YouTube, 2020 Oyun Kategorisi İstatistiklerini Açıkladı!

Ev işleri için gerçekten kimin vakti var? Ev tipi elektrikli süpürgelerin, hayatımızı kolaylaştırdığı tartışılmaz bir gerçek. İlk piyasaya sürüldükleri günden bugüne kadar, pratikliklerini ve verimliliklerini sürekli olarak iyileştirerek; inanılmaz düzeyde gelişim gösterdiler. Bununla birlikte, dünya dijital devrimine ayak uyduramadıkları bir gerçek. En azından robot süpürge konsepti sahneye çıkana kadar. Tamamen otonom robot süpürge teknolojisinin icadı, akıllı ev devrimindeki gerçek atılımlardan biri oldu.

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Otonom Robot süpürge seçimi

2019’da 15 ila 17 milyon ABD hanesinin bir robotik elektrikli süpürge sahibi olduğu tahmin ediliyor. Peki, eviniz için en iyi robotik elektrikli süpürge nasıl seçilir?

Emme

Emme gücü dikkat edilmesi gereken en önemli şeylerden biridir. Hem sert yüzeylerden ince toz toplayabilen hem de yumuşak halı kaplı yüzeylerde derinlemesine temizlik sağlayan bir model seçmek hayati önem taşır. Emme gücü yüksek olan bir robot süpürge sizi mutlu edecektir.

Bağlantı

Maksimum rahatlık ve verimlilik için, robot süpürge firmaları cihazları için mobil uygulama aracılığıyla kontrol özelliği sunmantadır. Bu özellik telefonunuzu kullanarak robot süpürge cihazınızı programlamanıza olanak tanır. Farklı odalar için farklı emiş seviyelerine sahip bir temizlik programı oluşturmaktan, kullanılmayan bölgeler için sanal duvarlar inşa etmeye kadar, herşeyi programlayabilirsiniz . Eviniz içinde harita oluşturan bir model seçmek en iyisidir. Bazı uygulamalar, elektrikli süpürgenin kamerasına erişmenize bile izin verir, böylece çalışırken ne yaptığını görebilirsiniz. Odayı uzaktan görüntüleyerek, rotayı tıkayan tüm engelleri görebilir ve gerekirse elektrikli süpürgenin yönünü aktif olarak değiştirebilirsiniz.

Navigasyon

Bazı modellerde hareket ve gezinme sorunları olabilir. Nesnelerin üzerine çarpmak, merdivenlerden aşağı düşmek gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Satın alırken navigasyon özellikleri gelişmiş bir robot süpürge tercih edilmelidir. Bazı modeller çalışmak için ışığa ihtiyaç duymaz, gece veya gündüz, aydınlık veya karanlıkta aynı seviyede gezinme hassasiyeti bekleyebilirsiniz.

İdeal olarak, engel tanıma ve önleme için optimize edilmiş LiDAR navigasyonu ve derinlik algısı olan bir model tercih etmek sizi mutlu edecektir. Bu teknolojiler kablolar gibi küçük öğeleri bile tanıyabilir, bu da sizi robot süpürge yolunu temizlemek zahmetinden kurtarır.

Pil süresi

Bir robotik süpürge için ortalama pil ömrü genellikle bir evi temizlemeye yeter diyebiliriz. Ancak en kaliteli modellerle, elbette seçilen ayarlara da bağlı olarak beş saate kadar çalışma süresi elde edebilirsiniz. Kendi kendine şarj olmasını sağlayan bir yerleştirme istasyonuyla birlikte gelen bir model satın almak, dikkat edilmesi gereken başka önemli noktadır. Robot süpürge pili azaldığında kenetlenme istasyonuna otomatik olarak gidebilir ve şarj olduktan sonra nerede kaldığını hatırlayarak aynı noktaya dönmesi ve işine devam etmesi sizin hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Ses

Düşük ses çıkartan bir elektrikli süpürge sizin ev ortamındaki konforunuzu kesinlikle arttıracaktır.

Güvenlik

Akıllı cihazlarla verileriniz ve gizliliğiniz için endişelenmeniz doğaldır. Evinizin bir haritasına sahip ve her şeyi kamera ile izleme olanağına sahip bir cihazı evinizde bulundurmak istemeyebilirsiniz. Engel tanıma ve önleme için yakalanan görüntüleri kullanımdan hemen sonra silen ve kopyalama yapmayan bir cihaz tercihi sizi mutlu edecektir.

Ek özellikler

Süpürme söz konusu olduğunda bir başka iş de torbanın boşaltılmasıdır ancak bazı robot süpürgeler sizi kendi kendini boşaltma işleviyle rahatlatabilir. Bazıları süpürgeler temizlikten sonra otomatik olarak torbalarını boşaltır veya mobil uygulama aracılığıyla size toz torbasını değiştirmenizi hatırlatır. Dikkat edilmesi gereken son bir yararlı özellik, nokta temizleme ve kenar temizleme yeteneğidir. Böylece ulaşılması zor alanların temizlenmesini sağlayabilirsiniz.

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