Xiaomi 11T Bekleyenleri Üzecek Haber: 11T Üretimi Çip Krizi Yüzünden Zora Girdi

Asya tarafında Redmi K40 olarak adlandırılan fakat ülkemizin de dahil olduğu Avrupa bölgesinde Xiaomi 11T ismiyle göreceğimiz yeni Xiaomi akıllı telefonların üretiminde büyük zorluklar yaşanıyor. Bu zorluğun sebebiyse pandemi sonrası en büyük üretim krizlerinden birine neden olan ve birçok sektörde derin yara açan “çip krizi”. Herkesi heyecanlandıran özellikleriyle Xiaomi 11T bu kadar merakla beklenirken; üretim ve tedarik sorun yaşanması durumu da Xiaomi fanlarında endişe yaratıyor.

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Xiaomi 11T, raflardaki yerini hiç almayabilir!

Xiaomi 11T’nin tedariğinde ve dünyaya dağıtımında bir gecikme yaşanacağı şimdiden kesinleşmiş durumda. Fakat henüz spekülasyon seviyesinde olan ve kesinliği bulunmayan bir ihtimal de var. Bu ihtimal de, Xiaomi 11T’nin üretiminin iptal edilmesi. Eğer bu durum gerçekleşirse, Xiaomi 11T’yi bekleyen bütün kullanıcılara geçmiş olsun diyebiliriz çünkü bu kadar güzel özelliklere sahip bir akıllı telefonun, piyasadaki yerini alamayacak olması sadece Mi fanları için değil; bütün sektör için büyük bir kayıp.

Redmi K40 ailesinde ürün gamının 3 üründen oluşması, fakat Xiaomi 11T olarak adlandırılan ve ülkemize de gelecek olan ailede 2 farklı ürünün yer alması bekleniyor. Ürün çeşitliliği arttıkça tedarikteki sıkıntıların katlanarak artması da olası gibi gözüküyor. Bu olasılık da, bu ailedeki ürün sayısının azalması anlamına gelebilir. İyi ihtimalle Xiaomi 11T Pro veya standart versiyonu göremememiz; en kötü ihtimalle de Xiaomi 11T ailesinin iptal edilip sadece Asya pazarında Redmi K40 adı altında satılma olasılığı mevcut. Fakat yeniden hatırlatalım ki bunlar henüz sadece spekülasyon seviyesinde. O yüzden 11T ailesine ne olacağını hep beraber bekleyip göreceğiz.

Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro neler sunuyor

Xiaomi 11T Pro

120W Xiaomi HyperCharge teknolojisine sahip olarak göreceğimiz ilk telefon Xiaomi 11T Pro olacak. Bizler de cihazın bu hızlı şarj performansını çok merak ediyoruz ve pil konusunda ne kadar stabil kalabileceğini merak ediyoruz. Xiaomi’nin heyecanla tanıttığı 120W’lık hızlı şarj teknolojisi yalnızca 17 dakika gibi bir sürede telefonu 0’dan %100’e şarj etme imkanı tanıyarak kullanıcıların aniden pile ihtiyaç duymaları durumunda kullanıcıların bu sıkıntısını minimum seviyeye indirmeyi amaçlıyor. Bu, çift şarj tesisatı ve çift hücreli pil yapısı, MTW, Li-ion pil ve Mi-FC teknolojisi gibi teknolojiler sayesinde elde ediliyor. Pilin güvenliği, TÜV Rheinland Güvenli Hızlı Şarj Sistemi Sertifikası, 34 farklı şarj ve pil güvenliği özelliği, gerçek zamanlı sıcaklık izleme ve diğer önlemlerle sağlanıyor. Cihazın işlemcisiyse Qualcomm Snapdragon 888 olarak seçilmiş.

Xiaomi 11T Pro yalnızca yüksek performans sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda 108 MP ana kamera, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro lens ve 120° ultra geniş açılı lensi bir araya getiren güçlü bir üçlü kamera kurulumuna da sahip. Tüm bunların ötesinde cihaz, tek tıklamayla yapay zeka destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi etkileyici bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip ve kullanıcıların dijital kameralarda bulunan aynı akıllı ISO teknolojisiyle çekim yapabilmelerine olanak tanıyor.

Xiaomi 11T

108MP geniş açılı, 120° ultra geniş açılı ve 2x telemakro kamera kurulumu ile fotoğraf ve video çekim desteği sağlıyor. Cihaz, profesyonel görüntü yönetmenlerinin kullandıkları Time Freeze, Night Time-Lapse, Magic Zoom ve diğer kapsamlı çekim türlerini tek tıklamayla kullanılabilen yapay zeka destekli sinema modlarıyla bir araya getiriyor. Audio Zoom özelliği ise zayıf seslere dahi odaklanabilmeyi sağlıyor.

Xiaomi 11T’nin 6,67 inç 120Hz düz AMOLED ekranı, 1 milyardan fazla renk ve göz bakımı özellikleriyle HDR10+ görüntüler sunuyor. 480Hz’ye kadar dokunma örnekleme hızı, ufak bir dokunuşla kısa bir anda dahi en mükemmel sahneyi yakalamalarına olanak tanıyor.

Xiaomi 11T, ister video çekin, ister çektiğiniz videoları kurgulayın, güç tasarrufu sağlayan MediaTek Dimensity 1200-Ultra çipseti, 5.000mAh pili ve 36 dakika içinde %100 şarja ulaşılmasını sağlayan 67W kablolu turbo şarj özelliğiyle kullanıcılara sunuluyor.