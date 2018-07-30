Kullanıcılar “çerçeve” geri dönsün istiyor!

Akıllı telefonlar, geçtiğimiz son 10 yıl içerisinde çok büyük başkalaşımlar geçirdi. Ekranlar büyüdü, çerçeve daraldı, hafıza arttı, kameralar netleşti derken küçük de olsa bir durağanlaşma dönemine girdik. Şu sıralar iki akıllı telefonu birbirinden ayıran en önemli şeylerden birisi de yazılımla birlikte şüphesiz tasarım.

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Akıllı telefon tasarımcılarının uzun süreçlerde temel uğraşı çerçeveyi olabildiğince yok etmekti. İlk zamanlarda klavyeler gitti, sonra tuşlar, kapasitif tuşlar da derken aslında bu amaçlarına da bir miktar yaklaştılar. Bu giden her şeyin içerisinde ise tek bir şey kaldı : “kamera”. İster Iphone X olsun, isterse de daha geniş çentikli bir telefon her yeni üst model yeni bir çentik modasına dahil olmaya başladı. Ve yapılan araştırmalar, bunun bu kadar da sevilmediğini gösteriyor.

Yurtdışında yapılan bir ankete göre kullanıcılar özellikle kamerayı bir sisteme oturtmadıkları sürece çentikli ekrandan çerçeveli ekrana geri dönüş yapmayı istiyor. Temel istekler arasında Pop-Up kamera, arkada ikinci bir ekran gibi istekler olsa da, temel görüş bu çentikli ekranlar konusunda.

Verilen oylara da bir göz atalım.

Kullanıcıların;

%23‘ü eski çerçeveli ekran düzenine geri dönmek istediklerini belirtmiş.

%5‘i çentikli ekrandan memnun olduğunu, kalması gerektiğini belirtmiş.

%9‘u Pop-Up kameranın buna uygun bir çözüm olacağını düşünüyor ki bunun bu kadar da kolay olmadığını belirtmek gerek.

%3‘ü kameraların ekrandaki bir delikte olabileceğini mantıklı bulmuş.

%7‘si arkadaki ekranın bu sorunu çözeceğini belirtirken,

%52 ise kameraların ekranın altında bulunmasını mantıklı görmüş.

Yurtdışında yapılan anketin sonuçları, büyük bir çoğunluğun ya çentikten kurtulmak gerektiğini ya da eskiye dönmek gerektiğini düşündüğünü gösteriyor. Çentikli ekranlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz?