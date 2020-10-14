Twitch, oyun yayınında lider olsa da, Youtube ve Facebook hızla yetişiyor

Streaming, artık daha geniş bir web kültürünün büyük bir öğesi ve yayıncılar kendi başlarına büyük ünlüler haline geldi. milyonlarca genç hayran oldukları insanların Twitch yayınlarını görmek ve oyun içeriğiyle etkileşim kurmak için düzenli olarak takipte bekliyor.

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Twitch 2020 istatistikleri

2020‘de, yayın akışının büyümesi hızlandı. Streamlabs’ın en son verilerine göre, tüm büyük platformlarda izlenen 7,46 milyar saatlik içerik ile akış endüstrisi yıldan yıla % 91,8 oranında büyüdü. Daha genç izleyicilerle bağlantı kurmak istiyorsanız, akış sektörü ve daha geniş etkisi hakkında biraz bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu konuda biraz bakış açısı sağlayan Streamlabs, kısa süre önce en iyi akış platformlarını, büyük e-Spor etkinlikleri ve önemli oyunların yanı sıra pazar payına göre gösteren en son üç aylık güncellemesini yayınladı.

Kilit noktalar arasında: YouTube Gaming, bu çeyrekte izlenen saatlerde en fazla büyümeyi gördü. Facebook Gaming ilk kez izlenen 1 milyar saati aştı. Microsoft’un Haziran ayında kapattığı Mixer’daki izleyiciler ve yayıncıların çoğunluğu, Twitch’e geçerek hakimiyetini artırıyor gibi görünüyor.