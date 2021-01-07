Genel
YouTube, Capitol saldırısını içeren videoyu kaldırıyor
YouTube, 2020 seçimleriyle ilgili yanlış bilgi içeren videoyu kaldırdı. Video, içeriği yapılan seçimler hakkında büyük bir itiraz ve yanlış birçok bilgi içerdiği için tamamen kaldırıldı.
İlginizi çekebilir: YouTube, 2020 Oyun Kategorisi İstatistiklerini Açıkladı!
YouTube, çete saldırısını ele alan bir videoyu kaldırıldı
Donald Trump’ın Kongre Binası’na yapılan çete saldırısını ele alan bir video kaldırıldı. Bu videonun, 2020 seçimlerinin sonucuyla ilgili yanlış bilgileri tekrar ettiği öğrenildi. Şirket bu konuyla alakalı diğer videoların da kaldırılacağını söyledi. Fakat Trump ve bu konuyla alakalı doğru bilgilerle yapılan videoları bünyesinde tutacağını da ekledi. Şirket, uygun eğitim veya haber bağlamı varsa, Trump’ın mesajının diğer içerik oluşturucuların videolarında görünmesine izin verecektir.
Bilindiği üzere, 2020 seçimlerinde birçok yanlış haber ve seçmen dolandırıcılığı adı altında bulunan videolar, Aralık ayında YouTube’un bir kararıyla kaldırılmıştı. Bunun üzerine şirket, 2020 başkanlık seçimlerinin sonuçlarını etkilediğini iddia eden her tür içeriği yasaklayan yeni bir politika geliştirdi. Trump’ın Twitter ve Facebook’ta da yayınlanan yeni videosunda, sonuçları sahtekarlık olarak nitelendirerek, 2020 seçimleri hakkında yanlış bilgiler yaymaya devam etti ve bunun üzerine birçok tedbir alındı.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Trump, videoda yanlış bilgiler vermeye devam etti ve “Bizden çalınan bir seçim oldu. Hayalen bir seçimdi ve bunu herkes biliyor, özellikle de karşı taraf” sözlerini de ekledi. Trump meydana gelen herhangi bir şiddeti de kınamadı. Sosyal medya, bu konuda kısıtlamalar getirdi. Twitter, insanların Trump’ın orijinal görüntüsünü içeren gönderisini retweetlemesini ve beğenmesini engelledi. Kullanıcıların bazıları bu duruma tepki gösterdi fakat Twitter, “şiddet içerikli gönderi” nedeniyle bu kısıtlamaları getirdiğini söyledi. Ardından Twitter, videoyu ve diğer iki tweeti, kuralları ihlal etmesi sebebiyle tamamen kaldırdı.
YouTube’un hamlesi, seçim günü platformda yanlış bilgilerin yayılması ve bunun ardından gelen şikayetler üzerine gerçekleşti. O sırada YouTube, OANN gibi satış noktalarından ve sahtekarlık sonuçları hakkında yanlış bilgiler yaymak için siteye akın eden bireysel içerik oluşturuculardan bir dizi video bırakmayı savundu (“Trump Won.” Gibi başlıklara sahip videolar). MSM gözlerinize inanmamanızı umuyor ”dedi.
Bununla birlikte YouTube, politikalarını gözden geçirdi. Ayrıca şiddet içerikli bir video veya canlı yayın, sansürlü olsa bile, şirket bu içerikleri kaldırmaya çalışıyor. Fakat yapılan bu şiddet içerikli videolar ve canlı yayınlar, farklı sitelerin bu içeriklerin üzerinden para kazanılmasına yardımcı oldu.
Akıllı Telefonlar
5G Destekli Realme V15 Tanıtıldı!
Realme’nin 2021’deki ilk telefonu olan Realme V15 5G tanıtıldı. Yüksek özellikler sunan Realme V15 5G, tüm özellikleri ve fiyatı ile karşımızda.
Realme’nin uzun süredir beklenilen modeli Realme V15 sonunda tanıtıldı. Düne kadar hakkında yeni bilgiler edindiğimiz Realme V15, sonunda tüm özellikleri ile karşımıza çıktı. Şimdi gelin orta-üst segmente hitap eden Realme V15‘in tüm özelliklerine göz atalım.
İlginizi Çekebilir: Dell UltraSharp Serisi Monitörler Tanıtıldı!
Realme V15 5G’nin özellikleri!
Üzerinde 180Hz dokunma hassasiyetine sahip 6.4 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile gelen Realme V15, bu ekranda maksimum 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ön kısmında 16MP‘lik bir selfie kamerası taşıyan V15 5G, yine ön kısmında ekrana gömülü parmak izi sensörü taşıyor.
Arka kısmında 64MP‘lik ana kamerasının yanında 8MP’lik ultra geniş açı sensörüne ve 2MP‘lik makro sensöre yer veren Realme V15, kamerasında AI güzellik modu, portre modu, film modu ve süper gece modu gibi özellikler sunuyor.
Öte yandan gücünü Dimensity 800U‘dan alan Realme V15, 5G desteğine de bu yonga seti sayesinde kavuşuyor. Performansını 6GB ve 8GB Ram bellek seçenekleri ile destekleyen V15 5G, 128GB depolama alanı sunuyor ve Android 11 tabanlı Realme UI 1 işletim sistemi ile çalışıyor. Ancak Realme UI 2.0 yakında cihaza gelmiş olacak.
İçerisinde 4310mAh‘lik bir batarya taşıyan Realme V15, bu bataryayı 50W hızlı şarj desteği ile çabuk şekilde doldurabiliyor. Ancak kutu içerisinden 65W destekli adaptör çıkıyor. Üzerinde bir 3.5mm jak girişi, bir USB-C girişi, bir hoparlör ve bir mikrofon taşıyan Realme V15, Crescent Silver, Mirror Lake Blue ve Koi olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte geliyor.
Realme V15 5G’nin fiyatı!
Gelelim cihaz hakkında en merak edilen konuya. Realme, bu tanıtımda V15modellerinin fiyatlarını da açıkladı. Realme, cihazın 6GB Ram ve 128GB depolamalı modeli için 230 Dolar gibi fiyat talep ediyor. 8GB Ram + 128GB depolamalı modelin ise 308 dolar olarak belirlenmiş.
Realme V15 5G, 14 Ocak‘tan itibaren Çin’de satışa sunulacak. Bakalım Realme, bu cihaz ile ne kadar satış sayısına ulaşacak. Sizce Realme V15‘in performansı günümüz şartları için yeterli mi?
Seçtiğimiz Realme modellerini Hepsiburada’dan satın almak için tıklayınız!
Donanım
OnePlus Band ve saat yolda şirketin Health uygulaması yayınlandı
Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın, yeni akıllı telefonlarıyla beraber OnePlus Band akıllı bilekliğini ve akıllı saatini tanıtması bekleniyor. OnePlus’ın Health uygulaması Hindistan için yayınlandı.
İlginizi çekebilir: OnePlus Band kanlı canlı görüntülendi!
Akıllı bileklikler, uygun fiyatları ve işlevsellikleriyle uzun zamandır kullanıcıların gözde giyilebilir elektronik ürünlerinin başında geliyor. Akıllı saatlerin önemli işlevlerini, uygun fiyatlara sunan bu ürünler her yıl milyonlara varan rakamlarda satışa ulaşıyor. Xiaomi, şu anda bu sektörün lideri durumda. Huawei gibi rakipleri bir süredir rekabet için çabalasa bile, rekabet tam anlamıyla sağlanabilmiş değil. Ancak bu durum değişmek üzere, amiral gemisi katili telefonlarıyla ünlü Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus’ın yeni akıllık bilekliği OnePlus Band ve akıllı saati yolda. Çinli şirket, OnePlus Health isimli uygulamasını Hindistan için Google Play Store’da yayınlandı.
OnePlus Band için Health uygulaması yayınlandı
OnePlus’ı seven kullanıcılar, bir süredir şirketin yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonlarının çıkışını yapmasını bekliyordu. Son olarak Hindistan’daki Google Play Store için OnePlus Health uygulamasının yayınlanması, şirketin yakında yapacağı lansmanda yeni akıllı telefonlarıyla beraber akıllı bilekliğini ve saatini de tanıtacağı beklentisi yarattı. Bu uygulama tıpkı Xiaomi’nin Mi Fit uygulaması gibi akıllı ürünle senkronize çalışıyor ve anlık bilgi senkronizasyonu sağlıyor. Health uygulamasının birden yayınlanması kullanıcılardaki lansman beklentisini iyice arttırmış durumda.
Lansman 25 Ocak tarihinde
25 Ocak tarihinde OnePlus 9’un lansmanını yapacak olan şirketin, OnePlus Band ve akıllı saatini tanıtıp tanıtmayacağı ise merak konusu. Geçtiğimiz dönemde uygun fiyatlı Nord akıllı telefonlarını ve bu telefonla beraber TWS kulaklıklarını da tanıtan şirket, ürün ailesini genişletmeye kararlı gibi duruyor. Bakalım tüketiciler uzun süredir bekledikleri bu akıllı cihazlara ne zaman erişim sağlayabilecek. Konuyla ilgili gelişmeler için takipte kalın.
Siz de OnePlus Band’in ülkemize gelmesini beklemeden bir akıllı bileklik veya saat almak isterseniz HepsiBurada ve Trendyol linklerimizi takip ederek HWP’ye de destek olabilirsiniz.
Akıllı Telefonlar
Samsung’un yeni ekran altı kamera patenti ortaya çıktı!
Samsung, yeni bir ekran altı kamera patenti aldı. Firmanın yeni teknolojisini nasıl kullanabileceğine dair yeni detaylar ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir; AMD, masaüstü CPU pazarında 15 yılın ardından Intel’i geride bıraktı
Samsung üç adet farklı tasarıma sahip ekran altı kamera patenti aldı!
Akıllı telefon dünyası yeni teknolojiler ile kullanıcılarına farklılıklar sunmaya devam ediyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde artan yenilikler ile ilginç bir rekabet ortamı oluşturulurken, firmalar en orijinal yapıyı bulma konusunda tüm hızlarıyla çalışmalara devam ediyorlar. Bu yenilikler arasında en önemli gelişmelerden biri olan ekran altı kamera mevzusu, gün geçtikçe yeni detaylar ile piyasada yer almaya devam ediyor. ZTE Axon 20 5G modeli ile ilk kez karşımıza çıkan bu teknoloji için görünüşe göre Samsung‘un da planları var. Yeni bir patenti ortaya çıkan Güney Kore devi, bu teknoloji için üç farklı senaryo hazırlamışa benziyor.
Her kategoriden Samsung ürünü bulunan sizler için hazırladığımız ekosistem listelerine, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz.
LetsGoDigital isimli internet sitesinde yer alan habere göre, Samsung, üç farklı tasarım ile birlikte farklılık oluşturmayı amaçlıyor. Firma her ne kadar tasarım anlamında farklılık planlasa da, teknoloji olarak Oppo ve ZTE’nin yaptıklarından farklı bir şey sunmayı vadetmiyor. Görüntü aygıtı adını alan patent ile firma ekran panelinin belli bir bölümüne ilave olarak kızıl ötesi sensör ve flaş koymayı planlıyor. Bunun için ekranın ortası ve köşesi olarak iki ayrı tarzda üç tasarım hedefleyen akıllı telefon üreticisi, kameranın yer alacağı bölgede daha düşük çözünürlüğe sahip bir patent kullanarak ışık verimini arttırmayı hedefliyor. Tam olarak ne zaman kullanılacağını bilmediğimiz ekran altı kamera teknolojisinin artık piyasada daha fazla cihazda olması bekleniyor. Galaxy Z Fold 3 modelinde görüleceği iddia edilen teknoloji için firma cephesine ise henüz kesinleşmiş bir gelişme ortaya çıkmadı.
Forumdan Son Mesajlar
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 2 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: Kojiro H., 5 saat önce
-
Bedava Bitcoin Kazanma (Ödeme Kanıtlı)
Yazan: aliihsan1925, 6 saat önce
-
Mate 10 Pro OIS Adresleme sorunu
Yazan: kozmikdeli, 23 saat önce
-
Yazan: market2020, 1 gün önce