 91,8 oranında büyüdü. Daha genç izleyicilerle bağlantı kurmak istiyorsanız, akış sektörü ve daha geniş etkisi hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu konuda biraz bakış açısı sağlayan Streamlabs, kısa süre önce en iyi akış platformlarını, büyük e-Spor etkinlikleri ve önemli oyunların yanı sıra pazar payına göre gösteren en son üç aylık güncellemesini yayınladı.
Kilit noktalar arasında: YouTube Gaming, bu çeyrekte izlenen saatlerde en fazla büyümeyi gördü. Facebook Gaming ilk kez izlenen 1 milyar saati aştı. Microsoft’un Haziran ayında kapattığı Mixer’daki izleyiciler ve yayıncıların çoğunluğu, Twitch’e geçerek hakimiyetini artırıyor gibi görünüyor.
e-Spor
Valorant oyununun yeni karakteri Skye karşınızda!
Valorant oyunu , 3. Perde adını verdiği üçüncü sezonuna 13 Ekim‘de giriyor. Haberimizde, güncellemenin yeni eklemelerinin sonuncusunu yeni bir Valorant karakteri olarak görüyoruz. Karakterimiz, Skye adında bir Avustralyalı ajan ve doğaüstü güçleri sayesinde takım için büyük bir avantaj sağlıyor.
Doğaya ve takım arkadaşlarına yönelik bir karakter olan Skye için Sova karakterinin geliştirilmiş hali diyebiliriz. Skye ajanı, keşif yapmak için kuşları çağırabilir. Ayrıca, Skye karakteri, keşif yapmak ve rakipleri kör etmek için haritayı araştırabileceğiniz Wolf- Drone çağırabilir.
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Skye karakterinin yetenekleri neler?
Valorant oyunundaki bu karakterimizde, her karakterde olduğu gibi iki tane temel yetenek, bir imza yeteneği, bir tane de ulti özelliği bulunuyor. Skye‘nin temel yeteneklerinde ilki: etki alanı iyileştirmesi. Bu yetenek sayesinde, Skye takım arkadaşlarını iyileştirir fakat kendisini iyileştirmez. Skye’nin ikinci temel yeteneğine gelirsek , Skye kurtunu bir avcı olarak düşmanlara gönderir, düşmana ulaştığınızda ateş tuşuna basıldığında bir patlama oluşturarak rakibe hasar verebilir. Valorant oyunumuzda çıkıcak yeni karakterimizin imza yeteneği ise şu şekilde: Skye’nin uzaktan kontrol imkanı sağlayan Wolf Drone’u ile düşmanların yeri tespit edilir,ardından ateşleme tuşu ile düşmanlar kör edilebilir. Son özellik ise Skye’nin ulti yeteneği: Skye 3 adet rakip bulucu tohum yollar. Eğer bu rakip bulucu tohumlar düşmanı bulursa rakibin yakın haritadaki yeri oyuncu tarafından görülebilir.
Valorant ekibi Skye karakterini ne zaman oyuna ekleyecek?
Skye, Valorant‘ın ajan kadrosunda 13. ajan oldu ve onun takip ve iyileştirme yetenekleri kesinlikle oyuncuların karakter seçimlerini derinden etkileyecek. Bundan dolayı, Skye karakteri, 27 Ekim‘e kadar karakteri resmi olarak oynanamayacak. Diğer bir sebep ise stüdyonun rekabet alanına potansiyel olarak meta-değiştirici bir faktör getirmeden önce, sezonun yeni haritalarındaki hataların ve karakterin oynanışındaki oyun bozan hataların veya başka engellerin ortaya çıkmamasını engellemek için stüdyonun biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Riot, yeni bir ajana ek olarak, yeni bir harita (Icebox) ,bir dizi yeni silah görünüm vee kilidi açılacak diğer kozmetikler içeren geleneksel bir 3. Perde savaş geçişi ekliyor.
e-Spor
IKEA oyuncu ekipmanları üretecek
Uygun fiyatlı çözümleriyle bilinen mobilya devi IKEA’nın yeni hedefi oyuncular. Kendi AR uygulamasını çıkaran ve farklı teknolojik atılımlar yapan İsveçli şirket, çok farklı bir alana yatırım yapacak. Bilgisayar oyunculuğunu ve büyüyen oyuncu pazarını gören IKEA oyuncu ekipmanları üretecek.
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IKEA ve Asus iş birliği yapacak
IKEA, üreteceği oyuncu ekipmanlarında bu konuda oldukça tecrübeli Asus’tan destek alacak. Asus, özellikle ”Republic of Gamers” yani Oyuncular Cumhuriyeti isimli serisindeki ekipmanlarıyla oyuncular tarafından tercih ediliyor ve oldukça seviliyor. IKEA, Asus ROG ile bir araya gelerek uygun fiyatlı ve kaliteli oyuncu ekipmanları üretmek istiyor. Öncelikli olarak 30 farklı ekipman üretilmesi bekleniyor. Başlıca ekipmanlar, oyuncu koltukları ve oyuncu masaları olacak.
Sadece Asus’la yetinmeyen IKEA, profesyonel oyunculardan da destek alacak. Ekipmanlar, IKEA Şanghay Ürün Geliştirme Merkezi’nde geliştirilecek. IKEA tarafından yapılan açıklama şu şekilde: ROG ile işbirliği yaparak mobilya konusundaki tecrübemizi, Asus’un oyuncular konusundaki tecrübesiyle birleştirmek istiyoruz. Yeni ekipmanların üretimine Şubat 2021’de başlanacağı aktarılanlar arasında. Ekipmanların, Ekim 2021’de satışa çıkması bekleniyor.
e-Spor
Spotify, ilk e-Spor ortaklığını League of Legends ile yaptı
Spotify ve Riot Games, resmi League of Legends e-Spor ortaklığı için birleşti. İki şirket arasındaki anlaşmaya ilişkin detaylar, bugün yapılan duyuruyla beraber netlik kazandı.
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Spotify ve Riot Games, e-Spor anlaşmasına vardı
Uzun zamandır podcast yayınlarını geliştirmek amacıyla önemli ortaklıklarla karşımıza çıkan Spotify, bu sefer Riot Games ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Bu anlaşmanın bir meyvesi olarak Spotify, Riot Games tarafından geliştirilen video oyunu League of Legends‘in müzikleri için merkez üssü olacak. Öte yandan Spotify’da artık LoL ile alakalı düzinelerce içerik yer alacak. Peki bu içerikler neler? İsterseniz onlardan bahsedelim.
Öncelikle mevcut “This is League of Legends” listesi düzenli olarak yeni içeriklerle güncellenecek. Ayrıca platforma LoL ve e-Spor için yeni çalma listeleri de eklemeyi planlayan Spotify’ın, bu listelerde e-Sporla alakalı titizlikle seçilmiş podcastlere yer vereceği belirtiliyor. Bunun yanı sıra Spotify ile Riot Games arasındaki ortaklık; Mid-Season Invitational, All Star ve Dünya Şampiyonası olmak üzere LoL’ün uluslararası etkinliklerini de kapsayacak.
Spotify’ın Tüketici ve Ürün Pazarlama Başkanı June Sauvaget, iki şirket arasında yapılan yapılan anlaşmayla alakalı; “Riot Games ile ortaklığımız , dünya çapındaki milyonlarca Spotify ve League of Legends hayranı için türünün ilk örneği olacak. League of Legends’ın özel ve şimdiye kadarki ilk küresel ses hizmeti ortağı olarak, kullanıcılarımız için birinci sınıf bir ses akışı deneyimi oluşturmayı ve hem müzik hem de podcast’leri keşfetmeyi her zamankinden daha kolay hale getirmeyi planlıyoruz.” dedi.
Her iki şirketten de, League of Legends yayınlarının ne zaman başlayacağına dair ise herhangi bir açıklama yapmadı.