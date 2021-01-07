YouTube, Capitol saldırısını içeren videoyu kaldırıyor

YouTube, 2020 seçimleriyle ilgili yanlış bilgi içeren videoyu kaldırdı. Video, içeriği yapılan seçimler hakkında büyük bir itiraz ve yanlış birçok bilgi içerdiği için tamamen kaldırıldı.

İlginizi çekebilir: YouTube, 2020 Oyun Kategorisi İstatistiklerini Açıkladı!

reklam

YouTube, çete saldırısını ele alan bir videoyu kaldırıldı

Donald Trump’ın Kongre Binası’na yapılan çete saldırısını ele alan bir video kaldırıldı. Bu videonun, 2020 seçimlerinin sonucuyla ilgili yanlış bilgileri tekrar ettiği öğrenildi. Şirket bu konuyla alakalı diğer videoların da kaldırılacağını söyledi. Fakat Trump ve bu konuyla alakalı doğru bilgilerle yapılan videoları bünyesinde tutacağını da ekledi. Şirket, uygun eğitim veya haber bağlamı varsa, Trump’ın mesajının diğer içerik oluşturucuların videolarında görünmesine izin verecektir.

Bilindiği üzere, 2020 seçimlerinde birçok yanlış haber ve seçmen dolandırıcılığı adı altında bulunan videolar, Aralık ayında YouTube’un bir kararıyla kaldırılmıştı. Bunun üzerine şirket, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini iddia eden her tür içeriği yasaklayan yeni bir politika geliştirdi. Trump’ın Twitter ve Facebook’ta da yayınlanan yeni videosunda, sonuçları sahtekarlık olarak nitelendirerek, 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgiler yaymaya devam etti ve bunun üzerine birçok tedbir alındı.

Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Trump, videoda yanlış bilgiler vermeye devam etti ve “Bizden çalınan bir seçim oldu. Hayalen bir seçimdi ve bunu herkes biliyor, özellikle de karşı taraf” sözlerini de ekledi. Trump meydana gelen herhangi bir şiddeti de kınamadı. Sosyal medya, bu konuda kısıtlamalar getirdi. Twitter, insanların Trump’ın orijinal görüntüsünü içeren gönderisini retweetlemesini ve beğenmesini engelledi. Kullanıcıların bazıları bu duruma tepki gösterdi fakat Twitter, “şiddet içerikli gönderi” nedeniyle bu kısıtlamaları getirdiğini söyledi. Ardından Twitter, videoyu ve diğer iki tweeti, kuralları ihlal etmesi sebebiyle tamamen kaldırdı.

YouTube’un hamlesi, seçim günü platformda yanlış bilgilerin yayılması ve bunun ardından gelen şikayetler üzerine gerçekleşti. O sırada YouTube, OANN gibi satış noktalarından ve sahtekarlık sonuçları hakkında yanlış bilgiler yaymak için siteye akın eden bireysel içerik oluşturuculardan bir dizi video bırakmayı savundu (“Trump Won.” Gibi başlıklara sahip videolar). MSM gözlerinize inanmamanızı umuyor ”dedi.

Bununla birlikte YouTube, politikalarını gözden geçirdi. Ayrıca şiddet içerikli bir video veya canlı yayın, sansürlü olsa bile, şirket bu içerikleri kaldırmaya çalışıyor. Fakat yapılan bu şiddet içerikli videolar ve canlı yayınlar, farklı sitelerin bu içeriklerin üzerinden para kazanılmasına yardımcı oldu.