Genel
YouTube, 2020 Oyun Kategorisi İstatistiklerini Açıkladı!
YouTube, oyun kategorisinin 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Youtube’un oyun kategorisindeki videolar 2020 yılında toplam 100 milyar saat izlendi.
2020 yılını saran Koronavirüs, insanların evde kalmasını çok iyi bir şekilde sağladı. Ancak bu durum sosyal medya platformlarına yaradı. Özellikle Twitch ve Youtube gibi popüler platformlar insanların vakit geçirmesi için ilk sırada yer alıyor. Tabi herkes evinde olduğu için izlenmeler tavan yapıyor.
2020 yılında oyun kategorisinde yakaladığı başarıyı hem bir blog yazısı hem de bir video ile paylaşan YouTube, 2020 yılında oyun kategorisindeki içeriklerin toplam 100 milyar saat izlendiğini açıkladı.
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Toplamda 40 milyondan fazla aktif oyun kanalı olduğunu belirten YouTube, 2020 yılı istatistiklerinin şimdiye kadarki en büyük verilere sahip olduğunu açıkladı. Paylaştığı videoda oyun videosu çeken Youtuber’lara da yer veren Youtube, yine video ortalarında 2020’de en çok izlenilen 5 oyunu da açıkladı.
2020’de en çok izlenilen 5 oyun!
- Minecraft: 201 Milyar izlenme
- Roblox: 75 Milyar izlenme
- Garena Free Fire: 72 Milyar izlenme
- GTA V: 70 Milyar izlenme
- Fortnite: 67 Milyar izlenme
2020’de en çok canlı izlenilen 5 oyun!
- Minecraft
- Garena Free Fire
- Fortnite
- Grand Theft Auto V
- PUBG Mobile
Listeye baktığımızda Minecraft yine şaşırtmadı. Özellikle 2020 yılına damga vurmuş oyunlardan birisi olan Fortnite’dan 3 kat daha fazla izlenmesi Minecraft’ın başarısının bir kanıtı niteliğinde. Öte yandan çıkış tarihi üzerinden hemen hemen 8 yıl geçen GTA 5‘in listede hala üst sıralarda yer alması gerçekten dikkat çekici.
Youtube‘un oluşturduğu listede daha birçok veri yer alıyor. Özellikle en çok izlenilen Youtuber’lar da mevcut. Daha detaylı bilgi için buradaki bağlantıyı kullanıp, YouTube’un blog yazısına ulaşabilirsiniz.
Akıllı Ev
Otonom Robot süpürge seçimi
Ev işleri için gerçekten kimin vakti var? Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Bununla birlikte, dünya dijital devrimine ayak uyduramadıkları bir gerçek. En azından robot süpürge konsepti sahneye çıkana kadar. Tamamen otonom robot süpürge teknolojisinin icadı, akıllı ev devrimindeki gerçek atılımlardan biri oldu.
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Otonom Robot süpürge seçimi
2019’da 15 ila 17 milyon ABD hanesinin bir robotik elektrikli süpürge sahibi olduğu tahmin ediliyor. Peki, eviniz için en iyi robotik elektrikli süpürge nasıl seçilir?
Emme
Emme gücü dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biridir. Hem sert yüzeylerden ince toz toplayabilen hem de yumuşak halı kaplı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlayan bir model seçmek hayati önem taşır. Emme gücü yüksek olan bir robot süpürge sizi mutlu edecektir.
Bağlantı
Maksimum rahatlık ve verimlilik için, robot süpürge firmaları cihazları için mobil uygulama aracılığıyla kontrol özelliği sunmantadır. Bu özellik telefonunuzu kullanarak robot süpürge cihazınızı programlamanıza olanak tanır. Farklı odalar için farklı emiş seviyelerine sahip bir temizlik programı oluşturmaktan, kullanılmayan bölgeler için sanal duvarlar inşa etmeye kadar, herşeyi programlayabilirsiniz . Eviniz içinde harita oluşturan bir model seçmek en iyisidir. Bazı uygulamalar, elektrikli süpürgenin kamerasına erişmenize bile izin verir, böylece çalışırken ne yaptığını görebilirsiniz. Odayı uzaktan görüntüleyerek, rotayı tıkayan tüm engelleri görebilir ve gerekirse elektrikli süpürgenin yönünü aktif olarak değiştirebilirsiniz.
Navigasyon
Bazı modellerde hareket ve gezinme sorunları olabilir. Nesnelerin üzerine çarpmak, merdivenlerden aşağı düşmek gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Satın alırken navigasyon özellikleri gelişmiş bir robot süpürge tercih edilmelidir. Bazı modeller çalışmak için ışığa ihtiyaç duymaz, gece veya gündüz, aydınlık veya karanlıkta aynı seviyede gezinme hassasiyeti bekleyebilirsiniz.
İdeal olarak, engel tanıma ve önleme için optimize edilmiş LiDAR navigasyonu ve derinlik algısı olan bir model tercih etmek sizi mutlu edecektir. Bu teknolojiler kablolar gibi küçük öğeleri bile tanıyabilir, bu da sizi robot süpürge yolunu temizlemek zahmetinden kurtarır.
Pil süresi
Bir robotik süpürge için ortalama pil ömrü genellikle bir evi temizlemeye yeter diyebiliriz. Ancak en kaliteli modellerle, elbette seçilen ayarlara da bağlı olarak beş saate kadar çalışma süresi elde edebilirsiniz. Kendi kendine şarj olmasını sağlayan bir yerleştirme istasyonuyla birlikte gelen bir model satın almak, dikkat edilmesi gereken başka önemli noktadır. Robot süpürge pili azaldığında kenetlenme istasyonuna otomatik olarak gidebilir ve şarj olduktan sonra nerede kaldığını hatırlayarak aynı noktaya dönmesi ve işine devam etmesi sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.
Ses
Düşük ses çıkartan bir elektrikli süpürge sizin ev ortamındaki konforunuzu kesinlikle arttıracaktır.
Güvenlik
Akıllı cihazlarla verileriniz ve gizliliğiniz için endişelenmeniz doğaldır. Evinizin bir haritasına sahip ve her şeyi kamera ile izleme olanağına sahip bir cihazı evinizde bulundurmak istemeyebilirsiniz. Engel tanıma ve önleme için yakalanan görüntüleri kullanımdan hemen sonra silen ve kopyalama yapmayan bir cihaz tercihi sizi mutlu edecektir.
Ek özellikler
Süpürme söz konusu olduğunda bir başka iş de torbanın boşaltılmasıdır ancak bazı robot süpürgeler sizi kendi kendini boşaltma işleviyle rahatlatabilir. Bazıları süpürgeler temizlikten sonra otomatik olarak torbalarını boşaltır veya mobil uygulama aracılığıyla size toz torbasını değiştirmenizi hatırlatır. Dikkat edilmesi gereken son bir yararlı özellik, nokta temizleme ve kenar temizleme yeteneğidir. Böylece ulaşılması zor alanların temizlenmesini sağlayabilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
iPhone 2021 yılında bu sefer de telefonun kendisinden kısabilir
Özellikle de ilk iPhone modelinin gelişinin ardından telefonlarda yaşanan devrim süresince tasarımlarda farklı değişimlere şahit olduk. Klavyeler, tuşlar, girişler, kenarlar, hepsi teker teker yok oldular. Şimdi ise telefonlardan başka bir çıkartma daha yapılabilir.
Bir telefonun görünüş ve işlevi açısından en uygun tasarımının ne olduğu konusunda sorular ve çalışmalar hala devam ediyor. 2021 yılı ise bu soru için çok sade bir çözüm önerisi sunmaya aday.
Apple, genelde bu tip devrimsel tasarım kararlarını alma cesaretini gösteren ve diğer markalarca takip edilebilen yenilikleri sunan ilk markalardan oluyor. Yine gelen söylentilere göre ise yeni cihazlarından birinde firmanın şarj girişini kaldıracağı söyleniliyor. Gelin, şarj girişinin çıkarılmasıyla alakalı olarak yürütülen birkaç fikre bir göz atalım.
iPhone şarj girişi olmayan telefonlar ile önce tasarım amaçlanıyor
Bu tip telefonların üretiminde ilk olarak amacın tabii ki görünüş olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cihazda daha az engelin olması daha temiz bir görüntü ve hissiyat oluşturma potansiyeline sahip. Aynı zamanda şarj girişlerinin sürekli kullanımları telefonun dayanıklılığı ve sürekliliği için de bazı sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla muhtemel bu seçimle bu duruma da bir çözüm bulunabilir.
Aynı zamanda bu seçim cihazların su geçirmezliklerine ve daha dayanıklı telefonlar oluşturulmasına olumlu etkide bulunabilecekken; telefonun içerisinde daha büyük bataryalar gibi başka elementlere de fazladan yer açabilir. Yani kulaklık girişinin çıkarılmasıyla şahit olduğumuz olumlu yanlar, bu durumda da tekrar edebilir.
Tabii ki bu seçimin olumsuz etkileri de yok değil. Şarj girişinin çıkartılmasıyla kullanılacak olan kablosuz şarj özelliği her ne kadar bazen işimize gelebilse de; işlevin bazı zamanlar çalışmasında sorunlar oluşabildiğini ve fazlaca ısınmaya neden olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Bununla birlikte kablosuz şarj dolum süresinin kablolulara göre oldukça uzun olduğunu ve daha düzgün çalışmaları için belirli ve nispeten pahalı şarj cihazlarına ihtiyaç duyulduğunu da unutmamalıyız.
- Sizler için güçlü ve nispeten uygun fiyatlı telefonları listeledik.
- Özellikle iş ve okul için uygun, sağlam bilgisayarlar için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Bununla alakalı son olarak güç girişleri birçok kişi tarafından aksesuar ve bilgisayarlara veri alışverişi için de kullanılıyor. Dolayısıyla bu girişlerin çıkartılması bu açıdan da bir sorun teşkil edebilir.
Apple, bu alana odaklanmaya devam ediyor
Apple, aslında iPhone 12 serisi telefonlarıyla getirdiği MagSafe ile hızlı ve stabil şarj sorunu için bir çözüm üretmeye çalışıyor. Onun dışında bu özelliği kullanan birçok aksesuar da piyasaya sürülüyor. Dolayısıyla Apple’ın kablosuz şarjın üstüne düşmesi dikkatleri bu alana daha çok yöneltse de; yine de hala küçük bir kesime hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Bu alandaki hazırlıklar ve çalışmalar firmanın 2021 yılında şarj girişi olmayan bir telefon çıkarmayı planladığını gösterebilirler. Ancak herhangi bir iPhone cihazının yılın son çeyreğine girmeden piyasaya çıkması çok zor. Dolayısıyla da cihazların toplu üretimi başlamadan önce nispeten güvenilebilecek herhangi bir sızıntı veya bilginin gelmesi de oldukça düşük ihtimal.
Yani Apple özelinde telefon firmalarının bu konuda nasıl bir yol izleyeceklerini bekleyip görmemiz gerekecek.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9T modelinin lansman tarihi belli oldu
Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen Redmi 9T modeli, sosyal medyada paylaşılan bir kutu açılımı videosu ile ortaya çıktı. Söz konusu telefon özellikleri ile dikkat çekiyor.
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Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı orta segment ürün gamını genişletiyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda tanıttığı Redmi 9 Power modeline benzer özelliklere sahip Redmi 9T modelinin özellikleri ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı.
Xiaomi Redmi 9T, 6.53 inç büyüklüğüne sahip olan Full HD+ LCD ekran paneli ile raflardaki yerini alacak. Kamera tarafında ise kullanıcıları 48MP’lik ana sensörün yanı sıra 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP derinlik sensörü karşılayacak. Model batarya kapasitesi anlamında ise tüketicileri bir hayli tatmin edecek. 6.000 mAh pil kapasitesine 18W hızlı şarj desteği eşlik edecek. Söz konusu akıllı telefon, iddialara göre 8 Ocak’ta tanıtılacak.
Redmi 9T modelinin muhtemel teknik özellikleri
- Ekran :6,53 inç boyutunda 1080×2340 piksel FHD+ çözünürlüklü 60Hz tarama hızına sahip IPS LCD
- İşlemci 11nm üretim sürecine sahip sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 662 yonga seti
- Grafşk birimi: Adreno 610
- Depolama alanı: 64GB / 128GB
- RAM: 4GB / 6GB
- Arka kamera: Üçlü arka kamera sistemi; 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ikinci, 2 megapiksel üçüncü kamera
- Ön kamera: 8 megapiksel çözünürlükte
- Batarya: 18W hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil
- Diğer: Güç tuşuna entegreli parmak izi sensörü
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