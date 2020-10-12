YouTube, kısa videolar için özel filtre test ediyor

TikTok, sosyal medyada sektörü gerçekten sarstı. Bunun nedeninin büyük bir kısmı, kısa videoların, Vine gibi uygulamalarda popüler olması. Vine kapandıktan sonra, sektörde hala güçlü bir güç olan kısa videolar kullanıcıların, vazgeçmek istemeyecekleri türden bir deneyimdi. Youtube, Shorts özelliğini getirerek kısa videolar üzerinden başarı sağlamaya çalıştı. Şimdi ise bu özelliği geliştirmekle uğraşıyor.

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Youtube özel filtreler neyi hedefliyor?

YouTube, kısa videolar konusunda rakiplerini yakalamaya çalışıyor. Bunu zaten platformda bulabileceğiniz temelde kısa videolar olan Shorts’ı tanıtarak yaptı. YouTube, platformun sunması gereken kısa videolara dikkat çekerek, kullanıcıların TikTok’a gitmemesini ve bunun yerine tüm kısa video ihtiyaçlarını YouTube’un kendisine bakarak karşılamasını umuyor. TikTok’un büyük bir kullanıcı tabanına sahip olması ve çoğu kullanıcının bu tür bir şey için başka bir uygulamaya gitmeye istekli olmaması nedeniyle, şu an itibariyle başarılı değil.



YouTube, sunduğu türden kısa videoları daha da ileri adına bir takım yenilikler yapıyor. Özellikle kısa videolar ve benzerleri için tasarlanmış yeni bir özel sekme üzerine çalışıyor. Yeni düğmeler, videoları daha popüler hale getirmeye yardımcı olacak ve ayrıca özellikle bu tür videolar için olarak tasarlanmış düzenleme araçlarına sahip olacak. YouTube’un TikTok’u yakalama girişimlerinin başarılı olup olmayacağı henüz belli değil. Instagram bu pazara zaten Reels ile girdi, bu da YouTube’un savaşmak için oldukça zorlu bir mücadeleye sahip olduğu anlamına geliyor.