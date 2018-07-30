YouTube, karanlık modunu Android kullanıcıları için yayınladı!

YouTube, mart ayında mobil uygulaması için çıkardığı karanlık modu duyurmuştu. İOS kullanıcılarına sunulan bu özelliğe Android kullanıcıları da erişebilecek.

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YouTube’a karanlık mod ne zaman geldi?

Bazı popüler uygulamalarda kullanılan, yeni nesil telefonlarda ayarlar bölümünde karşılaşılan, geceleri insan gözünün daha az rahatsız olmasını amaçlayan gece modu özelliği, popüler video izleme sitesine geçen sene eklenmişti. Mart ayında iOS kullanıcıları için açılan bu özellik, şimdi Android kullanıcılarının da hizmetine sunuldu.

Şirket,bu modu masaüstü sitesine geçen sene eklemişti ve bu özelliğin uygulamaya gelmesinin çok istendiğini söylemişti. 9to5Google, sitesinin haberine göre, bu özellik dün Android kullanıcılarına ulaştırılmaya başlandı. Özellik, uygulamanın ayarlar bölümünden açılıp, kapatılabilecek.