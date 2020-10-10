YouTube, alışveriş merkezine dönüşüyor

YouTube videolarında izlenilen hemen her ürün, yakında direkt olarak platform üzerinden satışa sunuluyor olacak. Bloomberg‘in bir raporuna göre YouTube, kullanıcılarının videolarda gördükleri ürünleri doğrudan satın almalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor. Google bu adımıyla birlikte, platformda şu ana kadar yaptığı en büyük değişikliğe gidiyor. Google’ın bu yeni adım ile birlikte Amazon’un en büyük rakibi olma potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

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YouTube, yakın dönemde bambaşka bir platforma dönüşebilir

Rapora göre YouTube, içerik üreticilerinden, videolarında kullanılan ürünleri etiketlemelerini talep etmeye başladığı belirtiliyor. Söz konusu veriler, YouTube üzerinde bir alışveriş aracı oluşturulması adına Google’a gönderiliyor. Şirketin Shopify ile senkronize olarak çalışmayı planladığı da belirtiliyor.

Bloomberg, söz konusu özelliğin test edilmeye başlandığını bir YouTube yetkilisi tarafından doğruladıklarını açıkladı fakat özelliğin henüz emekleme döneminde olduğunu da ekledi. Google’ın söz konusu alışveriş sistemi üzerinden gerçekleşecek olan satışlardan ne kadar komisyon olacağı ise henüz belli değil fakat tahminler yüzde 30’u işaret ediyor. Yüzde 30 gibi büyük bir payın ise ürün satışlarına gölge düşüreceği düşünülüyor. İçerik üreticiler, sponsor firmalar üzerinden de para kazanıyorlar fakat bu gelir YouTube için hiçbir fayda sağlamıyor. Platform, bu yeni adımıyla birlikte, içerik üreticilerin YouTube ile çalışmasını sağlamayı ve bu alandan da gelir etmeyi hedeflediği aşikar.

Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Bilinen tek şey şu ki; YouTube platformu birkaç yıl içerisinde oldukça farklı bir görünüme sahip olacak.