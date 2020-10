YouTube, kısa videolar için özel filtre test ediyor

Bugün LGBTQ topluluğunu ve cinsiyet ve kimliğin kabulünü kutlama günü. Etkinliği önemsediğin göstermek için platform, insanların Facebook ve Instagram aracılığıyla daha fazla bilgi edinmesini sağlayacak bir dizi yeni özellik ve sunum duyurdu.

Facebook, 11 Ekim ne açıklamada bulundu?

“PFLAG, It Gets Better Project, The Tegan ve Sara Foundation ile yeni Instagram Kılavuzları oluşturmak için iş birliği yaptık ve yeni Instagram Kılavuzları, cinsel tercihlerini ailelerine açıklayacak kişiler için psikolojik destek platformu sağlıyor.” Buna ek olarak, Facebook, yeni, animasyonlu bir “Coming Out Day” logosu ekliyor. Platform ayrıca, Demi Lovato ve Tan France’ın ev sahipliği yaptığı, Facebook Watch’ta insanların yolculuklarını paylaşmaları için bir platform sağlayacak ve destek ve rehberlik mesajları veren yeni bir şovun prömiyerini yapıyor. Platform ayrıca, resmi kanalları aracılığıyla insanların kişisel hikayelerini sergileyecek.

“Eşsiz ortamlar ve durumlar hakkında bir dizi hikayeyi paylaşacağız. Uzak yerlerden kültürel darlığa, kişisel mücadelelere kadar, dört kişinin hikayelerini ve beklenmedik yerlerde bağlantıları nasıl bulduklarını takip edeceğiz. ”

Girişim, kendi sorularıyla ilgilenen ve kişisel durumlarını anlamaya ve bunlarla başa çıkmaya çalışanlara önemli destek ve rehberlik sağlayacak. Bu tür endişelere geniş çaplı bir platform vererek, dışlanmanın bir kısmını azaltmaya yardımcı olabilir. Diğer insanların kendi çabalarında kendilerini daha rahat hissetmelerini sağlayabilir. Çeşitli araçlar ve programlar artık hem Facebook hem de Instagram’da mevcut olacak.