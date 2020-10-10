YouTube, alışveriş merkezine dönüşüyor
YouTube videolarında izlenilen hemen her ürün, yakında direkt olarak platform üzerinden satışa sunuluyor olacak. Bloomberg‘in bir raporuna göre YouTube, kullanıcılarının videolarda gördükleri ürünleri doğrudan satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Google bu adımıyla birlikte, platformda şu ana kadar yaptığı en büyük değişikliğe gidiyor. Google’ın bu yeni adım ile birlikte Amazon’un en büyük rakibi olma potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.
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YouTube, yakın dönemde bambaşka bir platforma dönüşebilir
Rapora göre YouTube, içerik üreticilerinden, videolarında kullanılan ürünleri etiketlemelerini talep etmeye başladığı belirtiliyor. Söz konusu veriler, YouTube üzerinde bir alışveriş aracı oluşturulması adına Google’a gönderiliyor. Şirketin Shopify ile senkronize olarak çalışmayı planladığı da belirtiliyor.
Bloomberg, söz konusu özelliğin test edilmeye başlandığını bir YouTube yetkilisi tarafından doğruladıklarını açıkladı fakat özelliğin henüz emekleme döneminde olduğunu da ekledi. Google’ın söz konusu alışveriş sistemi üzerinden gerçekleşecek olan satışlardan ne kadar komisyon olacağı ise henüz belli değil fakat tahminler yüzde 30’u işaret ediyor. Yüzde 30 gibi büyük bir payın ise ürün satışlarına gölge düşüreceği düşünülüyor. İçerik üreticiler, sponsor firmalar üzerinden de para kazanıyorlar fakat bu gelir YouTube için hiçbir fayda sağlamıyor. Platform, bu yeni adımıyla birlikte, içerik üreticilerin YouTube ile çalışmasını sağlamayı ve bu alandan da gelir etmeyi hedeflediği aşikar.
Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Bilinen tek şey şu ki; YouTube platformu birkaç yıl içerisinde oldukça farklı bir görünüme sahip olacak.
Gmail’in hafifletilmiş sürümü Gmail Go, Play Store’da yayınlandı
Google, Gmail’in lite sürümü diye tabir edebileceğimiz Gmail Go uygulamasını Google Play Store üzerinden kullanıcıların beğenisine sundu.
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Google, Android’in daha hafif sürümü olan Go projesini duyurmasıyla beraber, kendi uygulamalarının da ‘Go’ varyantlarını piyasaya sürmeye başladı. Şu ana kadar bu uygulamalar arasında Google Go, Google Asistan Go, Gallery Go, Google Maps Go, Google Camera Go ve daha pek çok uygulama bulunuyor.
Karşınızda Gmail’in hafifletilmiş sürümü: Gmail Go
Bu uygulamalarını sık sık artırmaya devam eden şirket, kısa bir süre önce Gmail’in basitleştirilmiş bir sürümünü yayınladı. Yeni Gmail Go uygulaması, tüm Android cihazlar için yalnızca temel özelliklere sahip daha hafif bir Gmail deneyimi sunuyor.
Google’ın Play Store’da kullanıma sunduğu Gmail Go uygulaması, normal Gmail uygulamasının özellikleriyle neredeyse aynı. Göze çarpan en büyük fark ise Google Meet’in Gmail Go’ya entegre edilmemesi. Bundan dolayı uygulamada alt sekme çubuğu bulunmuyor. Diğer taraftan Google, Gmail Go’nun Play Store sayfasında uygulamayı “Sevdiğiniz Gmail şimdi daha hafif ve hızlı” olarak tanımlıyor.
Ayrıca uygulamanın arayüzündeki simgeler ve genel olarak yapısı, normal Gmail uygulamasına kıyasla daha düz bir şekilde tasarlanmış. Ek olarak birden çok hesap ve farklı gelen kutusu düzeni için destek varken, ana listedeki e-postalar da özelleştirilebilir sol / sağ eylemlerle de kaydırmayı destekliyor.
Bunun dışında Gmail Go, normal Gmail’e göre bir tık daha yavaş çalışıyor. Örneğin sol taraftaki gezinme çubuğunu kaydırırken hissedilebilir bir gecikme söz konusu olduğu açıkça belli oluyor. Elbette ki bu uygulamanın düşük işlemci ve RAM’e sahip cihazlara yönelik olduğunu düşünürsek, böylesine bir performans kaybının yaşanması sürpriz olmamalı.
Google, Gmail Go uygulamasını sadece Android Go işletim sistemiyle sınırlamıyor. Yani normal Android’li bir cihazınız varsa Gmail Go’yu yine de telefonunuza indirip kullanabilirsiniz. Eğer ana Gmail uygulamasından sıkıldıysanız ve telefonunuzu yorduğunu düşünüyorsanız, Gmail Go’ya küçük bir şans verebilirsiniz.
Android cihazlar, kritik ses ve alarmlar için kullanıcılarını uyaracak!
Google, Android ve Wear OS cihazlar için erişilebilirlik özelliklerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Yeni özellikle beraber Android cihazlar, çevreyi dinleyerek kullanıcılarına kritik alarm ve sesler hakkında anlık uyarı bildirimleri gönderebilecek.
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Google, bünyesinde yer alan platformlara farklı erişilebilirlik özellikleri kazandırmaya devam ediyor. Şirket tarafından gelen son özellikler beraber Android ya da Wear OS kullanan cihazlar, etraftaki sesleri dinleyerek bunlar hakkında uyarıda bulunabilecek. Engadget’da yer alan habere göre akan su, köpek havlaması ya da bebek ağlaması sesleri dinleyen cihaz, kullanıcısına bunlar hakkında anlık bildirim gönderebilecek. Uyarı biçimi seçenekleri arasında flaşı yakıp-söndürme de yer alırken özellik için bazı kesimler ise endişeli.
Özelliğin dezavantajları da var
Erişilebilirlik adına oldukça iyi olan özelliğin çalışabilmesi için cihazın sürekli olarak mikrofona erişmesi ve etrafı dinlemesi gerekecek. Bu da cihazların batarya tüketimini olumsuz etkilerken, bazı kullanıcılar için gizlilik endişesi de yaratacak. Neyse ki bu özellik varsayılan olarak kapalı geliyor. Canlı Altyazı uygulamasını indirdikten sonra dileyen kullanıcılar, ayarlar üzerinden bildirim almak istedikleri birimleri aktif ederek uyarıları alabilecek.
Bebek ağlamasından köpek havlamasına dek 10 farklı kritik senaryo hakkında uyarıda bulunabilen sistem, işitme güçlüğü çeken ya da işitme engelli kullanıcılar için oldukça faydalı. Wear OS desteği sayesinde ise uyurken dahi acil durumlarda cihaz kullanıcısını uyarabilecek. Uyarıların neler olduğunu ve ne zaman gerçekleştiğini görmek içinse kullanıcılar, zaman çizelgesini görüntüleyebilecek.
Android, verileri çevrimdışı işleyecek
Özellik hakkında açıklamada bulunan Google, cihaz tarafından toplanan verilerin yalnızca cihazda depolandığını ve herhangi bir çevrimiçi işlemden geçmediğinin altını çiziyor. Yapay zeka desteğiyle geliştirilen özelliğin işitme sıkıntısı yaşayan bireyler haricinde evde çalışan ve aktif gürültü önleyici kulaklık takan kullanıcılar için de önemli olduğu ifade ediliyor.
Google Asistan, üçüncü parti uygulamaları da desteklemeye başlıyor
Google Asistan veya Siri’ye Twitter’da paylaşılan haberleri göstermelerine dair komut verildiğinde, Twitter’daki CHEK_News hesabını veya Apple News’da yer alan Twitter hakkındaki haberleri açtıklarına şahit oluyoruz. Android kullanıcıları için sesli asistan desteği çok daha akıllı bir hal alıyor. Şirket, sanal asistanının bazı üçüncü parti uygulamalarla da uyumlu bir şekilde çalışabildiğini duyurdu. Artık Google Asistan’a Twitter’da paylaşılan haberleri göstermesine dair sesli komut verildiğinde, trend listesindeki haber paylaşımlarını gösteriyor olacak.
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İlk etapta 30 popüler uygulama için destek verilecek
Sanal asistana eklenen yeni kabiliyetler tüm Android uygulamalar için destek sunmuyor. Şirket, ilk etapta uygulama mağazasındaki en popüler 30 uygulama ile uyumlu olarak çalışacağını, yakın zamanda uygulama desteğini genişleteceklerini belirtti. Güncellemenin dağıtımına bugün itibarıyla başlanmış durumda. Desteklenen uygulamalardan bazıları; Twitter, Snapchat, MyFitnessPal, Discord, Nike Run Club şeklinde sıralanıyor.
Google Asistan, engelli bireyler için de önemli bir adım atmış oldu
Tüm bu yenilikler Google Asistan’ı güçlü bir dijital yardımcı yapmakla beraber, telefonu elimize almadan hemen her şeyi yapabilme imkanı da sunmuş oluyor. Özellikle görme engelli bireyler için oldukça önemli bir gelişme olduğu aşikar.