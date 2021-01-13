Haber
YouTube, Trump’ın kanalından video yükleme özelliğini kapattı
YouTube, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda Donald J. Trump kanalının yeni video yükleme özelliğini 7 gün süreyle kapattığını söyledi. Şirket, buna gerekçe olaraksa artan şiddet çağrılarını gösterdi ve bu sebeple Trump’ın YouTube kurallarını ihlal ettiğini dile getirdi.
İlginizi çekebilir: Twitter Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya aldı!
Geçtiğimiz haftta sosyal medya devi Twitter, atmış olduğu son tweetleri nedeniyle Donald Trump’ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Aynı gün benzer hamleler Facebook kanadından gelmiş, Trump’ın Facebook ve Instagram hesapları süresiz olarak kapatılmıştı. Bugünse YouTube’un yetkilileri, şiddete yönelik artan eğilimler konusundaki endişeleri nedeniyle Donald Trump’ın kanalına yaptırım uyguladıklarını duyurdu.
Donald Trump’a posta koyan son platform: YouTube
YouTube, bugün (13 Ocak) erken saatlerde Donald Trump’ın kanalına yüklediği bazı videoları kaldırdığını açıkladı. Şu an itibarıyla Trump’ın kanalına 9 saat önce yüklenmiş videolar gözüküyor, YouTube’un tam olarak hangi videoları kaldırdığı ise bilinmiyor. Bu arada YouTube sadece videoları kaldırmakla kalmayıp, Donald J. Trump kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bıraktığını duyurdu. YouTube’dan yeni bir açıklama gelene kadar, Trump’ın videolarının altına yorum yapmak mümkün görünmüyor.
Bunların yanı sıra YouTube’un yaptığı açıklamaya göre Donald Trump kanalına yeni videolar da yükleyemeyecek. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu an itibarıyla Trump’ın 1 ihtarı olduğunu söyleyen YouTube, önümüzdeki 7 gün boyunca Donald J. Trump kanalındaki video yükleme özelliğinin devre dışı olacağını açıkladı. Şirket bütün bunlara gerekçe olarak, artan nefret ve şiddet eğilimlerine yönelik endişelerini gösteriyor. Görünen o ki başkanlık koltuğu devredilmeden ABD’deki sular durulmayacak.
Sizler için hazırladığım akıllı telefonlar listesine buradaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz
YouTube’dan Donald Trump açıklaması
1/ İncelemelerimiz ışığında, artan şiddet eğilimlerine ilişkin endişelerimizi de göz önünde bulundurarak, politikalarımızı ihlal ettiği gerekçesiyle Donald J. Trump’ın kanalına yüklenen yeni içerikleri kaldırdık. Şu anda kanalın 1 ihtarı var ve yeni içerik yükleme özelliği *en az* 7 gün süreyle geçici olarak yasaklanmıştır.
2/ Artan şiddet eğilimlerine ilişkin süregelen endişelerimizi göz önünde bulundurarak, yorumlar kısmında güvenlik endişeleri tespit ettik ve bunun gibi bütün kanallara yaptığımız gibi, Başkan Trump’ın kanalındaki yorumları da süresiz olarak devre dışı bırakıyoruz.
2/ Given the ongoing concerns about violence, we will also be indefinitely disabling comments on President Trump’s channel, as we’ve done to other channels where there are safety concerns found in the comments section. https://t.co/1aBENHGU5z
— YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 13, 2021
Donanım
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
Lenovo firmasının ThinkPad bilgisayarları stabil ve iş odaklı oluşlarıyla uzun süredir adlarını duyurmuş durumdalar. Özellikle Yoga cihazları; dokunmatik ve 360 derecelik ekranları ve tabii ki klavyelerinin ortasındaki kırmızı noktayla tablet-bilgisayar deneyimi konusunda akılda kalır cihazlar sunuyorlar. Şimdi ise firma ThinkPad isimli ilk ikisi bir arada bilgisayarını piyasaya sürecek.
İlginizi çekebilir:
- Intel en ince oyuncu dizüstü bilgisayarlarından birini yapıyor
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları ve kablosuz şarj cihazı önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
ThinkPad X12 Detachable özellikle de ofis ve saha arasında çalışan kişilerin bilgisayar ve tablet kolaylıklarından yararlanmaları düşünülerek üretilmiş. Üstelik LTE CAT9 uyumlu olan cihazın kablosuz bağlantı özelliği de mevcut. Kalınlığı tablet ve bilgisayar durumlarında sırasıyla 0.35 ve 0.57inç olan bilgisayar dışarıda kullanımlar için uygun olarak oldukça ince yapılmış. Ağırlığı ise tablet halinde yaklaşık 750gr iken, klavyeyle birlikte 1.1kg civarında geliyor.
Lenovo ThinkPad X12 özellikleriyle de önemli şeyler vadediyor
Bilgisayar, özelliklerinde de hiç geride kalmıyor: Iris Xe grafik kartlı, 11.nesil Intel Core i7 vPro Quad Core işlemciye kadar destek barındırırken; 16GB’a kadar LPDDR4x hafıza ve 1TB NVMe SSD depolama sunuyor. Bilgisayarın pil süresi ise yaklaşık 10 saat.
Bunlar dışında tablet bilgisayar parmak izi okuyucu, 5MP ön kamera ve 8MP Hybrid IR kamera, Wi-Fi 6 ve Bluetooth gibi desteklere de sahip. Ekran ise 12.3inç FHD ISP özellikli 3:2 boyutunda ve 400-nit parlaklık sunuyor. Ekranın çizilmeye karşı güvenliği ise Gorilla Glass 5 ile sağlanıyor.
Bağlantı desteklerinde de önemli şeyler vadeden cihazın, bir Thunderbolt 4, bir USB 3.2 Type-C ve bir de NanoSIM girişi var. Kulaklık ve mikrofon girişleri de tabii ki yerlerinde olan bilgisayarın bütün temel ihtiyaçları ve fazlasını karşıladığını rahatlıkla söyleyebiliriz.
ThinkPad X12 aynı zamanda Lenovo Precision Pen kalemi desteği de sunuyor. Kalemin pil ömrü ise 400 gün ve 4.096 baskı seviyesiyle normal bir kalemle yapılabilecek yazım şekillerini taklit edebiliyor. Özellikle Microsoft OneNote gibi bu tip kalem desteği sağlayan uygulamalarda oldukça işe yarayabilir gibi duruyor.
Lenovo ThinkPad X12 Detachable bilgisayarının bu ay içerisinde kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor. Bilgisayarın fiyatı ise 1.150 Dolardan başlayacak.
Genel
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Son dönemlerde yeni gizlilik politikalarıyla gündemde olan WhatsApp, sonra oku isimli yeni bir özellik kazanıyor.
İlginizi çekebilir: WhatsApp gizlilik sözleşmesi Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu değil
WhatsApp, son zamanlarda yeni gizlilik politikalarının yarattığı sorunlarla boğuşuyor. Uygulamaya tepkili olan kullanıcılar, dünya çapında toplu şekilde uygulamayı silmeye ve Signal, Telegram gibi rakiplerine yönelmeye başladılar. Ancak Facebook tarafından sahip olunan şirket yeni özellikler kazanmaya ve geliştirilmeye devam ediyor. WhatsApp’ın beta versiyonunda ortaya çıkan bir özellik, yakında uygulamanın normal versiyonuna da gelecek. WhatsApp, sonra oku özelliği kazanıyor
WhatsApp sonra oku
Aslında WhatsApp sonra oku özelliği, tamamen yeni bir uygulama değil. Özellik, Hali hazırda bulunan Arşivle özelliğinin yerini alacak ve onunla benzerlikler sergiliyor. Sonra oku, selefinin üzerine bazı geliştirmeler ve yenilikler kazandıracak. Bu uygulama, insanların istemediği sohbetleri ve konuşmaları aradan çekmesini ve isterlerse silmeden göz önünden kaldırılmasını sağlıyor. Kullanıcılar isterlerse sohbet listesinin üstünde olan daha sonra oku listesine tıklayarak, bu sohbetlere tekrar erişebiliyor. Arşivle özelliğinin aksine sonra oku, kullanıcılar okumayı tercih edene kadar yeni mesajlar gelse bile sohbetleri kontrol etmeden görmüyor. Sürekli gelen mesajlarda boğulan kullanıcılar bu özellikten memnun kalacak gibi duruyor.
Güncelleme yakında geliyor
WhatsApp’ın sonra oku özelliği, şu an için sadece beta versiyonunda bulunuyor. Siz de uygulamadaki yeni özellikleri denemek isterseniz, Google Play üzerinden beta kaydı yapıp beta kullanıcısı olabilirsiniz. WhatsApp ile ilgili son olayları düşünürsek kullanıcılar yeni özellikleri ne kadar takdir ede bilinmez ama, mevcut gündemden uzaklaşıp yeni özelliklerin haberlerini almak bir nebze olsun ortalığı sakinleştirecek gibi. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için tıklayınız!
Seçtiğimiz Honor / Huawei modellerini Trendyol üzerinden satın almak için tıklayınız!
Genel
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
DarkMarket‘in neredeyse 500.000 kullanıcısı vardı. En büyük DarkWeb pazarı Europol tarafından çökertildi ve kapatıldı.
İlginizi çekebilir: Apple, Çin’deki Uygur Türkleri’nin Zorla Çalıştırılmasına Karşı Çıktı
Europol dev bir operasyon gerçekleştirdi
Yetkililere göre, göre dünyanın en büyük karanlık web pazarı olan DarkMarket, Europol tarafından koordine edilen uluslararası bir operasyon sonucunda çevrimdışı duruma getirildi . Alman kolluk kuvvetleri, yasadışı sitenin operatörü olduğuna inanılan Avustralyalı şahsı tutukladı. Ayrıca platformu barındıran 20 sunucuya el koyarak, yasadışı faaliyetlerin yuvası haline gelen bu platforma son verdi.
Europol‘e göre, DarkMarket kapanmadan önce 500.000’e yakın kullanıcıyı ağırladı ve 320.000‘den fazla yasadışı işlemi kolaylaştırdı. Dark web pazarı, uyuşturuculardan ve sahte paralardan, çalınan kredi kartı bilgilerine ve kötü amaçlı yazılımlara kadar her şeyi barındırdı ve alışverişe açtı. Europol‘un tahminine göre, site, Bitcoin ve monero karışımında bugünün parasıyla 140 milyon € eşdeğerinde işlem yaptı.
The Guardian’a göre DarkMarket, web barındırma şirketi Cyberbunker ile ilgili daha büyük bir soruşturmanın parçası olarak ortaya çıktı . Cyberbunker (aslında eski bir NATO sığınağında bulunan) geçmişte hem The Pirate Bay hem de WikiLeaks için sunucular barındırıyordu. Bu DarkMarket vakası diğer yasadışı sitelerle ilgili gelecekteki araştırmalar için değerli bir başlangıç noktası olacak gibi görünüyor.
Son birkaç yılda, DarkMarket gibi karanlık internet mekanlarında mengene benzeri bir tutuş sıkıldı. Başka bir karanlık web pazarı olan Wall Street Market, 2020’de bir Avrupa soruşturması sırasında benzer bir sonla karşılaştı ve Empire Market gibi diğer siteler, ister kovuşturma korkusuyla ister operatörlerin kayıplarını kesip parayı almaları nedeniyle tamamen ortadan kalktı. Yıllar önce Alphabay veya The Silk Road gibi avantajlı siteler, devlet kurumları bu pazar yerlerini avlama ve deşifre etme konusunda daha agresif hale geldikçe ve nasıl çalıştıklarını daha iyi anlayabildikçe ortadan kayboldu.
Mutfak ve temizlik eşyalarında müthiş fırsatlar! Sizin için hazırladığımız, indirimli ev alışverişi fırsatlarına göz atmak için tıklayın.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: Metin Murat, 51 dakika önce
-
Yazan: market2020, 2 gün önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
-
Yazan: market2020, 3 gün önce
Lenovo firmasının ilk ikisi bir arada ThinkPad bilgisayarı yolda
WhatsApp sonra oku özelliği kazanıyor
Europol, Dark Web’in en büyük pazarı DarkMarket’i çökertti
Kablosuz şarjlı kulaklık Legion H600 yakında geliyor
Ubisoft açık dünya Star Wars oyunu geliştiriyor!
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Çıt çıkarmayan klavye ve fare seti | Logitech MK295 inceleme
WhatsApp, Telegram, Signal | Gerçekte hangisi daha güvenli?
DİLŞAH WHATSAPP’I SİLDİ! | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün0
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.