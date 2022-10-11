YouTube, önümüzdeki ay hesaplar için tutamaçları kullanılabilir hale getirecek. Bu, kullanıcıların kanalları bulmasını kolaylaştıracaktır. Değişiklik aşamalı olarak uygulamaya konulacaktır. Muhtemelen en büyük kanallar bir tutamaç seçebilen ilk kanallar olacaktır.

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Bir blogda YouTube, Twitter, Instagram ve TikTok’ta kullanılan etiketlere benzeyen tutamaçlar hakkında daha fazla açıklama yapıyor. Tanıtıcı, bir ‘@’ ve kanal tarafından seçilen bir addan oluşur. İsimler kanal sayfalarında ve Shorts’ta görünecek. Site, “Yakında yorumlarda, topluluk gönderilerinde, video açıklamalarında ve daha fazlasında birbirimizden bahsetmek daha kolay ve hızlı olacak” diyor. Etiketler, örneğin birlikte bir video hazırlayan video yapımcılarının birbirlerini etiketlemelerine olanak tanıyacak.

YouTube, bu haftadan itibaren kullanıcılara bir tanıtıcı seçebilecekleri zaman bildirimde bulunmaya başlayacak. Video platformu, genel YouTube varlığı, abone sayısı ve kanalın aktif olup olmadığı gibi bir dizi faktöre dayalı bildirimler sunacağını söylüyor. Bir kullanıcı kanalı için zaten kişiselleştirilmiş bir URL oluşturmuşsa, bu varsayılan tanıtıcı olacaktır. Bu, gerekirse daha sonraki bir tarihte kullanıcı tarafından değiştirilebilir.